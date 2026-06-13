O Ντέιβιντ Μπέκαμ απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας

Στο πλευρό του κατά την τελετή ήταν η οικογένειά του και ο Τομ Κρουζ.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ένας από τους πιο εμβληματικούς ποδοσφαιριστές της γενιάς του και παγκόσμιο σύμβολο της ποπ κουλτούρας, τιμήθηκε την Παρασκευή με το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ. Η λαμπερή τελετή συγκέντρωσε πλήθος διασημοτήτων, με τη σύζυγό του Βικτόρια Μπέκαμ και τον στενό του φίλο, ηθοποιό Τομ Κρουζ, να αναλαμβάνουν ρόλο κεντρικών ομιλητών.

Ο Τομ Κρουζ, επίσης κάτοχος αστέρα στη Λεωφόρο της Δόξας, ήταν ο πρώτος που μίλησε, αποδίδοντας φόρο τιμής στην πορεία του Μπέκαμ από τα πρώτα του βήματα έως την παγκόσμια καταξίωση.

«Πριν από τα τρόπαια, τα γεμάτα στάδια και τη διεθνή φήμη, υπήρχε ένα νεαρό αγόρι με ένα όνειρο», ανέφερε ο διάσημος ηθοποιός, περιγράφοντας τον ως έναν άνθρωπο που «με πειθαρχία και αφοσίωση κέρδισε κάθε ευκαιρία που του δόθηκε».

Ο Κρουζ τόνισε επίσης ότι ο Μπέκαμ δεν άλλαξε ποτέ τον χαρακτήρα παρά τη μεγάλη επιτυχία του, επισημαίνοντας πως οι αξίες του παρέμειναν σταθερές. Κλείνοντας την ομιλία του, χαρακτήρισε τον Άγγλο ποδοσφαιριστή «άξιο αυτής της τιμής» και υπογράμμισε ότι «κανείς δεν το αξίζει περισσότερο».

Στη συνέχεια, η Βικτόρια Μπέκαμ, πρώην μέλος των Spice Girls και πλέον καταξιωμένη σχεδιάστρια μόδας, ανέβηκε στο βήμα φορώντας ένα εντυπωσιακό εφαρμοστό φόρεμα σε μεταλλική απόχρωση. Ξεκίνησε την ομιλία της με χιούμορ λέγοντας ότι πίστευε πως θα λάβει η ίδια ένα αστέρι για τη συμμετοχή της στην ταινία «Spice World». Αμέσως μετά, μίλησε με συγκίνηση για τον σύζυγό της, τονίζοντας την «αφοσίωση, το όραμα και την αδιάκοπη δουλειά» που τον χαρακτηρίζουν.

«Πίσω από τους τίτλους του αθλητή, του επιχειρηματία και του ακτιβιστή υπάρχει ένας άνθρωπος με σπουδαίο χαρακτήρα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η καλοσύνη και η αφοσίωσή του στην οικογένεια είναι εξίσου σημαντικές με τις επαγγελματικές του επιτυχίες.

Όταν πήρε τον λόγο, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ χαρακτήρισε τον Τομ Κρουζ «τον μεγαλύτερο κινηματογραφικό αστέρα της εποχής μας» και αποκάλυψε ότι η πρώτη του κινηματογραφική έξοδος με τη Βικτόρια ήταν στην ταινία «Τζέρι Μαγκουάιρ», στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Κρουζ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον θρύλο του μπάσκετ Μάικλ Τζόρνταν, λέγοντας ότι εκείνος τον ενέπνευσε να φορέσει το νούμερο 23 και να αντιληφθεί πως ένας αθλητής μπορεί να γίνει κάτι πολύ περισσότερο από τη φανέλα του.

Ο Μπέκαμ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την οικογένειά του, τους γονείς του και τις αδελφές του για τη στήριξή τους από τα πρώτα του βήματα. Η μεγαλύτερη συγκίνηση ήρθε όταν απευθύνθηκε στα τέσσερα παιδιά του λέγοντάς τους πως είναι «ο λόγος που ξυπνά κάθε μέρα».

«Το να σας κάνω περήφανους είναι το μεγαλύτερό μου επίτευγμα», είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς την οικογένειά του και τη σύζυγό του Βικτόρια, με την οποία είναι παντρεμένος σχεδόν 30 χρόνια.

Στις δηλώσεις του μετά την τελετή, ο Μπέκαμ παραδέχθηκε ότι ποτέ δεν φανταζόταν μια τέτοια διάκριση όταν ξεκινούσε την καριέρα του στο ποδόσφαιρο. Στόχος του ήταν πάντα το άθλημα και όχι η φήμη ή τα χρήματα. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι δεν έχει λάβει σημαντικές προτάσεις για καριέρα στον κινηματογράφο, τονίζοντας πως προτιμά να παραμείνει στον χώρο του αθλητισμού και της επιχειρηματικότητας.