Βασιλιάς Κάρολος: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για το περιστατικό που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή

Δεκαετίες μετά την τραγωδία στην Ελβετία που στοίχισε τη ζωή στον στενό του φίλο, ο Βρετανός μονάρχης θυμάται τη στιγμή που γλίτωσε από θαύμα.

Σπάνια αναφέρεται δημόσια σε εκείνη τη μαύρη μέρα του 1988, όμως μια πρόσφατη συνάντησή του στο Κάστρο του Mey στη Σκωτία έφερε ξανά στην επιφάνεια τις πιο σκοτεινές αναμνήσεις του. Ο Βασιλιάς Κάρολος φιλοξένησε στα πλαίσια της 50ής επετείου την ομάδα διάσωσης Assynt Mountain Rescue Team και, μιλώντας μαζί τους, περιέγραψε την επιβίωσή του από τη φονική χιονοστιβάδα ως μια «πολύ οριακή στιγμή» (a close thing).

Όπως αποκάλυψε ο επικεφαλής της ομάδας διάσωσης, Ben Dyson, η τραυματική εκείνη εμπειρία παραμένει ολοζώντανη στη μνήμη του Καρόλου, προσφέροντάς του κατανόηση για την επικινδυνότητα των βουνών και το ανεκτίμητο έργο των διασωστών.

Το χρονικό της τραγωδίας στο Klosters

Ήταν 10 Μαρτίου του 1988. Ο τότε Πρίγκιπας της Ουαλίας βρισκόταν για σκι εκτός πίστας στο ελβετικό θέρετρο Klosters, στο όρος Gotschnagrat, μαζί με μια στενή παρέα φίλων. Ξαφνικά, περίπου 100 μέτρα πάνω από την ομάδα, μια μάζα χιονιού αποκολλήθηκε και άρχισε να κατηφορίζει με τρομακτική ταχύτητα.

Ο Κάρολος και ορισμένα μέλη της ομάδας κατάφεραν να προστατευτούν την τελευταία στιγμή. Όμως η χιονοστιβάδα παρέσυρε δύο από τους πιο κοντινούς του ανθρώπους:

Τον Ταγματάρχη Hugh Lindsay , πρώην υπασπιστή της Βασίλισσας Ελισάβετ και στενό φίλο του Καρόλου, ο οποίος έχασε ακαριαία τη ζωή του.

Την Patti Palmer-Tomkinson, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στα πόδια.

Μετά το πέρασμα του κινδύνου, ο Κάρολος, μαζί με τον οδηγό βουνού και έναν Ελβετό αστυνομικό, επέστρεψαν στο σημείο και άρχισαν να σκάβουν απεγνωσμένα στο χιόνι με τα χέρια τους για να απεγκλωβίσουν τα θύματα. Δυστυχώς, για τον Lindsay ήταν ήδη αργά.

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Η Πρίγκιπισσα Νταϊάνα και η δύσκολη επιστροφή

Η τραγωδία πήρε ακόμη πιο δραματικές διαστάσεις καθώς η σύζυγος του Lindsay, Sarah, η οποία εργαζόταν στο γραφείο τύπου του Παλατιού, διένυε τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Η Πρίγκιπισσα Νταϊάνα που εκείνη την ημέρα δεν είχε ακολουθήσει την ομάδα στο σκι επειδή δεν ένιωθε καλά και η Sarah Ferguson -έγκυος τότε στην Πριγκίπισσα Βεατρίκη- βρίσκονταν στο σαλέ στο Davos όταν έμαθαν τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα νέα. Όπως αποκάλυψε αργότερα η ίδια η Νταϊάνα στη βιογραφία της, οι δυο τους ανέλαβαν να μαζέψουν τα πράγματα του εκλιπόντος και επέμειναν η σορός του να μεταφερθεί αμέσως πίσω στην Αγγλία.

Από την πραγματικότητα στην οθόνη: Το "The Crown"

Η δραματική αυτή ιστορία έγινε ευρέως γνωστή στη νεότερη γενιά μέσα από την τέταρτη σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Netflix, The Crown. Στο επεισόδιο με τίτλο «Avalanche», η χιονοστιβάδα χρησιμοποιήθηκε ως συμβολικός παραλληλισμός για την κατάρρευση του γάμου του Καρόλου και της Νταϊάνα, αποτυπώνοντας την ψυχολογική πίεση και τις ισορροπίες που κλονίστηκαν ανεπιστρεπτί μετά το συμβάν.