Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ γιόρτασαν 27 χρόνια παντρεμένοι - “Το μεγαλύτερο επίτευγμά μας είναι η οικογένειά μας”

Μπορεί τους τελευταίους μήνες να απασχολούν τη δημοσιότητα λόγω της ρήξης στη σχέση τους με τον μεγαλύτερο γιο τους, Μπρούκλιν, ωστόσο ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ αποτελούν τρανή απόδειξη πως ο έρωτας αντέχει στο πέρασμα του χρόνου ακόμα και στο Χόλιγουντ.

Στις 4 Ιουλίου του 1999, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο, μετά από δύο χρόνια κοινής πορείας. Τότε, τα βλέμματα όλων ήταν στραμμένα επάνω τους, αφού εκείνος αποτελούσε έναν από τους πιο επιτυχημένους και όμορφους ποδοσφαιριστές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ενώ εκείνη έκανε τεράστια καριέρα μέσα από το συγκρότημα Spice Girls.

27 χρόνια μετά παραμένουν το ίδιο ερωτευμένοι και σίγουρα το ίδιο δημοφιλείς. Μπορεί μέσα στα χρόνια να αντιμετώπισαν δυσκολίες, όμως καμία δεν στάθηκε ικανή να επηρεάσει την τόσο δυνατή σχέση τους.

Με αφορμή, λοιπόν, αυτό το ξεχωριστό γεγονός της επετείου, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ θέλησε να εκφράσει δημόσια τα συναισθήματά του προς τη σύζυγό του, δημοσιεύοντας στον λογαριασμό του στο IG μια τρυφερή ανάρτηση. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής δημοσίευσε πέντε φωτογραφίες από τον πρώτο καιρό της σχέσης τους, τον γάμο τους, αλλά και τη ζωή τους σήμερα, μιλώντας με τον πιο γλυκό τρόπο για τη γυναίκα που βρίσκεται στο πλευρό του εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες.

«29 χρόνια μαζί, 27 χρόνια παντρεμένοι και μου έχεις χαρίσει όλα όσα θα μπορούσα να ευχηθώ. Το μεγαλύτερο επίτευγμά μας θα είναι πάντα η οικογένειά μας. Σ' αγαπώ, χαρούμενη επέτειο», έγραψε χαρακτηριστικά, με την ανάρτηση να πλημμυρίζει από σχόλια και likes - ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο.

Η Βικτόρια Μπέκαμ από την άλλη, προτίμησε να μοιραστεί με τους followers της μια πρόσφατη φωτογραφία τους, γράφοντας: «Μετά από 27 χρόνια γάμου, τέσσερα παιδιά και αμέτρητα ταιριαστά σύνολα, παραμένεις τα πάντα μου. Χαρούμενη επέτειο! Σ’ αγαπώ πολύ».

Η αλήθεια είναι, πως το ζευγάρι τους τελευταίους μήνες βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων εξαιτίας της ρήξης στη σχέση με τον πρωτότοκο γιο του, Μπρούκλιν. Τόσο εκείνος όσο και η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ, έχουν κόψει κάθε μορφή επικοινωνίας, σε μια προσπάθεια να προστατέψουν την οικογένειά τους, από τις χειριστικές και τοξικές συμπεριφορές των Μπέκαμ, όπως έχουν υποστηρίξει δημόσια. Η οικογένεια έχει κοπεί στα δύο και αυτό το γυαλί δύσκολα θα κολλήσει ξανά.

