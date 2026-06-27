Μπέλα Χαντίντ: Συγκλονίζει για τη μάχη με τη νόσο Lyme – «Παλεύω με την απομόνωση και την κατάθλιψη εδώ και 15 χρόνια»

Η Μπέλα Χαντίντ μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη καθημερινότητά της με τη νόσο Lyme, αποκαλύπτοντας ότι βιώνει έντονη απομόνωση και κατάθλιψη.

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά εξομολόγηση προχώρησε η Μπέλα Χαντίντ, αποκαλύπτοντας πως εξακολουθεί να δίνει μια καθημερινή και εξαντλητική μάχη με τη νόσο Lyme, η οποία την ταλαιπωρεί εδώ και περίπου 15 χρόνια και επηρεάζει σημαντικά τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική της υγεία.

Το διάσημο μοντέλο μίλησε μέσω σειράς αναρτήσεων στα Instagram Stories της, περιγράφοντας με ειλικρίνεια μια καθημερινότητα που –όπως λέει– χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις, εξάντληση και συναισθηματική πίεση. Η ίδια δεν δίστασε να αναφερθεί σε συμπτώματα όπως ακραία κόπωση, άγχος, δυσκολία συγκέντρωσης και αυτό που περιέγραψε ως «θολούρα στο μυαλό», μια κατάσταση που, όπως σημείωσε, είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτή από κάποιον που δεν τη βιώνει.

«Μακάρι να μπορούσα να εξηγήσω πιο εύκολα τον πόνο, την εξάντληση, την κόπωση και όλα όσα συνοδεύουν μια χρόνια ασθένεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια καθημερινή πραγματικότητα που εναλλάσσεται διαρκώς ανάμεσα σε καλές και κακές στιγμές.

Σε μία από τις αναρτήσεις της, μοιράστηκε πιο ανάλαφρες στιγμές, όπως ένα ζεστό ρούχο που φορούσε και δώρα που έλαβε από φίλη της, θέλοντας να δείξει ότι ακόμη και μέσα στις δυσκολίες υπάρχουν μικρές στιγμές χαράς.

IG @bellahadid

Ωστόσο, λίγο αργότερα δημοσίευσε μια πιο συγκινητική φωτογραφία, στην οποία εμφανίζεται εμφανώς καταβεβλημένη και δακρυσμένη, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται σε περίοδο έντονης έξαρσης της ασθένειας. Όπως έγραψε, παρά το γεγονός ότι κοιμήθηκε πολλές ώρες και ακολούθησε όλες τις οδηγίες των γιατρών της, η κατάστασή της δεν παρουσίασε βελτίωση.

«Δεν μπορώ να ξεπεράσω αυτή την έξαρση. Κοιμήθηκα 11 ώρες και ακολούθησα ό,τι μου έχουν πει οι γιατροί, όμως τίποτα δεν φαίνεται να βοηθά», σημείωσε, περιγράφοντας με τη δυσκολία της καθημερινότητας.

Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι ακόμη και οι πιο απλές δραστηριότητες, όπως το να περπατήσει μέχρι την κουζίνα, την εξαντλούν σωματικά, ενώ με μια δόση αυτοσαρκασμού σχολίασε πως νιώθει σαν «να τσακώνονται τα δύο τελευταία της εγκεφαλικά κύτταρα», θέλοντας να αποδώσει την έντονη πνευματική κόπωση που βιώνει.

Παρά τη δυσκολία, η Μπέλα Χαντίντ μοιράστηκε και μια μικρή προσωπική της νίκη, λέγοντας πως κατάφερε να κάνει μπάνιο χωρίς να νιώσει αδιαθεσία ή να λιποθυμήσει – κάτι που για την ίδια, όπως τόνισε, αποτελεί σημαντικό επίτευγμα στην παρούσα φάση της υγείας της.

Λίγο αργότερα, επανήλθε με νέο μήνυμα, ζητώντας συγγνώμη από τους διαδικτυακούς της φίλους αν τους ανησύχησε ή τους στεναχώρησε με τις αναρτήσεις της. Όπως εξήγησε, αυτή η κατάσταση δεν είναι κάτι προσωρινό, αλλά μια πραγματικότητα με την οποία ζει εδώ και πολλά χρόνια, με καλές και κακές περιόδους.

«Αυτό είναι η καθημερινότητά μου εδώ και 15 χρόνια. Άλλες μέρες είναι καλύτερες, άλλες χειρότερες. Σήμερα απλώς με κατέκλυσαν τα συναισθήματα, γιατί το μυαλό μου θέλει να κάνει πολλά, αλλά το σώμα μου δεν μπορεί να ακολουθήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τη δοκιμασία, το γνωστό μοντέλο προσπάθησε να στείλει και ένα μήνυμα αισιοδοξίας, εκφράζοντας την ελπίδα πως η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη. Ευχαρίστησε, επίσης, τους θαυμαστές της για τη στήριξη και την αγάπη που της δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια.

Η Μπέλα Χαντίντ διαγνώστηκε με τη νόσο Lyme στην εφηβεία και από τότε δεν έχει σταματήσει να μιλά δημόσια για τη μάχη της, επιχειρώντας να ευαισθητοποιήσει το κοινό γύρω από μια ασθένεια που συχνά παραμένει αόρατη, αλλά επηρεάζει βαθιά την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Στο πλευρό της βρίσκονται διαρκώς η οικογένειά της, με τη μητέρα της, Γιολάντα Χαντίντ, και την αδελφή της, Τζίτζι Χαντίντ, να εκφράζουν δημόσια τη στήριξή τους, ενώ και οι δύο έχουν μιλήσει στο παρελθόν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικογένεια με τη συγκεκριμένη ασθένεια.