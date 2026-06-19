Hautes Grecians Vol. 8: Τα hair looks της Wella Professionals, με την υπογραφή των hair experts της ομάδας TEO, απογείωσαν το όραμα των σχεδιαστών με σύγχρονη κομψότητα

Τάσεις που αποθεώνουν τη μοναδική ταυτότητα κάθε γυναίκας και κυριαρχούν προσφέροντας έμπνευση όχι μόνο για τα catwalks αλλά και για τις καθημερινές εμφανίσεις.

Στο Hautes Grecians Vol. 8, η μόδα και η κομμωτική τέχνη συνυπήρξαν για ακόμη μία χρονιά σε έναν απόλυτα δημιουργικό διάλογο. Στον εμβληματικό χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, οι νέες συλλογές των Ελλήνων σχεδιαστών απέκτησαν την τελική τους υπόσταση μέσα από hair looks που δεν λειτούργησαν απλώς συμπληρωματικά, αλλά αποτέλεσαν οργανικό κομμάτι της αισθητικής ταυτότητας κάθε δημιουργίας.

Πίσω από τα εντυπωσιακά hair looks της βραδιάς βρέθηκε η Wella Professionals, με τον Hair Expert Γιώργο Σφακιανάκη και την εξειδικευμένη ομάδα των κομμωτηρίων TEO να μεταφράζουν σε κομμωτική γλώσσα το όραμα κάθε σχεδιαστή.

Με έμπνευση, τεχνική ακρίβεια και απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια, δημιούργησαν looks που ανέδειξαν τη φυσική ομορφιά των μοντέλων και ισορρόπησαν ιδανικά ανάμεσα στην υψηλή ραπτική και τη σύγχρονη αισθητική.

Η φετινή πασαρέλα φιλοξένησε τέσσερις διαφορετικές δημιουργικές αφηγήσεις. Οι Deux Hommes, μέσα από τη νέα συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι 2026, πρότειναν μια αέρινη couture προσέγγιση, όπου η δαντέλα, το χειροποίητο κροσέ, το μεταξωτό τούλι και τα μακραμέ πλέγματα δημιουργούσαν σιλουέτες με κίνηση και έντονη υλικότητα. Για να αναδειχθεί αυτή η αίσθηση ελευθερίας και ρευστότητας, τα μαλλιά κινήθηκαν σε καθαρές γραμμές με ανεπιτήδευτη υφή και φυσική λάμψη, σαν να τα αγγίζει το καλοκαιρινό φως.

Deux Hommes x Wella Professionals

Στη συλλογή «Fluid Sculptures» της Daphne Valente, εμπνευσμένη από τα εμβληματικά mobile γλυπτά του Alexander Calder, τα χαρακτηριστικά πλισέ της σχεδιάστριας έμοιαζαν να αιωρούνται γύρω από το σώμα. Τα hair looks ακολούθησαν την ίδια φιλοσοφία της κίνησης, με απαλούς κυματισμούς και διακριτική υφή που δημιουργούσαν την αίσθηση μιας αβίαστης κομψότητας, αφήνοντας το πρόσωπο να πρωταγωνιστήσει.

Daphne Valente x Wella Professionals

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, αντλώντας έμπνευση από το μεσογειακό καλοκαίρι, το φως και τις αποχρώσεις του ηλιοβασιλέματος, παρουσίασε μια συλλογή με relaxed tailoring και σύγχρονη πολυτέλεια. Τα looks των μαλλιών κινήθηκαν στο ίδιο μήκος κύματος: Ανεπιτήδευτα, καθαρά χτενίσματα που αναδείκνυαν τη φυσικότητα και έδιναν έμφαση στη θηλυκότητα χωρίς υπερβολές.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η συλλογή «ΜΝΗΜΗ» του Αθανάσιου Βασιλειάδη, όπου οι γλυπτικές φόρμες και οι αρχιτεκτονικές αναφορές λειτούργησαν ως μέσο αφήγησης προσωπικών ιστοριών. Εδώ, η ομάδα της Wella Professionals επέλεξε αυστηρές αλλά ταυτόχρονα ανάλαφρες φόρμες, με τα μαλλιά τραβηγμένα προς τα πίσω, αποκαλύπτοντας τη μοναδικότητα των χαρακτηριστικών κάθε μοντέλου και ενισχύοντας τον γλυπτικό χαρακτήρα των δημιουργιών.

Athanasios Vasileiadis x Wella Professionals

Στο φετινό catwalk ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα χτενίσματα που απομακρύνουν απαλά τα μαλλιά από το πρόσωπο, αφήνοντας να αναδειχθούν η φυσική ομορφιά, η έκφραση και η μοναδικότητα κάθε γυναίκας. Την ίδια στιγμή, οι ανάλαφροι, φυσικοί κυματισμοί επέστρεψαν δυναμικά, χαρίζοντας κίνηση και μια αίσθηση ανεπιτήδευτης πολυτέλειας που ταυτίζεται με τη σύγχρονη αισθητική των διεθνών πασαρελών. Παράλληλα, οι χαλαρές, χαμηλές αλογοουρές, με ελαφριά υφή και «σπασίματα», επιβεβαίωσαν ότι η απλότητα μπορεί να είναι εξαιρετικά εντυπωσιακή όταν εκτελείται με τεχνική ακρίβεια.

Δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι τεχνικές και τα συγκεκριμένα hair concepts θεωρούνται ήδη από τους κορυφαίους hair artists ως μερικές από τις σημαντικότερες τάσεις της χρονιάς. Wet υφές, φυσική κίνηση, «καθαρά» πρόσωπα και χτενίσματα που αποθεώνουν τη μοναδική ταυτότητα κάθε γυναίκας αναμένεται να κυριαρχήσουν τους επόμενους μήνες, προσφέροντας έμπνευση όχι μόνο για τα catwalks αλλά και για τις καθημερινές εμφανίσεις.

Για ακόμη μία χρονιά, η Wella Professionals απέδειξε ότι η κομμωτική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δημιουργικής διαδικασίας της υψηλής ραπτικής. Με γνώμονα την καινοτομία, την τεχνική αρτιότητα και τον σεβασμό στη μοναδικότητα, η ομάδα της υπέγραψε hair looks που δεν ακολούθησαν απλώς τις τάσεις, αλλά συνέβαλαν στη διαμόρφωσή τους, ολοκληρώνοντας ιδανικά την αισθητική εμπειρία του Hautes Grecians Vol. 8.