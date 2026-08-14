H Κάια Γκέρμπερ μίλησε για την εικόνα σώματος, τη διαταραγμένη διατροφή και τις συγκρίσεις με τη μητέρα της, Σίντι Κρόφορντ.

Όταν μεγαλώνεις έχοντας για μητέρα ένα από τα πιο διάσημα supermodels όλων των εποχών, η σύγκριση μοιάζει σχεδόν αναπόφευκτη. Αυτό ακριβώς περιγράφει η Κάια Γκέρμπερ, η οποία μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με το σώμα της, την πίεση που έχει αισθανθεί όλα αυτά τα χρόνια και τις συγκρίσεις με τη μητέρα της, Σίντι Κρόφορντ.

Σε νέα συνέντευξή της στη Vogue, η 24χρονη ηθοποιός και μοντέλο αποφάσισε να μοιραστεί μια πιο προσωπική πλευρά της ζωής της, μακριά από τις φωτογραφίσεις, τα catwalks και τις εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί. Και αν κάτι γίνεται ξεκάθαρο από όσα λέει, είναι πως η εικόνα που βλέπεις προς τα έξω δεν αντικατοπτρίζει πάντα όσα μπορεί να συμβαίνουν μέσα σου.

Η Κάια Γκέρμπερ έχει μεγαλώσει έχοντας ως σημείο αναφοράς τη Σίντι Κρόφορντ, μια γυναίκα που έχει συνδεθεί όσο λίγες με τα πρότυπα ομορφιάς. Όπως εξηγεί, για χρόνια ένιωθε ότι το δικό της σώμα βρισκόταν διαρκώς υπό σύγκριση με εκείνο της μητέρας της. Μάλιστα, παραδέχεται πως έχει ζηλέψει το σώμα της Σίντι Κρόφορντ, καθώς η ίδια θα ήθελε να έχει περισσότερες καμπύλες. «Θα ήθελα να είχα γεννηθεί με στήθος και καμπύλες», εξομολογείται, περιγράφοντας πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να ακούς συνεχώς σχόλια για την εμφάνισή σου.

Και εδώ βρίσκεται ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι της εξομολόγησής της. Όταν οι άλλοι αισθάνονται ότι έχουν το δικαίωμα να σχολιάσουν το σώμα σου, μπορεί να ξεχνούν ότι απέναντί τους υπάρχει ένας άνθρωπος που δεν είναι απαραίτητα έτοιμος να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους σχόλια.

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Η ίδια αποκαλύπτει, μάλιστα, ότι στο παρελθόν αντιμετώπισε προβλήματα που σχετίζονταν με τη διατροφή της. Όπως επισημαίνει, τα αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή της δεν τη βοήθησαν να νιώσει καλύτερα ούτε να ξεπεράσει τις δυσκολίες της. Αντίθετα, η αρνητικότητα μπορεί να κάνει μια ήδη δύσκολη κατάσταση ακόμη πιο περίπλοκη.

Η συζήτηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν σκεφτείς ότι η Κάια έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας από πολύ μικρή ηλικία. Ως μοντέλο και πλέον ως ηθοποιός, η εμφάνισή της αποτελεί συχνά αντικείμενο σχολιασμού στα social media και στα media γενικότερα.

Στην ίδια συνέντευξη μίλησε και ο Χόμερ Γκιρ, γιος του Ρίτσαρντ Γκιρ και της Κάρεϊ Λόουελ, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα σχόλια γύρω από την εμφάνισή του. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην εμπειρία του από τα γυρίσματα της σειράς «Euphoria», όπου εμφανίστηκε σε μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική σκηνή.

Το 2023, η Σίντι Κρόφορντ είχε μιλήσει στο People για τον τρόπο με τον οποίο η τότε 21χρονη κόρη της διαχειριζόταν τη δημοσιότητα, αλλά και για το πώς κατάφερνε να συνδυάζει την επαγγελματική της ζωή με την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα, κάτι που είχε κάνει και η ίδια τη δεκαετία του ’90.

«Νομίζω ότι βλέπει σε έναν βαθμό τον τρόπο με τον οποίο ο σύζυγός μου, Ραντ Γκέρμπερ, κι εγώ έχουμε διαχειριστεί όλα αυτά τα χρόνια τη δημοσιότητα», είχε πει η Κρόφορντ. «Δεν λειτουργούμε με τη λογική “δεν μπορούμε να πάμε εκεί γιατί μπορεί να μας φωτογραφίσουν”».

Το διάσημο σούπερ μόντελ είχε επισημάνει, ωστόσο, ότι τα social media έχουν προσθέσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στη ζωή των νέων ανθρώπων. Όπως είχε εξηγήσει, μαθαίνει και η ίδια μαζί με την κόρη της πώς να διαχειρίζονται αυτή τη νέα πραγματικότητα. «Νιώθω ότι έχει πολύ καλή κρίση και ότι προσπαθεί να βρει τον δικό της τρόπο να δημιουργήσει μια ισορροπία ανάμεσα στην ιδιωτική και τη δημόσια ζωή της», είχε προσθέσει η Σίντι Κρόφορντ.