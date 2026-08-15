Η Κάιλι Τζένερ σχεδίασε τα δικά της τακούνια και φωτογραφήθηκε μόνο με αυτα

Η Κάιλι Τζένερ πόσταρε φωτογραφία στο IG σαν να βγήκε από το μπάνιο της.

Η Κάιλι Τζένερ ανακοίνωσε το νέο επαγγελματικό βήμα της με τον πιο απρόσμενο τρόπο. Η επιχειρηματίας και influencer - που ανήκει στη λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους της showbiz - έκανε ακόμα ένα όνειρο πραγματικότητα και ο τρόπος που το ανακοίνωσε σίγουρα δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητος.

Ειδικότερα, η Κάιλι Τζένερ δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο IG μια φωτογραφία, στην οποία ποζάρει, όπως τη γέννησε η μητέρα της, φορώντας μόνο ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα πέδιλα. Η ίδια εξομολογήθηκε πως αποτελούν προσωπικό σχέδιο, εκφράζοντας τη χαρά της γι’ αυτό το εγχείρημα σε συνεργασία με την Gia Borghini.

Στο εν λόγω κλικ, βλέπουμε την Κάιλι Τζένερ να φωτογραφίζεται γυμνή, έχοντας πολύ μακριά ίσια μαλλιά και φορώντας ένα ζευγάρι ασημένια πέδιλα με λουράκια και λεπτό τακούνι. Η ανάρτηση, όπως ήταν φυσικό, ενθουσίασε τους διαδικτυακούς και μη φίλους, συγκεντρώνοντας πάνω από ένα εκατομμύριο likes σε λίγες ώρες.

Instagram @kyliejenner

«Φοράω Gia Borghini εδώ και χρόνια, οπότε αυτή η συνεργασία μου φάνηκε η σωστή επιλογή. Μου δόθηκε η ευκαιρία να δημιουργήσω τα παπούτσια των ονείρων μου για την Khy. Είναι χειροποίητα στην Ιταλία. Ξαναδούλεψα κάθε λεπτομέρεια ξανά και ξανά, μέχρι να είναι ακριβώς όπως τα ήθελα και να δείχνουν απόλυτα φυσικά και ανεπιτήδευτα», σημείωσε στη δημοσίευσή της.