Η Λάιζα Μινέλι είναι 11 χρόνια νηφάλια. Στα απομνημονεύματά της μιλά για το δύσκολο ταξίδι της με τους εθισμούς

Ρώτα τη Λάιζα Μινέλι αν θεωρεί εκπληκτικό το γεγονός ότι επέζησε και απλά θα απαντήσει: «Εσύ, δεν το θεωρείς;». Ναι, στα 79 της χρόνια, η Λάιζα Μινέλι κοιτάζει πίσω τη ζωή της και αποφασίζει να μιλήσει ανοιχτά στο νέο αυτοβιογραφικό βιβλίο της, Kids, Wait Till You Hear This!, για τον αγώνα «ζωής και θανάτου» που έδωσε με τις καταχρήσεις και τον εθισμό. Απόσπασμα του βιβλίου της, δημοσιεύτηκε αποκλειστικά στο PEOPLE.

Η Λάιζα Μινέλι, έλαβε την πρώτη της συνταγή για Valium από έναν γιατρό μετά την τραγική απώλεια της μητέρας της, Τζούντι Γκάρλαντ, η οποία πέθανε από τυχαία υπερβολική δόση στις 22 Ιουνίου 1969. Σε ηλικία μόλις 23 ετών, έγινε η επικεφαλής της οικογένειας, ανησυχώντας για τα μικρότερα αδέλφια της, τη Λόρνα και τον Τζόι Λουφτ, που τότε ήταν μόνο 16 και 14 ετών — και τώρα έπρεπε να οργανώσει την κηδεία της μητέρας της. Η Λάιζα Μινέλι γράφει στα απομνημονεύματά της: «Αυτό που ξεκίνησε ως μια ευλογία μιας ημέρας σύντομα μετατράπηκε σε συνήθεια και στη συνέχεια σε πλήρη εθισμό τα επόμενα χρόνια. Ήταν ένα τελευταίο δώρο, μια γενετική κληρονομιά από τη μαμά που δεν μπορούσα να αποφύγω».

Η Μινέλι σύντομα θα γινόταν μια super star με τις ταινίες Cabaret και Liza with a «Z» — μια διαδρομή γεμάτη sold-out παραστάσεις και εντυπωσιακές εμφανίσεις. Αλλά η τεράστια φήμη συνοδεύτηκε από έναν εξίσου ακραίο τρόπο ζωής. Όπως λέει στο PEOPLE, «αυτό που έκανα ήταν να ψάχνω για κάτι άλλο που θα το έκανε πιο διασκεδαστικό, που θα το έκανε καλύτερο, και κάποιος μου είπε: "δοκίμασε αυτό". Έτσι το δοκίμασα, και όλοι γύρω μου έκαναν τα πάντα».

«Ο κόσμος με γνώριζε ως LIZA! Για πρώτη φορά στη ζωή μου, αναρωτήθηκα τι σήμαινε πραγματικά αυτό, ειδικά μέσα από την ομίχλη των ουσιών. Βενζοδιαζεπίνες. Βαρβιτουρικά. Αμφεταμίνες. Κοκαΐνη», συνεχίζει στο βιβλίο της. Σε σχεδόν συνεχή πόνο μετά από χρόνια που έσπρωχνε το σώμα της στα άκρα, αργότερα εθίστηκε στο Oxycontin. Με τα χρόνια, υπήρξαν πολλές επισκέψεις σε κέντρα αποτοξίνωσης. Την πρώτη φορά, το 1984, ήταν η αδελφή της, Λόρνα Λουφτ, που την παρακάλεσε να πάει. Λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ της έκανε αυστηρή παρατήρηση, λέγοντάς της: «Όχι άλλα ψέματα... Κοίτα στον καθρέφτη και δες αυτό που βλέπουμε εμείς». Η τελευταία φορά, το 2015, ήταν η δική της αφύπνιση, όπως γράφει.

«Συνειδητοποίησα ότι ίσως οι 9 ζωές μου είχαν τελειώσει».

Η Λάιζα Μινέλι, περιγράφει τη ζωή της σε νηφαλιότητα ως «εκπληκτική» και ελπίζει ότι η ειλικρίνειά της θα προσφέρει ελπίδα. Αναγνωρίζει επίσης την υποστήριξη του καλύτερου φίλου της, του πιανίστα Michael Feinstein, σημειώνοντας: «Ήταν δίπλα μου». Όπως αναλογίζεται τώρα, «είναι υπέροχο όταν συναντάμε κάποιον που μας βοηθά. Είναι φρικτό να νομίζεις ότι πρέπει να παλεύεις κάθε μέρα. Έχω τη μουσική για να στηριχτώ όταν νιώθω ταραγμένη ή νευρική ή οτιδήποτε άλλο, και το ίδιο κάνει και ο Μάικλ».

Όπως γράφει στον πρόλογο του βιβλίου, «τελικά κατάλαβα. Όλη μου την ενήλικη ζωή πολεμούσα αυτό που σήμερα ονομάζουμε SUD, διαταραχή κατάχρησης ουσιών. Είναι μια ασθένεια, μια κατάσταση που προκαλείται από σωματικές και ψυχικές διαταραχές που μπορούν να οδηγήσουν σε κατάχρηση ναρκωτικών και αλκοόλ. Το κληρονόμησα από τη μαμά μου».