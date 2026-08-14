Η Σελίνα Γκόμεζ κατηγορείται για απάτη από επενδυτές - Στο στόχαστρο η εταιρεία της

Η Σελίνα Γκόμεζ και οι συνιδρυτές της startup για την ψυχική υγεία βρίσκονται αντιμέτωποι με αγωγή. Επενδυτες υποστηρίζουν ότι έδωσαν χρήματα για ένα εγχείρημα που δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Νέα δικαστική περιπέτεια για τη Σελίνα Γκόμεζ, καθώς η γνωστή τραγουδίστρια και ηθοποιός βρίσκεται αντιμέτωπη με αγωγή που αφορά τη startup ψυχικής υγείας που ίδρυσε μαζί με τη μητέρα της, Μάντι Τίφι, και την επιχειρηματία Ντανιέλα Πίρσον.

Δύο επενδυτικές εταιρείες κατέθεσαν αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Ντέλαγουερ, υποστηρίζοντας ότι επένδυσαν σχεδόν 1,2 εκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία, αφού έλαβαν, όπως ισχυρίζονται, παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική της κατάσταση, την ηγεσία, τις συνεργασίες και τα σχέδια ανάπτυξής της. Οι επενδυτές κατηγορούν τη Σελίνα Γκόμεζ, τη Μάντι Τίφι, τη Ντανιέλα Πίρσον και την ίδια την εταιρεία για απάτη που αφορά την παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων, ζητούν την ακύρωση της επένδυσής τους και αποζημίωση.

Τα σχέδια της εταιρείας της Σελίνα Γκόμεζ που δεν υλοποιήθηκαν

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2021 με στόχο να προσφέρει εργαλεία και περιεχόμενο για την ψυχική ευεξία. Σύμφωνα με την αγωγή, οι επενδυτές πίστευαν ότι τα χρήματά τους θα χρησιμοποιούνταν για τη δημιουργία μιας εφαρμογής, ενός podcast, μιας ψηφιακής εκδοτικής πλατφόρμας και άλλων προϊόντων.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφασή τους φέρεται να έπαιξε και η συμμετοχή της Σελίνα Γκόμεζ. Όπως υποστηρίζουν, τους είχε παρουσιαστεί η εικόνα ότι θα ήταν «στενά εμπλεκόμενη στην εταιρεία», αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στο μάρκετινγκ και τη δημοσιότητα. «Οι συνεργασίες δεν υπήρχαν. Οι πρωτοβουλίες δεν υλοποιήθηκαν. Η εφαρμογή δεν δημιουργήθηκε ποτέ», αναφέρεται στην αγωγή.

Οι καταγγελίες των επενδυτών κατά της Σελίνα Γκόμεζ και των υπόλοιπων ιδιοκτητών

Στην αγωγή περιγράφονται και συγκεκριμένες ενημερώσεις που, σύμφωνα με τους επενδυτές, δημιούργησαν μια υπερβολικά θετική εικόνα για την πορεία της εταιρείας. Τον Ιούνιο του 2022, η Ντανιέλα Πίρσον φέρεται να είχε αναφέρει, ότι η εταιρεία είχε ξεπεράσει τους 150.000 συνδρομητές, ότι βρισκόταν σε συζητήσεις για μεγάλες διαφημιστικές συμφωνίες και ότι αναμενόταν να εξασφαλίσει τουλάχιστον 5 εκατομμύρια δολάρια από διαφημιστικά έσοδα μέσα στη χρονιά.

Παράλληλα, σύμφωνα με την αγωγή, είχε γίνει λόγος για ενδιαφέρον από διάσημα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων η Καμίλα Καμπέγιο, ο Έλτον Τζον, ο Ντρέικ και η Μέγκαν Ντι Στάλιον. Στους επενδυτές φέρεται, επίσης, να παρουσιάστηκε ότι πιθανή μελλοντική αξία της εταιρείας θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα δημοσιεύματα που άλλαξαν την εικόνα

Οι επενδυτές υποστηρίζουν ότι για χρόνια δεν είχαν πλήρη εικόνα για την κατάσταση της εταιρείας. Η κατάσταση άλλαξε μετά από δημοσιεύματα του Forbes και του The Cut το 2025, τα οποία έφεραν στο φως καταγγελίες σχετικά με προβλήματα στη διοίκηση και τη λειτουργία της.

Μετά το δημοσίευμα του Forbes, οι επενδυτές υποστηρίζουν ότι επικοινώνησαν με τη Μάντι Τίφι για εξηγήσεις. Σύμφωνα με την αγωγή, εκείνη φέρεται να τους είπε ότι η Ντανιέλα Πίρσον είχε χρησιμοποιήσει επενδυτικά κεφάλαια για προσωπικά έξοδα. Το δημοσίευμα του The Cut αναφέρθηκε ακόμα σε προβλήματα στη διοίκηση και σε προσπάθεια της Σελίνα Γκόμεζ να αποστασιοποιηθεί από την εταιρεία λόγω οικογενειακής διαμάχης με τη μητέρα της.

Τον Νοέμβριο του 2025, οι επενδυτές ζήτησαν την επιστροφή των χρημάτων τους, υποστηρίζοντας ότι δεν έλαβαν ουσιαστική απάντηση. Να σημειωθεί, πως τόσο η Σελίνα Γκόμεζ όσο και οι υπόλοιποι εναγόμενοι δεν έχουν απαντήσει δημόσια στις συγκεκριμένες καταγγελίες.