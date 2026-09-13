Η Σάντρα Μπούλοκ θυμήθηκε σε συζήτηση που είχε με την Τζένιφερ Άνιστον, την εποχή που για να πάρει κάποιο ρόλο, τής ζητούσαν να κατεβάσει το παντελόνι της

Η Σάντρα Μπούλοκ έκανε μια αναδρομή στην πορεία της στον χώρο της ψυχαγωγίας, σε συζήτησή της με την Τζένιφερ Άνιστον για το περιοδικό Interview, όπου θυμήθηκε τη στιγμή που αποφάσισε ότι δεν ήθελε πλέον να αναλαμβάνει ρόλους για τους οποίους έπρεπε να περνά από οντισιόν μπροστά σε «διεστραμμένους» ανθρώπους που της ζητούσαν να «κατεβάσει το παντελόνι της».

Οι δύο ηθοποιοί συζήτησαν για την επιστροφή της Σάντρα Μπούλοκ στη μεγάλη οθόνη, για τον λόγο που η συνέχεια του Practical Magic αποτελεί ένα «ερωτικό γράμμα» προς την ίδια της την κόρη, καθώς και για το πώς είναι να διαχειρίζεται κανείς τη ζωή υπό το βλέμμα της δημοσιότητας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Άνιστον ρώτησε την Σάντρα Μπούλοκ αν υπήρξε «κάποια στιγμή που πήρες συνειδητά μια απόφαση σχετικά με το είδος της καριέρας που ήθελες ή αν απλώς εξελίχθηκε με τον καιρό;».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αναφέρθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία ζούσε στη Νέα Υόρκη και εργαζόταν ως σερβιτόρα. «Πήγαινα σε οντισιόν για κάθε διεστραμμένο που υπήρχε και μου ζητούσαν να κατεβάσω το παντελόνι μου. Έλεγα: “Όχι, αυτός ο ρόλος δεν είναι για μένα”», είπε η Σάντρα Μπούλοκ και συνέχισε:

«Προσπαθούσα να ανέβω σιγά-σιγά. Κάθε ηθοποιός που προσπαθεί να βρει δουλειά πιστεύει ότι δεν θα ξαναδουλέψει ποτέ, οπότε απλώς παίρνεις ό,τι μπορείς και προσπαθείς να το αξιοποιήσεις όσο καλύτερα γίνεται».

Πρόσθεσε επίσης πως η μοναδική φορά που πήρε συνειδητά μια απόφαση για την καριέρα της, ήταν όταν αποφάσισε να απομακρυνθεί από τις rom-com. «Είπα: “Πρέπει να σταματήσω τώρα με τις ρομαντικές κομεντί”, γιατί δεχόμουν τόσο μεγάλη κριτική γι’ αυτές. Και πήρα έναν ρόλο σε μια ταινία που λεγόταν Crash».

Το Crash κέρδισε τελικά το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας το 2006. Τέσσερα χρόνια αργότερα, σε έναν από τους πιο αναγνωρισμένους δραματικούς ρόλους της, η Σάντρα Μπούλοκ κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία The Blind Side.

Το Practical Magic 2 σηματοδοτεί την επιστροφή της Σάντρα Μπούλοκ στον κινηματογράφο μετά από τέσσερα χρόνια. Η τελευταία της κινηματογραφική εμφάνιση ήταν το The Lost City του 2022, με συμπρωταγωνιστή τον Τσάνινγκ Τέιτουμ.