Η Bella Hadid επαναπροσδιορίζει το naked dress: Η σαγηνευτική εμφάνιση που μας «έκοψε» την ανάσα

Η Μπέλα Χαντίντ συνδύασε το τολμηρό της φόρεμά με μακριά, ξανθά γοργονέ κυματιστά μαλλιά που έφταναν προς τα πίσω από την πλάτη της

Ο Ιανουάριος ήταν ένας εξαιρετικά γεμάτος και δημιουργικός μήνας για την Μπέλα Χαντίντ. Μετά την κυκλοφορία της νέας σειράς τρόμου του Ράιαν Μέρφι, The Beauty, στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον Άστον Κούτσερ, το διάσημο μοντέλο μας έδειξε νωρίτερα αυτόν τον μήνα πώς να φορέσουμε το bootcut jean, το οποίο αποτελεί ένα από τα πλέον κολακευτικά τζιν που μπορεί μια γυναίκα να έχει στη συλλογή της, αλλά και τα αθλητικά παπούτσια πεζοπορίας Salomon, τα οποία έχουν κάνει το ίντερνετ να παραμιλάει.

Τώρα, στη νέα εμφάνισή της, εγκατέλειψε τα casual σύνολά της και φόρεσε ένα σαγηνευτικό και αποκαλυπτικό vintage φόρεμα Jean Paul Gaultier. Από εμάς, είναι ένα μεγάλο «ναι». Συγκεκριμένα, σε μια νέα ανάρτηση στο Instagram, η Μπέλα Χαντίντ φαίνεται να παίζει χαρτιά με την παρέα της, φορώντας ένα μαύρο αποκαλυπτικό φόρεμα με έξω την πλάτη. Το φόρεμα, είναι η απόδειξη ότι η τάση με τα εκτεθειμένα εσώρουχα δεν έφυγε ποτέ από τη μόδα. Το κομψό κομμάτι που φοράει στη φωτογραφία, βρίσκεται αυτήν τη στιγμή σε ορισμένες ιστοσελίδες μεταπώλησης.

Η Μπέλα Χαντίντ συνδύασε το τολμηρό της φόρεμά με μακριά, ξανθά γοργονέ κυματιστά μαλλιά που έφταναν προς τα πίσω από την πλάτη της. Στα αξεσουάρ επέλεξε ένα ογκώδες χρυσό βραχιόλι, ντελικάτους κρίκους και μια περίτεχνη μαύρη δαντελένια μάσκα, που κάλυπτε τα μάτια της. Τέλος, έδωσε μια femme fatale αισθητική στο look με ένα έντονο μαύρο μανικιούρ.

Η βραδιά της με τους φίλους της, έρχεται εν μέσω διακοπών που απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, έκανε ηλιοθεραπεία σε ένα σκάφος και δίπλα σε ένα beach bar. Αν και η ίδια μπορεί να απολαμβάνει λίγο χρόνο τώρα, είχε ένα πολυάσχολο ξεκίνημα για τη χρονιά με την περιοδεία για την ταινία Η Πεντάμορφη του Ράιαν Μέρφι. Πριν από λίγες εβδομάδες, είπε: «Μπόρεσαν να μου πουν πολλά σοφά λόγια και να μου εξηγήσουν ότι ακόμα και το να είσαι τρελός και περίεργος είναι θετικό», είπε η Μπέλα Χαντίντ στο People στο κόκκινο χαλί της ταινίας. «Όλοι μπορούμε να είμαστε διαφορετικές εκδοχές του εαυτού μας και αυτό ήταν το πιο σημαντικό για μένα σε αυτό το σετ», πρόσθεσε.