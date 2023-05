Hautes Grecians: Μια αναδρομή στον μεγαλύτερο θεσμό υψηλής ραπτικής της χώρας, λίγο πριν τη φετινή διοργάνωση

Tο Hautes Grecians επιστρέφει και φέτος, με ένα από τα πιο ξεχωριστά themes μέχρι τώρα. Αυτή είναι η υπέροχη διαδρομή του μέχρι σήμερα. Είστε έτοιμοι;

Tο Hautes Grecians είναι το σύγχρονο πρόσωπο της ελληνικής μόδας, ένας διάλογος με την ιστορία, τη δημιουργικότητα και την εξέλιξη. Δεν είναι απλά ένας θεσμός αλλά είναι αφιέρωμα στους ανθρώπους της μόδας που δημιουργούν με πάθος για να αναδείξουν την αισθητική και να απογειώσουν την υψηλή ραπτική σε νέα επίπεδα.

Λίγες μέρες πριν το 5ο edition του, και ένα από τα πιο ιδιαίτερα μέχρι σήμερα, κάνουμε μια μικρή αναδρομή στην ιστορία του Hautes Grecians από το 2017 ως τώρα, στις μοναδικές συγκινήσεις που μας προσέφερε και τις αξέχαστες αναμνήσεις που μας ακολουθούν ακόμα. Πάρτε μια γεύση για όσα έρχονται.

Όλα ξεκίνησαν στις 25 Οκτωβρίου το 2017 από τον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το πρώτο Hautes Grecians. Κεντρικό μήνυμα της βραδιάς ήταν η ερμηνεία και η εξέλιξη του πλούσιου ελληνικού στοιχείου στα ενδύματα από την αρχαιότητα ως σήμερα, καθώς και πώς αυτό εμπνέει τους σύγχρονους σχεδιαστές.

Η Ελλάδα αποτελεί fashion destination και το Hautes Grecians είναι η απόδειξη κάθε φορά που διοργανώνεται

Στο catwalk συμμετείχαν οι: Angelos Bratis, Apostolos Mitropoulos, Atelier Loukia, Vassilis Emmanuel Zoulias, Vrettos Vrettakos καθώς και η Evgenia Dimopoulou, μία νέα σχεδιάστρια, η οποία δημιουργησε την πρώτη της συλλογή για το ελληνικό brand Τoi&Moi

Το πρώτο Hautes Grecians παρακολούθησαν περισσότεροι από 800 καλεσμένοι από το χώρο της μόδας και της τέχνης καθώς και στελέχη μεγάλων εταιρειών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν στην πασαρέλα τις δημιουργίες πέντε καταξιωμένων Ελλήνων σχεδιαστών που παρουσίασαν τις συλλογές τους αποκλειστικά σχεδιασμένες για το Hautes Grecians.

Το δεύτερο Hautes Grecians προσγειώθηκε στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 26 Σεπτεμβρίου το 2018, σε μια διοργάνωση που επιβεβαίωσε τον χαρακτηρισμό του ως το μεγαλύτερο fashion show Υψηλής Ραπτικής της χώρας.

Το 2ο Hautes Grecians τόλμησε μια πρωτοποριακή εκδήλωση καθώς μετέτρεψε σε catwalk το αεροδρόμιο και συγκεκριμένα ένα από τα δύο υπόστεγα συντήρησης της Τεχνικής Βάσης της AEGEAN, την ώρα που ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών λειτουργούσε απρόσκοπτα.

Ο εντυπωσιακός χώρος, η παρουσία ενός αεροπλάνου, η μοναδική εμπειρία επιβίβασης, όλα συνετέλεσαν ώστε οι καλεσμένοι να έχουν μια ξεχωριστή βραδιά.

Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν ένα από τα δύο υπόστεγα συντήρησης της Τεχνικής Βάσης της AEGEAN και να βιώσουν μία πραγματική εμπειρία πτήσης, αφού η διαδικασία «επιβίβασης» απαιτούσε check in

Στο catwalk συμμετείχαν οι καταξιωμένοι σχεδιαστές και πρωτοπόροι της Ελληνικής Μόδας: Atelier Loukia, Deux Hommes, Laskaris και Vassilis Emmanuel Zoulias ενώ μαζί τους βρισκόταν η Βασιλική Γραμμένου, η νέα σχεδιάστρια που επιλέχθηκε κατόπιν του διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε στο jenny.gr.

Η εμπειρία θύμιζε από την αρχή αυτή ενός πραγματικού ταξιδιού και το σκηνικό ήταν πραγματικά επιβλητικό. Το Airbus A320 βρισκόταν στη μέση του χώρου, έτοιμο να συνοδεύσει τις εντυπωσιακές collections μερικών από των πιο σημαντικών σχεδιαστών μόδας της Ελλάδας

Το Hautes Grecians ολοκληρώθηκε με επιτυχία και όσοι παρευρέθηκαν μίλησαν για μία υπέροχη βραδιά μόδας και λάμψης.

Ο πιο upper θεσμός της Ελληνικής Υψηλής Ραπτικής συνεχίστηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου το 2019. ‘Ηταν μία βραδιά γεμάτη λάμψη, δημιουργία και μόδα.

Η μαγεία της ελληνικής Υψηλής Ραπτικής γέμισε το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens με φόντο τη θάλασσα και τα υπέροχα χρώματα του ηλιοβασιλέματος.

Οι σημαντικότεροι couturiers της ελληνικής μόδας όπως Αtelier Loukia, Deux Hommes, Vassilis Emmanuel Zoulias, αλλά και οι νέες σχεδιάστριες LAVIATE, παρουσίασαν τις συλλογές τους όσο ο ήλιος έδυε, εντυπωσιάζοντας τους παρευρισκόμενους και προσφέροντάς τους μία απολαυστική βραδιά γεμάτη έμπνευση και elegance

Λαμπερές παρουσίες, εκπληκτικές δημιουργίες, stylish outfits, εντυπωσιακά make up looks, χαμόγελα, συζητήσεις, - ο κόσμος της μόδας ενώθηκε ξανά και αυτό είναι που κρατάμε.

Το Hautes Grecians επέστρεψε δυναμικά πέρσι, μετά από δύο χρόνια αναγκαστικής απουσίας λόγω της πανδημίας, με στόχο να δημιουργήσει υπέροχες εικόνες μόδας και ομορφιάς. Το Hautes Grecians 2022 προσκάλεσε για μία ακόμη φορά μερικούς από τους μεγαλύτερους Έλληνες σχεδιαστές, παλιούς και νέους, για να μας θυμίσουν πως η τέχνη και η μόδα είναι δύο έννοιες αλληλένδετες που παραμένουν ζωντανές.

Το φιλανθρωπικό fashion event Hautes Grecians, πραγματοποιήθηκε στην Πέτρινη Αποθήκη του ΟΛΠ στον Πειραιά, κι έφερε το υδάτινο στοιχείο σε πρώτο πλάνο. Όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια, διατέθηκαν για τη στήριξη του έργου του σωματείου ΕΛΙΖΑ (Εταιρεία κατά της κακοποίησης του παιδιού).

Στο catwalk συμμετείχαν καταξιωμένοι σχεδιαστές και πρωτοπόροι της Ελληνικής Μόδας: Sotiris Georgiou, Eleni Kavvada (upcoming designer), Deux Hommes,Atelier Loukia. Special Tribute to: Sophia Kokosalaki

Το νερό ως ενέργεια, ως θεραπευτική δύναμη, ως πηγή της ζωής και του πλούτου. Το νερό της θάλασσας που μας εξαγνίζει και μας ταξιδεύει. Η μαγεία του νερού σε συνδυασμό με το μοναδικό αττικό ηλιοβασίλεμα, δημιούργησαν το σκηνικό του Hautes Grecians 2022

ΤΖΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ

240791ek BY ELENI KAVVADA

Το runway άνοιξε με τον πλέον κατάλληλο τρόπο ο Sotiris Georgiou και οι εντυπωσιακές δημιουργίες του. Ο σχεδιαστής μας πήγε σε ένα ταξίδι από τις εμβληματικές δεκαετίες του '80 και του '90 στη σύγχρονη εποχή.

Η νέα σχεδιάστρια Ελένη Καββάδα και το 240791ek ήταν η ιδανική συνέχεια, με τις ανατρεπτικές φιγούρες της και το ιδιαίτερο show της να καθηλώνουν το κοινό. Επιβλητικοί όγκοι, χειροποίητες λεπτομέρειες και 3D στοιχεία έκλεψαν τις εντυπώσεις.

240791ek BY ELENI KAVVADA

Το σταθερά ασυναγώνιστο δίδυμο της μόδας, οι Deux Hommes, απέδειξαν για άλλη μια φορά πως κανείς δεν κάνει το glam όπως αυτοί. Στο runway του HG22 ξεκίνησε μια ανάλαφρη και αισιόδοξη παρέλαση γυναικών με ρούχα που είχαν μοναδικό στόχο να αποθεώσουν τη μοναδικότητα της καθεμίας.

Η πιο δυνατή και ταυτόχρονα συγκινητική στιγμή του show, δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από το tribute στην Σοφία Κοκοσαλάκη, από τον φίλο και συνεργάτη της Μιχάλη Πάντο. To Emerge των Fischerspooner έδωσε τον ρυθμό, και οι ασυναγώνιστες δημιουργίες της θρυλικής σχεδιάστριας -από όλη την διαδρομή της Σοφίας Κοκοσαλάκη, από παλαιότερες και προσωπικές συλλογές και custom ρούχα- έφεραν την αύρα της στην ατμόσφαιρα. Σύσσωμο το κοινό επιδόθηκε στο πιο συγκινητικό standing ovation που έχουμε ζήσει εδώ και καιρό.

Οι αιθέριες δημιουργίες της Atelier Loukia έκλεισαν το φετινό Hautes Grecians όπως άξιζε, δηλαδή με τον πλέον ονειρικό τρόπο. Η καταξιωμένη Ελληνίδα σχεδιάστρια έδειξε τι σημαίνει Υψηλή Ραπτική. Ένα σπουδαίο κλείσιμο από μια σπουδαία δημιουργό.

Η conceptual artist & designer Caroline Rovithi exclusively represented by Mamush Gallery δημιούργησε live ένα έργο τέχνης, μία ωδή στο ελληνικό στοιχείο, εμπνευσμένο από το μπλε του ουρανού και της θάλασσας, το οποίο είχε διατεθεί προς πώληση και τα έσοδα δόθηκαν εξ’ ολοκλήρου στο ΕΛΙΖΑ. Στο χώρο ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε έκθεση ζωγραφικής της εικαστικού και για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν limited edition prints από την νέα της σειρά “All you need is Greece”, συνθέτοντας ένα σκηνικό που δύσκολα θα ξεχάσουμε.

CAROLINE ROVITHI

HG 2023 - Ελευσίνα / «ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΣΤΟ ΦΩΣ»

Ο μεγαλύτερος θεσμός Υψηλής Ραπτικής στην Ελλάδα επιστρέφει για το 5ο edition του, στην πιο ιδιαίτερη θεματική του μέχρι σήμερα. Η Ελευσίνα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2023, γίνεται το σκηνικό του HG23 και μαζί, αφηγούνται μια ιστορία αναγέννησης.

Την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023, στις 19.00, σας περιμένουμε στο φιλανθρωπικό fashion event Hautes Grecians, που θα πραγματοποιηθεί στo Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας.

Η ξεχωριστή θέση της Ελευσίνας και η ιδιαίτερη θέση της γυναίκας μέσα στην ιστορία της πόλης, έρχονται να συμπληρώσουν και να υπερθεματίσουν τον πυρήνα του Hautes Grecians: τον συγκερασμό τέχνης και μόδας, ως δύο έννοιες αλληλένδετες που χαρτογραφούν το δικό τους πέρασμα από το σκοτάδι στο φως. Η Ελευσίνα ως ανθώνας, ένας κήπος από πράξεις και ιδέες, υποδέχεται το διαρκώς εξελισσόμενο όραμα του HG και τη δυναμική ομάδα σχεδιαστών του, παλιών και νέων, για να δημιουργήσουν μαζί αυτόν τον Ιούνιο έναν νέο, σύγχρονο μύθο.