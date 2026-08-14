Νικόλ Κίντμαν για τον Τομ Κρουζ: “Ερωτευτήκαμε παράφορα και ήταν τόσο απλό”

Η Νικόλ Κίντμαν μιλά πρώτη φορά τόσο αναλυτικά για τον γάμο της με τον Τομ Κρουζ στα 22 της - που απασχόλησε όσο κανένας άλλος τη showbiz εκείνης της εποχής.

Υπήρξε ένας από τους πιο πολυσυζητημένους γάμους του Χόλιγουντ, όμως για τη Νικόλ Κίντμαν η σχέση της με τον Τομ Κρουζ, τουλάχιστον στην αρχή της, ήταν πολύ πιο απλή απ’ όσο μπορεί να φαντάζεται κανείς σήμερα. Η ηθοποιός, που παντρεύτηκε τον, επίσης, ηθοποιό σε ηλικία μόλις 22 ετών, προέβη σε μια σπάνια προσωπική αναφορά σε εκείνη την περίοδο της ζωής της, μιλώντας για έναν έρωτα που, όπως λέει, ήρθε φυσικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Σε συνέντευξη της στη βρετανικη Vogue, η 59χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για το πώς ήταν να βρίσκεται από τόσο νεαρή ηλικία στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αλλά και για τις προειδοποιήσεις που είχε δεχθεί τότε σχετικά με το πώς ο γάμος της με έναν από τους μεγαλύτερους σταρ του κινηματογράφου θα μπορούσε να επηρεάσει την καριέρα της.

Η σπάνια εξομολόγηση της Νικόλ Κίντμαν για τον γάμο της με τον Τομ Κρουζ

Η ίδια, ωστόσο, είχε πάρει την απόφασή της: εκείνη την εποχή προτεραιότητα είχε ο έρωτας. «Πρέπει να θυμάστε ότι, κυριολεκτικά, εξαιτίας του ανθρώπου που παντρεύτηκα σε τόσο νεαρή ηλικία, βρέθηκα σε όλο αυτό από τα 22 μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι είναι πολύ εξοικειωμένη με τα φώτα της δημοσιότητας. «Η ζωή μου ήταν περισσότερο έτσι παρά όχι. Η ανάμνησή μου από την εποχή που δεν ήταν έτσι είναι αρκετά θολή, γιατί ήμουν πραγματικά πολύ νέα».

Αναφερόμενη στον γάμο της με τον Τομ Κρουζ, η ηθοποιός περιέγραψε την απόφασή της ως κάτι απολύτως φυσικό για εκείνη. «Ξαφνικά ήμουν 22, 23 ετών και είχα αυτόν τον τεράστιο σταρ του κινηματογράφου ως σύζυγο. Αλλά μου φαινόταν εντελώς φυσιολογικό. Ερωτευτήκαμε παράφορα και ήταν τόσο απλό».

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Η ηθοποιός αποκάλυψε, ωστόσο, πως δεν έλειψαν οι άνθρωποι που προσπάθησαν να την προειδοποιήσουν για τις «επαγγελματικές συνέπειες» του γάμου της. «Θυμάμαι ανθρώπους να μου λένε: “Εντάξει, αυτό πραγματικά πρόκειται να επηρεάσει την καριέρα σου”», ανέφερε. Η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη: «Δεν με νοιάζει. Είμαι ερωτευμένη. Θέλω να παντρευτώ».

Όταν, αργότερα, έγινε γνωστή ως «η σύζυγος του Τομ Κρουζ», κάποιοι της υπενθύμισαν πως την είχαν προειδοποιήσει, όμως η ίδια δεν μετάνιωσε ποτε για την επιλογή της. «Και μετά ήμουν η “σύζυγός του” και μου έλεγαν: “Βλέπεις; Σου το είπαμε”. Κι εγώ έλεγα: “Και λοιπόν; Δεν έπρεπε να παντρευτώ τον άντρα που αγαπώ; Φυσικά και θα πετούσα την καριέρα μου στα σκουπίδια. Δεν με νοιάζει”».

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Τομ Κρουζ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας Days of Thunder το 1990 και παντρεύτηκαν την παραμονή των Χριστουγέννων της ίδιας χρονιάς. Ο γάμος τους διήρκεσε περισσότερο από μία δεκαετία, ενώ μαζί υιοθέτησαν δύο παιδιά, την Μπέλλα και τον Κόνορ. Οι δυο τους συνεργάστηκαν, επίσης, σε ταινίες, όπως το Far and Away και το Eyes Wide Shut. Το ζευγάρι πήρε τελικά διαζύγιο τον Αύγουστο του 2001.