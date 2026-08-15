Αποκαλύφθηκε το παρατσούκλι που είχε δώσει ο πρίγκιπας Φίλιππος στη Μέγκαν Μαρκλ και η προειδοποίησή του στον πρίγκιπα Χάρι.

Όταν η Μέγκαν Μαρκλ μπήκε στη ζωή του πρίγκιπα Χάρι, δεν γνώρισε απλώς τον άνθρωπο με τον οποίο θα παντρευόταν. Βρέθηκε σχεδόν αμέσως στο επίκεντρο μιας από τις πιο γνωστές οικογένειες του κόσμου. Και, όπως αποκαλύπτεται τώρα μέσα από νέα βασιλική βιογραφία, η πρώτη της γνωριμία με τον πρίγκιπα Φίλιππο φαίνεται πως δεν ήταν ακριβώς όπως θα περίμενες.

Η Μέγκαν, τότε 36 ετών, γνώρισε τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’ και τον πρίγκιπα Φίλιππο τα Χριστούγεννα του 2017, λίγους μόλις μήνες μετά την έναρξη της σχέσης της με τον πρίγκιπα Χάρι. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Σάντρινγχαμ, όπου η βασιλική οικογένεια συγκεντρωνόταν παραδοσιακά για τις γιορτές.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα και βασιλικό βιογράφο Χιούγκο Βίκερς, το προσωπικό του Σάντρινγχαμ φαίνεται πως υποδέχθηκε με ενθουσιασμό τη νέα σύντροφο του Χάρι. Μάλιστα, φέρεται να της έδωσε το παρατσούκλι «Sparkle», δηλαδή «Λάμψη», εξαιτίας της παρουσίας και της προσωπικότητάς της.

Ο πρίγκιπας Φίλιππος, όμως, φαίνεται πως είχε μια πολύ διαφορετική προσέγγιση. Αντί για ένα πιο χαριτωμένο παρατσούκλι, φέρεται να αποκαλούσε τη Μέγκαν απλώς «η Αμερικανίδα». Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια παρουσιάζεται στη βιογραφία Queen Elizabeth II: A Personal History του Χιούγκο Βίκερς και έρχεται να προστεθεί σε όσα έχουν κατά καιρούς γραφτεί για τη σχέση του πρίγκιπα Φίλιππου με τη σύζυγο του εγγονού του.

Η Μέγκαν Μαρκλ ήταν Αμερικανίδα ηθοποιός, γνωστή από τη σειρά «Suits», ενώ η σχέση της με τον Χάρι είχε ήδη τραβήξει τεράστια δημοσιότητα. Για τον Φίλιππο, ωστόσο, η παρουσία μιας Αμερικανίδας ηθοποιού στη βασιλική οικογένεια φαίνεται πως του θύμιζε μια άλλη γυναίκα που είχε προκαλέσει τεράστιες αλλαγές στη μοναρχία: τη Γουόλις Σίμπσον.

Η σύγκριση της Μέγκαν Μαρκλ με τη Γουόλις Σίμπσον

Η βασιλική βιογράφος Ίνγκριντ Σιούαρντ είχε υποστηρίξει στο βιβλίο της My Mother And I ότι ο Φίλιππος είχε χρησιμοποιήσει για τη Μέγκαν και το παρατσούκλι «DOW», παραπέμποντας στη Γουόλις Σίμπσον, η οποία είχε γίνει δούκισσα του Ουίνδσορ μετά τον γάμο της με τον πρώην βασιλιά Εδουάρδο Η’. Ο Εδουάρδος είχε παραιτηθεί από τον θρόνο το 1936 για να παντρευτεί τη διαζευγμένη Αμερικανίδα. Σύμφωνα με τη Σιούαρντ, ο Φίλιππος θεωρούσε την ομοιότητα ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις εντυπωσιακή.

Αλλά οι επιφυλάξεις του φαίνεται πως δεν σταματούσαν εκεί. Ο συγγραφέας Άντριου Λόουνι υποστηρίζει ότι, όταν ο Χάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του με τη Μέγκαν, ο παππούς του τού έδωσε μια χαρακτηριστική συμβουλή: «Βγαίνεις με ηθοποιούς, δεν τις παντρεύεσαι».

Η συγκεκριμένη φράση είχε αποδοθεί στον πρίγκιπα Φίλιππο και σε δημοσίευμα των Sunday Times το 2019. Δεν είναι ξεκάθαρο αν ειπώθηκε ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, όμως σίγουρα ταιριάζει στην εικόνα του Φίλιππου ως ανθρώπου που δεν δίσταζε να κάνει αιχμηρά και συχνά απρόβλεπτα σχόλια.

Η παρουσία του Φίλιππου στον γάμο του Χάρι και της Μέγκαν

Παρά τις φερόμενες επιφυλάξεις του, ο πρίγκιπας Φίλιππος τελικά παρευρέθηκε στον γάμο του Χάρι και της Μέγκαν στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, τον Μάιο του 2018. Είχε αποσυρθεί από τα επίσημα βασιλικά καθήκοντά του λίγους μήνες νωρίτερα, σε ηλικία 96 ετών, επομένως η παρουσία του στην τελετή είχε ιδιαίτερη σημασία.

Η ίδια η Μέγκαν είχε μιλήσει αργότερα με θετικά λόγια για εκείνη την πρώτη γνωριμία. Στο ντοκιμαντέρ του Netflix που κυκλοφόρησε το 2022, θυμήθηκε το πρώτο της χριστουγεννιάτικο δείπνο με τη βασιλική οικογένεια και αποκάλυψε ότι είχε καθίσει δίπλα στον πρίγκιπα Φίλιππο. Η ίδια είχε την εντύπωση ότι η συζήτησή τους είχε πάει πολύ καλά. Μόνο που αργότερα ο Χάρι τής εξήγησε ότι είχε καθίσει από την πλευρά του «κακού αυτιού» του παππού του. Μια μικρή λεπτομέρεια που έκανε τη Μέγκαν να γελάσει όταν την ανακάλεσε.

Ο πρίγκιπας Φίλιππος έφυγε από τη ζωή στις 9 Απριλίου 2021, σε ηλικία 99 ετών. Εκείνη την περίοδο ο Χάρι και η Μέγκαν είχαν ήδη εγκαταλείψει τα ανώτερα βασιλικά τους καθήκοντα και ζούσαν στην Καλιφόρνια. Ο Χάρι, ωστόσο, επέστρεψε στη Βρετανία για να αποχαιρετήσει τον παππού του στην κηδεία που πραγματοποιήθηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου.