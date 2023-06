Οι «LGBTQ+ Άγγελοι» σε μια σουρεαλιστική φωτογράφιση για το πολλαπλό εξώφυλλο της αγγλικής Vogue

Οι πρωτοπόροι της LGBTQ+ κοινότητας φωτογραφίζονται για το πολλαπλό εξώφυλλο της αγγλικής Vogue από τον Tim Walker

Η αγγλική Vogue για να τιμήσει με τον δικό της αισθητικά άρτιο τρόπο τον Pride Month και τον αδιαμφισβήτητα θετικό αντίκτυπο που έχει η συνεχώς εξελισσόμενη LGBTQ+ κοινότητα στην μόδα, την κουλτούρα, τον αθλητισμό, την πολιτική και τον ακτιβισμό, έβαλε στο πολλαπλό εξώφυλλό της τους «LGBTQ+ Αγγέλους» φωτογραφημένους από τον διάσημο σουρεαλιστή φωτογράφο Tim Walker. Στα εξώφυλλα εμφανίζονται η Janelle Monáe, το Emma D’Arcy, η Mona Tougaard και η Rina Sawayama, μαζί με μερικούς ακόμα «Αγγέλους».

Η Janelle Monáe, η πολυτάλαντη τραγουδίστρια και ηθοποιός, γνωστή από την συμμετοχή της στην ταινία Glass Onion: A Knives Out Mystery και από το αισθησιακό video clip του τραγουδιού Lipstick Lover, έκανε come out ως pansexual το 2018 και μόλις τον προηγούμενο χρόνο ως nonbinary, με τις αντωνυμίες αυτή ή αυτοί.

«Όσο περισσότερο είμαι ελεύθερη στις σκέψεις μου και ζώντας εκτός του όρου binary, είμαι σε μια συνεχή ανακάλυψη του εαυτού μου. Μπορώ να είμαι πολλά διαφορετικά πράγματα την ίδια στιγμή. Απλά αισθάνθηκα ότι ήθελα να ελευθερώσω το μυαλό μου».

Ο Tim Walker φωτογράφισε την Janelle Monáe με ένα κατακόκκινο oversized outfit από τον οίκο μόδας Marni. Το oversized jacket της με τον μεγάλο γιακά και τα μακριά μανίκια μοιάζει με κέλυφος που σιγά σιγά αφήνει, ενώ το ασορτί παντελόνι ολοκληρώνει άψογα το look. Φυσικά τα sneakers ήταν μονόδρομος σε ένα τόσο elevated look, οπως και τα περίπλοκα μαλλιά της.

Το Emma D’Arcy, το αναπάντεχο ταλέντο του Game of Thrones prequel House of the Dragon είναι ένα εντελώς διαφορετικό είδος Χολιγουντιανού star. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα από τους πιο in ηθοποιούς του πλανήτη αυτή τη στιγμή και το μοναδικό που ευθύνεται για την αύξηση της τάξεως του 5,640% των αναζητήσεων για το -κλασικό- negroni sbagliato.

«Το να είμαι ορατό ως ένα nonbinary άτομο είναι το μόνο που αξίζει για να είμαι δημόσιο πρόσωπο. Η ελπίδα μου είναι ότι όσο περισσότερα trans άτομα και gender non-conforming άτομα είναι ορατά στην βιομηχανία, τόσες περισσότερες ελπίδες θα έχουν οι νέοι άνθρωποι στην κοινότητα για τις ευκαιρίες που μπορούν να τους δοθούν».

Το Emma D’Arcy φωτογραφίζεται από τον Tim Walker για ένα από τα εξώφυλλα Ιουλίου όρθια, με δάκρυα στα μάτια και σφίγγοντας τις γροθιές της, δάκρυα υπερηφάνειας μάλλον για όλο τον δρόμο που έχει διανύσει η κοινότητα και έτοιμη να πολεμήσει για αυτήν. Φοράει ένα look από τον οίκο μόδας Louis Vuitton, το οποίο απαρτίζεται από ένα μάλλινο χοντρό πουλόβερ και από πάνω ένα στράπλες φόρεμα με ντεκολτέ καρδιά και μια σφιχτή ζώνη στη μέση. Σαν την Ιαωάννα της Λορένης με την πανοπλία της.

Το διάσημο πλέον μοντέλο είναι ένα από τα πιο αγαπητά των σχεδιαστών μόδας, έχοντας πρωταγωνιστήσει σε καμπάνιες οίκων όπως Ferragamo, Alberta Ferretti, Alaïa και Chanel και έχει ήδη περπατήσει σε 29 show αυτόν τον χρόνο. Η Mona Tougaard, η οποία έχει καταγωγή από τη Σομαλία, την Αιθιοπία και την Τουρκία κέρδισε τον διαγωνισμό Elite Model Look της Δανίας σε ηλικία μόλις 15 ετών, δεν έκανε ποτέ το μεγάλο come out.

«Ειλικρινά η βιομηχανία με βοήθησε να καταλάβω τη σεξουαλικότητά μου. Δεν μου άρεσαν ποτέ τα κορίτσια μέχρι που ξεκίνησα να δουλεύω στον χώρο, τότε ερωτεύτηκα μια. Το να είμαι μέλος της LGBTQ+ κοινότητας είναι κάτι που το αισθάνομαι εντελώς φυσιολογικό».

Η Mona Tougaard φωτογραφίζεται από τον μάγο του φακού Tim Walker σε μια εξαιρετικά δυναμική πόζα, προτάσσοντας το στήθος της μπροστά, αφήνοντας τον θεατή να «δει» την ψυχή της γυμνή, όπως και το στήθος της. Φοράει ένα ψηλόμεσο δερμάτινο παντελόνι από τον οίκο Alexander McQueen και ανδρικές τιράντες Budd London.

Όταν η Rina Sawayama μετακόμισε από την Ιαπωνία στο Λονδίνο ήταν 5 χρονών και θυμάται τον εαυτό της να βλέπει video clips και τηλεόραση με την ελπίδα να βρει κάποιον pop star που την αντιπροσωπεύει, αλλά δεν έβρισκε κανέναν. Πλέον όμως ευτυχώς υπάρχει αντιπροσώπευση και πλέον είναι και αυτή μια που μπορούν τα νεαρά παιδιά να ταυτιστούν. Έπαιξε στο John Wick: Chapter 4 με τον Keanu Reeves, συνεργάστηκε με τον αγαπημένο της Elton John και ήταν front row σε major shows, όπως Schiaparelli και Balenciaga στο Paris Fashion Week. Ήταν η κυκλοφορία του single της «Cherry» το 2018, μια ξεκάθαρη ωδή στον έρωτα, που την σύστησε στο κοινό ως pansexual.

«Δεν έχει μεγάλη σημασία για εμένα το πως αυτοπροσδιορίζεσαι. Επειδή είναι νέοι όροι, οι άνθρωποι ακόμα καταλαβαίνουν τι σημαίνουν ακριβώς, αλλά αν έλκομαι από εσένα, τότε στην πραγματικότητα είναι απλά αυτό».

Η Rina Sawayama σε ένα από τα εξώφυλλα της αγγλικής Vogue Ιουλίου φωτογραφίζεται από τον Tim Walker σε μια πόζα, που δεν είναι παράξενη, αλλά γίνεται λόγω των μαλλιών της, που αψηφούν την βαρύτητα. Η Sawayama φοράει ένα μαύρο, αμάνικο Givenchy φόρεμα με ντραπέ στην πλάτη, που αφήνει ακάλυπτα τα χέρια της με τα διάφορα tattoos και τα πάρα πολύ μακριά νύχια της.

Πηγή: Vogue.co.uk