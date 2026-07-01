Η Σάρον Στόουν επέστρεψε στην πασαρέλα μετά από 33 χρόνια

Η Σάρον Στόουν τρεις δεκαετίες μετά την τελευταία της εμφάνιση στην πασαρέλα, ανέβηκε ξανά στο catwalk, μαγνητίζοντας τα βλέμματα όλων.

Η Σάρον Στόουν απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι το στιλ δεν γνωρίζει ηλικία. Η 68χρονη χολιγουντιανή ηθοποιός πραγματοποίησε την πρώτη εμφάνισή της σε πασαρέλα, ύστερα από 33 ολόκληρα χρόνια. Η Σάρον Στόουν συμμετείχε στο fashion show του Vetements, παρουσιάζοντας την κολεξιόν για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού.

Η ηθοποιός, που πριν κατακτήσει τον κινηματογράφο είχε ξεκινήσει την καριέρα της ως μοντέλο, έκλεψε τις εντυπώσεις με μια εμφάνιση που συνδύαζε δυναμισμό και μόδα, αντικατοπτρίζοντας μια πλευρά του εαυτού της. Οι avant-garde λεπτομέρειες επιβεβαίωσαν, πως παραμένει μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας.

Sharon Stone returns to the runway after 33 years in glossy hip-high boots https://t.co/keRZX6q013 pic.twitter.com/AKlRW2ZABx — California Post (@californiapost) June 30, 2026

Η επανεμφάνιση της Σάρον Στόουν στην πασαρέλα συνοδεύτηκε από ένα ανδρόγυνο look

Για τη μεγάλη επιστροφή της στο catwalk, η Σάρον Στόουν φόρεσε ένα oversized λευκό σακάκι πάνω από μαύρο πουκάμισο, ενώ ολοκλήρωσε το σύνολο με λευκή γραβάτα δεμένη ανάποδα, μια χαρακτηριστική στιλιστική επιλογή του οίκου Vetements.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της εμφάνισής της ήταν οι μαύρες λουστρίνι ψηλοτάκουνες μπότες, που έφταναν μέχρι τους γοφούς, αντικαθιστώντας το συνηθισμένο παντελόνι. Το sleek καρέ χτένισμά της και το έντονο μακιγιάζ, με έμφαση στο βλέμμα, συμπλήρωσαν ιδανικά αυτό το μοντέρνο ανδρόγυνο look, προσδίδοντάς του επιπλέον χαρακτήρα.

Σάρον Στόουν: Η πρώτη πασαρέλα μετά το 1993

Η τελευταία φορά που η Σάρον Στόουν περπάτησε σε επίδειξη μόδας ήταν το 1993, όταν έκλεισε το fashion show του Valentino στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Τότε, είχε εμφανιστεί με μια μίνι δαντελένια νυφική δημιουργία, ένα εντυπωσιακό καπέλο και ένα ρομαντικό μακρύ πέπλο.

Παρότι το όνομά της έχει ταυτιστεί με τον κινηματογράφο και εμβληματικούς ρόλους, όπως εκείνος στο «Βασικό Ένστικτο», η Σάρον Στόουν δεν απομακρύνθηκε ποτέ από τη μόδα. Κατά καιρούς έχει συνεργαστεί με κορυφαίους σχεδιαστές, ενώ έχει δηλώσει ότι η δραστηριότητά της στον χώρο της μόδας εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της επαγγελματικής πορείας της.

