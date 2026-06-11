Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ: Γιορτάζει 61 χρόνια ζωής και μας δείχνει το αψεγάδιαστο κορμί της

Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ ποζάρει με μπικίνι ανήμερα των γενεθλίων της και δηλώνει ευγνώμων για τη ζωή της σήμερα.

Με μια άκρως καλοκαιρινή φωτογραφία επέλεξε να κάνει τον απολογισμό της για τα 61 χρόνια της ζωής της η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ. Ανήμερα των γενεθλίων της, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της μια φωτογραφία με μπικίνι και φόντο τη θάλασσα, εκφράζοντας τις σκέψεις και τα συναισθήματά της για τα χρόνια που πέρασαν, τη ζωή της σήμερα, αλλά και όσα βρίσκονται στην πορεία της από εδώ και πέρα.

Μέσα από ένα μακροσκελές κείμενο, η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ δήλωσε ευγνώμων για όσα έχει καταφέρει και χαρούμενη που έχει την τύχη σήμερα να ζει, όπως ζει. Παράλληλα, παραδέχτηκε, ότι ενώ νεότερη πίστευε πως η ζωή της δεν θα έχει κανένα νόημα και ενδιαφέρον μέσα στο πέρασμα των χρόνων, η ίδια η διαδρομή τη διέψευσε, αφού σήμερα λατρεύει πραγματικά τη ζωή της.

Η ηθοποιός δέχτηκε αμέτρητες ευχές για τα γενέθλιά της στα social media, με τους χρήστες του διαδικτύου να μην αφήνουν ασχολίαστη την αψεγάδιαστη σιλουέτα της. Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ παραμένει σούπερ φιτ κι ας διανύει την έβδομη δεκαετία της ζωής της.

Όσα έγραψε η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ ανήμερα των γενεθλίων της

«Χρόνια μου πολλά! Παλιά φοβόμουν ότι όσο περνούν τα χρόνια, η ζωή μου θα γίνεται λιγότερο συναρπαστική και ότι θα γίνομαι όλο και πιο κουρασμένη από τον κόσμο γύρω μου, όμως χαίρομαι πολύ που μπορώ να σας πω ότι, αν επιμείνετε και κρατήσετε το κεφάλι ψηλά, τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια.

Λατρεύω τη ζωή μου σήμερα. Νιώθω πραγματικά ευλογημένη και ευγνώμων που περιβάλλομαι από τους πιο ξεχωριστούς φίλους και την πιο υπέροχη οικογένεια, οι οποίοι κάνουν τη ζωή μου απείρως καλύτερη και τους αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Θα ήθελα, επίσης, να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους καλύτερους θαυμαστές και ακολούθους στον κόσμο για την αφοσίωση και την καλοσύνη τους.

Αυτή η χρονιά ήταν ήδη ένα απίστευτο ταξίδι γεμάτο συγκινήσεις και ανυπομονώ να δω τι μου επιφυλάσσει η συνέχεια! Με αγάπη και ευγνωμοσύνη», έγραψε χαρακτηριστικά.

