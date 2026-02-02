Η Lady Gaga ευχαρίστησε τον Μάικλ Πολάνσκι στα Grammys 2026: «Είσαι δίπλα μου κάθε μέρα, σ’ αγαπώ»

Η ερμηνεύτρια κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Pop Φωνητικού Άλμπουμ για το Mayhem και ευχαρίστησε, φυσικά, τον αρραβωνιαστικό της, Μάικλ Πολάνσκι

Η Lady Gaga πρόσθεσε ένα ακόμα Grammy στη συλλογή της χθες βράδυ – και εξέφρασε τόσο την ευγνωμοσύνη της όσο και τη χαρά της στην ομιλία της. Η ερμηνεύτρια κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Pop Φωνητικού Άλμπουμ για το Mayhem και ευχαρίστησε, φυσικά, τον αρραβωνιαστικό της, Μάικλ Πολάνσκι. Παράλληλα, ενθάρρυνε τις γυναίκες στη μουσική να «ακούνε πάντα τον εαυτό τους και να αγωνίζονται πάντα για τις ιδέες τους».

«Πρώτα απ' όλα, θέλω να ευχαριστήσω τον σύντροφό μου», είπε η Lady Gaga κατά την παραλαβή του βραβείου της. «Είσαι δίπλα μου κάθε μέρα με έναν τρόπο που δεν μπορώ να σε ευχαριστήσω αρκετά, και δούλεψες πολύ σκληρά μαζί μου σε αυτό το άλμπουμ όλον το χρόνο», σημείωσε. Η pop star, της οποίας ο αρραβωνιαστικός είναι υποψήφιος μαζί της για το Άλμπουμ της Χρονιάς, καθώς είναι συνυποψήφιος ως συνθέτης στο Mayhem, πρόσθεσε: «Σ' αγαπώ και σ' ευχαριστώ».

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια τόνισε: «Σας αγαπώ λοιπόν και σας ευχαριστώ... Θέλω απλώς να πω, για τις γυναίκες στη μουσική βιομηχανία, ότι ξέρω ότι μερικές φορές, όταν είσαι στο στούντιο με μια παρέα ανδρών, μπορεί να είναι δύσκολο. Σας παροτρύνω λοιπόν να ακούτε πάντα τον εαυτό σας και να αγωνίζεστε πάντα για τις ιδέες σας, να αγωνίζεστε για τα τραγούδια σας, να αγωνίζεστε για τον εαυτό σας ως παραγωγοί. Βεβαιωθείτε ότι ακούγεστε, δυνατά».

Η Lady Gaga μπήκε στη βραδιά με επτά υποψηφιότητες: Το «Abracadabra» υποψήφιο για τα βραβεία Ηχογράφησης της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς και Καλύτερη Ηχογράφηση Dance Pop, το «Disease» υποψήφιο για την Καλύτερη Σόλο Ποπ Ερμηνεία, το Mayhem διαγωνίζεται στην κατηγορία Άλμπουμ της Χρονιάς (και έχει ήδη κερδίσει στην κατηγορία Καλύτερου Ποπ Φωνητικού Άλμπουμ) και το Harlequin υποψήφιο για το βραβείο Καλύτερου Παραδοσιακού Ποπ Φωνητικού Άλμπουμ.

«Το να ονειρεύομαι αυτό το άλμπουμ, να σχεδιάζω, να χτίζω κάθε όραμα μαζί σου, να μιλάμε ατέλειωτα για το τι θα δημιουργούσαμε και θα κάναμε για τα τέρατα, ήταν μια εμπειρία που δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ», έγραψε στο Instagram τον Σεπτέμβριο, την ημέρα μετά την απονομή του βραβείου Καλλιτέχνης της Χρονιάς στα MTV VMA για το μουσικό άλμπουμ Mayhem. «Μου αρέσει πολύ το πόσο αγαπάς τους θαυμαστές μου και θέλεις να είναι ευτυχισμένοι». Η ηθοποιός του A Star is Born πρόσθεσε: «Με γεμίζει χαρά το πόσο τους αγαπάς, γιατί τους αγαπάμε μαζί κάθε μέρα — νοιάζεσαι όσο και εγώ για τους ανθρώπους που αισθάνονται ότι τους βλέπουν στον κόσμο».