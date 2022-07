Η Alexandria Ocasio-Cortez και άλλοι βουλευτές συνελήφθησαν επειδή έκαναν διαμαρτυρία υπέρ των αμβλώσεων

Πολιτικοί συγκεντρώθηκαν μπροστά από το Καπιτώλιο για να κάνουν πορεία προς το δικαστήριο, φωνάζοντας συνθήματα όπως «δικά μας τα σώματα, δική μας η επιλογή» και «δεν θα γυρίσουμε πίσω»

Από τότε που η Αμερική αποφάσισε να αναβιώσει τον σκοταδισμό στα δικαιώματα των γυναικών, αμέτρητες πορείες λαμβάνουν χώρα σε διάφορες Πολιτείες. Αυτή τη φορά, πολιτικοί συγκεντρώθηκαν μπροστά από το Καπιτώλιο για να κάνουν πορεία προς το δικαστήριο, φωνάζοντας συνθήματα όπως «δικά μας τα σώματα, δική μας η επιλογή» και «δεν θα γυρίσουμε πίσω».

Το αποτέλεσμα ήταν Αμερικανοί Δημοκρατικοί βουλευτές, ανάμεσά τους και η Alexandria Ocasio-Cortez, να συλληφθούν! Ο λόγος ήταν ακριβώς αυτός... Επειδή αποφάσισαν να κάνουν μια ειρηνική διαμαρτυρία υπέρ του δικαιώματος της άμβλωσης, μπροστά από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Today, Rep. AOC was arrested along with other members of Congress outside the Supreme Court for protesting in support of abortion rights. #AbortionRightsAreHumanRights pic.twitter.com/gvj9J1o5ic — Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (@RepAOC) July 19, 2022

Μια ομάδα αστυνομικών περικύκλωσε τους βουλευτές όταν ακούστηκε ένα ηχογραφημένο μήνυμα που ανακοίνωνε την επικείμενη σύλληψη. Έτσι άρχισαν να τους περνούν χειροπέδες και να τους απομακρύνουν.

Happening rn: MOCs & EDs of orgs across the country are risking arrest at the Capitol. #BansOffOurBodies @CPDAction pic.twitter.com/Cl9ldc9iBf — Maegan LLerena 🦋 (@maeganllerena) July 19, 2022

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας του Καπιτωλίου, ο αριθμός των μελών του Κονγκρέσσου που συνελήφθησαν, έφτασε τους 16, ενώ οι συλληφθέντες ήταν συνολικά 34 άτομα. Ο βουλευτής, Andy Levin ήταν ο μοναδικός άνδρας ανάμεσά τους, σύμφωνα με την οργάνωση CPD Action ενώ ανάμεσα στις γυναίκες που συνελήφθησαν, ήταν και η Βουλευτής από τη Μινεσσότα, Ilhan Omar και η Alma Adams από την Βόρεια Καρολίνα.

JUST IN: Reps. Ocasio-Cortez, Omar and other House Democrats arrested in abortion rights protest at the Supreme Court. https://t.co/N5z1UTto8x pic.twitter.com/7MMJk2a7Rj — ABC News (@ABC) July 19, 2022

«Δεν υπάρχει δημοκρατία εάν οι γυναίκες δεν έχουν τον έλεγχο για το σώμα τους και τις αποφάσεις για την υγεία τους, μεταξύ των οποίων η αναπαραγωγική περίθαλψη. Έχω το προνόμιο να αντιπροσωπεύω μια Πολιτεία όπου τα αναπαραγωγικά δικαιώματα είναι σεβαστά και προστατεύονται – το ελάχιστο που μπορω να κάνω είναι να βάλω το σώμα μου μπροστά για τις 33 εκατομμύρια γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο να απωλέσουν τα δικαιώματά τους», δήλωσε η Δημοκρατική βουλευτής από τη Νέα Υόρκη, Carolyn Maloney, η οποία συνελήφθη.

«Υπερήφανη που έκανα πορεία με τους Δημοκρατικούς συναδέλφους μου και που με συνέλαβαν για τα δικαιώματα των γυναικών, το δικαίωμα στην άμβλωση, το δικαίωμα των ανθρώπων να ελέγχουν το σώμα τους, για το μέλλον και τη δημοκρατία μας», έγραψε επίσης στο Τwitter η βουλευτής από την Καλιφόρνια που συνελήφθη, η Jackie Speier.

Reps. Jackie Speier and Carolyn Maloney getting arrested pic.twitter.com/c1AP7ILHDu — Nancy Vu (@NancyVu99) July 19, 2022

Δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας από τότε που το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε την επίσημη ακύρωση του νόμου Roe v. Wade, που αποτέλεσε ορόσημο το 1973 γιατί έδινε συνταγματικά το δικαίωμα στις γυναίκες να κάνουν έκτρωση, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων