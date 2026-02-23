Η Σάρα Φέργκιουσον σε κλινική απεξάρτησης - Το "τίμημα" των σκανδάλων του Πρίγκιπα Άντριου

Η πρώην Δούκισσα της Υόρκης αναζητά καταφύγιο σε πολυτελή κλινική της Ελβετίας, ενώ ο κλοιός των αρχών στενεύει γύρω από τον πρώην σύζυγό της

Η Σάρα Φέργκιουσον, η οποία πρόσφατα έχασε τον τίτλο της Δούκισσας της Υόρκης, βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά όχι για τις κοσμικές της εμφανίσεις, αλλά για την κλονισμένη ψυχική της υγεία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου, η 66χρονη Φέργκιουσον εισήχθη στην υπερπολυτελή κλινική Paracelsus Recovery στη Ζυρίχη, αναζητώντας εξειδικευμένη βοήθεια εν μέσω των καταιγιστικών εξελίξεων που αφορούν τον πρώην σύζυγό της, Πρίγκιπα Άντριου.

Μια "χρυσή" απομόνωση με υψηλό κόστος

Η κλινική Παράκελσος δεν είναι ένα τυχαίο θεραπευτικό κέντρο. Με κόστος που αγγίζει τα 17.500 δολάρια τη βραδιά, προσφέρει απόλυτη διακριτικότητα και εξατομικευμένη φροντίδα για προβλήματα που κυμαίνονται από την κατάθλιψη και τις διατροφικές διαταραχές έως την απεξάρτηση από ουσίες. Πηγές αναφέρουν ότι η Φέργκιουσον αισθάνεται την κλινική ως «δεύτερο σπίτι» της, έναν χώρο όπου μπορεί να λάβει την προσοχή και την αγάπη που χρειάζεται όταν νιώθει συναισθηματικά ευάλωτη.

Ήδη από την περίοδο των Χριστουγέννων μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, η «Φέργκι» φέρεται να πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα εκεί, προσπαθώντας να διαχειριστεί την πίεση που δέχεται η οικογένειά της από τη σύνδεσή της με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

getty images

Η σύλληψη του Άντριου και οι νομικές προεκτάσεις

Η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά μετά τη σύλληψη του Πρίγκιπα Άντριου στις 19 Φεβρουαρίου —ανήμερα των 66ων γενεθλίων του— με την κατηγορία της κατάχρησης δημόσιου αξιώματος και της παράνομης διακίνησης εμπιστευτικών εγγράφων προς τον καταδικασμένο δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων, Τζέφρι Έπσταϊν. Οι κατηγορίες είναι βαρύτατες, καθώς, αν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ακόμα και την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Παρόλο που δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για εγκληματική δραστηριότητα της ίδιας της Φέργκιουσον, νομικοί κύκλοι στη Βρετανία υποστηρίζουν ότι η αστυνομία του Thames Valley, που συνέλαβε τον πρώην σύζυγό της, ενδέχεται να την καλέσει για κατάθεση ως μάρτυρα κλειδί. Οι αρχές επιθυμούν να εξετάσουν αν η Σάρα γνώριζε για τις συναλλαγές του Άντριου ή αν υπάρχουν στοιχεία στην αλληλογραφία τους που να ρίχνουν φως στην υπόθεση.

Φίλοι της Φέργκιουσον περιγράφουν μια γυναίκα σε οριακή κατάσταση. «Αισθάνεται ότι όλοι την κυνηγούν», ανέφερε πηγή στη Daily Mail, τονίζοντας ότι η ψυχική της υγεία έχει επιδεινωθεί ραγδαία. Η αφαίρεση του τίτλου της τον Οκτώβριο του 2025 ήταν ένα ακόμα πλήγμα, αν και η ίδια παραμένει αφοσιωμένη στον Άντριου, δηλώνοντας πως θα τον στηρίζει πάντα και θα τον αγαπά.