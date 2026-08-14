Οι περιπέτειες του Χάρι Πότερ συνεχίζουν να επηρεάζουν ακόμη και σήμερα εκατομμύρια κόσμου. Μάλιστα πρόσφατα απέδειξαν ότι έχουν ακόμη δύναμη.

Υπάρχουν fans που αγαπούν τόσο πολύ μια ταινία ή έναν χαρακτήρα, ώστε είναι διατεθειμένοι να κάνουν τα πάντα για να τον «προστατεύσουν». Στην περίπτωση των θαυμαστών του Χάρι Πότερ, η αγάπη για τον Ντόμπι, το ξωτικό που γνώρισαν μέσα από τα βιβλία και τις ταινίες, φαίνεται πως είχε μέχρι και... πρακτικές συνέπειες.

Ένα νέο καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέει τη Βρετανία με την Ιρλανδία χρειάστηκε να αλλάξει διαδρομή, αφού οι fans αντέδρασαν στην αρχική πρόβλεψη να περάσει από το σημείο που θεωρούν «τάφο» του Ντόμπι. Και μπορεί ο Ντόμπι να είναι ένας απολύτως φανταστικός χαρακτήρας, όμως για τους θαυμαστές της σειράς το σημείο στην παραλία Freshwater West της Ουαλίας έχει αποκτήσει ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία.

Ο «τάφος» του Ντόμπι έγινε αφορμή για αλλαγή σχεδίων

Ο Ντόμπι βρίσκει τον θάνατό στην ταινία «Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου» και η σκηνή της ταφής του γυρίστηκε στην παραλία Freshwater West, στο Pembrokeshire της Ουαλίας. Από τότε, η συγκεκριμένη τοποθεσία έχει γίνει σημείο αναφοράς για τους fans, οι οποίοι ταξιδεύουν εκεί και αφήνουν πέτρες με την επιγραφή «Here Lies Dobby», δηλαδή «Εδώ κείτεται ο Ντόμπι».

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Το National Trust, που διαχειρίζεται την παραλία, έχει ζητήσει από τους επισκέπτες να σταματήσουν να αφήνουν πέτρες στο σημείο, καθώς πρόκειται για μια περιοχή με ιδιαίτερη οικολογική ευαισθησία. Παρ' όλα αυτά, η παράδοση των fans συνεχίζεται.

Κάπου εδώ μπαίνει στην ιστορία και το Greenlink, ένα έργο αξίας περίπου 430 εκατομμυρίων λιρών, το οποίο συνδέει το ηλεκτρικό δίκτυο της Βρετανίας με εκείνο της Ιρλανδίας. Το καλώδιο, συνολικού μήκους περίπου 200 χιλιομέτρων, επρόκειτο αρχικά να περάσει από το σημείο που οι fans θεωρούν ως «τάφο» του Ντόμπι.

Οι θαυμαστές πληροφορήθηκαν για τα σχέδια όταν ο υπεύθυνος του έργου, Σάιμον Λάντλαμ, μίλησε στο BBC και έδειξε το σημείο από το οποίο το καλώδιο θα περνούσε υπόγεια στην παραλία. Η αντίδραση ήταν άμεση. «Δεχτήκαμε εκατοντάδες τηλεφωνήματα», αποκάλυψε ο Λάντλαμ, ο οποίος μάλιστα δεν είχε καταλάβει αρχικά τι ακριβώς είχε προκαλέσει τόσο μεγάλη αναστάτωση.

Όπως περιέγραψε, ένας συνάδελφός του ήταν εκείνος που του εξήγησε ότι το πρόβλημα ήταν πως η προτεινόμενη διαδρομή θα περνούσε «κατευθείαν από τον τάφο του Ντόμπι».

Η πρώτη του αντίδραση ήταν μάλλον αναμενόμενη για κάποιον που δεν είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον κόσμο του Χάρι Πότερ: «Ντόμπι; Ποιος είναι ο Ντόμπι; Δεν ξέρω τον Ντόμπι. Είναι ένας φανταστικός χαρακτήρας σε ένα φανταστικό βιβλίο!». Ο συνάδελφός του, ωστόσο, τον ενημέρωσε πως για τους fans το ζήτημα ήταν «πολύ, πολύ σοβαρό».

Τελικά, το καλώδιο μετακινήθηκε

Μετά τις αντιδράσεις, οι υπεύθυνοι του έργου αναζήτησαν μια εναλλακτική διαδρομή, ώστε να αποφευχθεί το συγκεκριμένο σημείο. Και τελικά τα κατάφεραν. «Πολλοί άνθρωποι ήταν πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και το έργο πλέον προχωρά. Και ο Ντόμπι είναι χαρούμενος», είπε με χιούμορ ο Λάντλαμ.

Η ιστορία, όμως, έχει μια μάλλον ειρωνική συνέχεια. Η νέα διαδρομή του καλωδίου πέρασε αρκετά κοντά σε πραγματικά αρχαιολογικά ευρήματα της Εποχής του Χαλκού. Με άλλα λόγια, οι υπεύθυνοι κατάφεραν να αποφύγουν τον «τάφο» ενός φανταστικού ξωτικού, αλλά βρέθηκαν κοντά σε πραγματικά ανθρώπινα κατάλοιπα. Στην περιοχή έχουν εντοπιστεί, μεταξύ άλλων, τεφροδόχοι που συνδέονται με αρχαίες ανθρώπινες ταφές.

Και κάπως έτσι, μια ομάδα fans κατάφερε να επηρεάσει την πορεία ενός πραγματικού έργου αξίας 430 εκατομμυρίων λιρών, για χάρη ενός χαρακτήρα που δεν υπήρξε ποτέ στην πραγματικότητα. Μπορεί ο Ντόμπι να είναι προϊόν της φαντασίας της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, όμως για τους ανθρώπους που μεγάλωσαν μαζί του, η «τελευταία κατοικία» του στην παραλία Freshwater West φαίνεται πως είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό σημείο γυρισμάτων.