Ρόμπερτ Ντιβάλ: Πέθανε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός στα 95 χρόνια του

Ο σπουδαίος πρωταγωνιστής του Χόλιγουντ, που ταύτισε το όνομά του με εμβληματικούς ρόλους και μια καριέρα επτά δεκαετιών, άφησε την τελευταία του πνοή, σκορπίζοντας συγκίνηση στον κόσμο της υποκριτικής.

Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ πέθανε σε ηλικία 95 ετών, ολοκληρώνοντας μια τεράστια διαδρομή στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Σύμφωνα με πληροφορίες από το στενό οικογενειακό του περιβάλλον, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός «έφυγε» από τη ζωή, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Λουτσιάνα, και αγαπημένα του πρόσωπα. Ο ίδιος είχε επιλέξει τα τελευταία χρόνια να ζει μακριά από τη δημοσιότητα, απολαμβάνοντας μια πιο ήσυχη καθημερινότητα.

«Χθες αποχαιρετήσαμε τον αγαπημένο μου σύζυγο, τον πολύτιμο φίλο και έναν από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της εποχής μας. Ο Μπομπ έφυγε ήρεμα στο σπίτι, περιτριγυρισμένος από αγάπη και φροντίδα. Για τον κόσμο ήταν ένας βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σκηνοθέτης, αφηγητής.

Για μένα ήταν απλώς τα πάντα. Για καθέναν από τους πολλούς ρόλους του, ο Μπομπ έδινε τα πάντα στους χαρακτήρες του και στην αλήθεια του ανθρώπινου πνεύματος που εκπροσωπούσαν. Σας ευχαριστώ για τα χρόνια στήριξης που δείξατε στον Μπομπ και που μας δίνετε αυτόν τον χρόνο και την ιδιωτικότητα για να τιμήσουμε τις αναμνήσεις που αφήνει πίσω του», έγραψε η σύζυγός του σε ανακοίνωσή της.

Η είδηση του θανάτου του Ρόμπερτ Ντιβάλ προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση. Το όνομά του συνδέθηκε με μερικές από τις πιο εμβληματικές ταινίες του 20ού αιώνα, ενώ η παρουσία του στη μεγάλη οθόνη θεωρούνταν πάντα εγγύηση ποιότητας και επιτυχίας.

Τα πρώτα χρόνια και η καθιέρωση στο Χόλιγουντ

Γεννημένος το 1931 στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, ο Ρόμπερτ Ντιβάλ σπούδασε υποκριτική στη Νέα Υόρκη και από νωρίς έδειξε ότι διέθετε μια σπάνια ικανότητα: να «χάνεται» μέσα στους ρόλους του. Η πρώτη του αξιοσημείωτη εμφάνιση στον κινηματογράφο έγινε με την ταινία «To Kill a Mockingbird» το 1962, όπου υποδύθηκε τον Boo Radley. Η παγκόσμια αναγνώριση ήρθε λίγα χρόνια αργότερα, όταν συμμετείχε στην εμβληματική ταινία «The Godfather», σε σκηνοθεσία Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Η καριέρα του εκτείνεται σε περισσότερες από επτά δεκαετίες, με συμμετοχές σε ταινίες που άφησαν ιστορία. Ξεχώρισε στο πολεμικό δράμα «Apocalypse Now», ενώ το 1983 τιμήθηκε με το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Tender Mercies». Η συγκεκριμένη διάκριση τον καθιέρωσε ως έναν από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του.

Παρά τη φήμη και τις διακρίσεις, ο Ρόμπερτ Ντιβάλ παρέμεινε πάντα χαμηλών τόνων, δίνοντας έμφαση στην ουσία της δουλειάς του και όχι στη δημοσιότητα. Προτιμούσε ρόλους με βάθος, χαρακτήρες με ουσία και ιστορίες που άγγιζαν τον άνθρωπο. Ο θάνατός του σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για το αμερικανικό σινεμά.

