Στην Αθήνα ο Κίλιαν Μέρφι - Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα

Αέρα Χόλιγουντ έφερε στην ελληνική πρωτεύουσα ο Κίλιαν Μέρφι, αφού τα τελευταία εικοσιτετράωρα βρίσκεται εδώ για επαγγελματικούς λόγους.

Λίγες εβδομάδες μετά την άφιξη του Μπραντ Πιτ στην Ύδρα και τις περιπλανήσεις του στον νομό Αττικής για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του με τίτλο «The Riders», τη σκυτάλη παίρνει ο Κίλιαν Μέρφι. Ο ηθοποιός βρίσκεται εδώ και μερικά εικοσιτετράωρα στην Αθήνα και ο λόγος δεν σχετίζεται με αναψυχή, αλλά με δουλειά, καθώς θα πρωταγωνιστήσει σε μια καινούργια ταινία που φέρει την υπογραφή του Ντάμιεν Σαζέλ.

Κι αν νομίζεις πως είναι ο μοναδικός κινηματογραφικός αστέρας, που θα βρεθεί εντός ελληνικού εδάφος, σφάλλεις, διότι αναμένεται να επισκεφτούν τη χώρα μας και οι καταξιωμένοι ηθοποιοί Ντάνιελ Κρεγκ και Μισέλ Γουίλιαμς μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Έχουμε την τιμητική μας! Εκτός από την Αθήνα, σύσσωμο το συνεργείο θα ταξιδέψει στην Κέρκυρα για τη συνέχεια των γυρισμάτων, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν προς το τέλος Μαΐου.

Όσον αφορά τον Κίλιαν Μέρφι η σελίδα του Just Jared στο Instagram δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες του από το ταξίδι στην Ελλάδα. Όπως θα δεις στα ακόλουθα στιγμιότυπα, σε ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα, ο ηθοποιός απαθανατίστηκε να στέκεται κάτω από μία ομπρέλα, χωρίς την μπλούζα του, προσπαθώντας να προστατευτεί από τον ήλιο. Τριγύρω του υπήρχαν άνθρωποι από την παραγωγή και το συνεργείο.

Σχετικά με την ταινία, τώρα, η αλήθεια είναι πως δεν έχουν γνωστοποιηθεί αρκετές πληροφορίες. Η υπόθεση φημολογείται ότι εκτυλίσσεται σε μια φυλακή, ενώ θα υπάρχουν έντονα στοιχεία δράσης και δράματος. Ο τίτλος της ταινίας δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επισήμως, ωστόσο είναι βέβαιο πως η χώρα μας θα κεντρίσει γι’ ακόμα μια φορά το διεθνές ενδιαφέρον μέσα από αυτή την κινηματογραφική παραγωγή.