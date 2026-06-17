To Lurpak και ο Στέλιος Παρλιάρος έδωσαν τη δική τους γλυκιά πινελιά στο Hautes Grecians Vol. 8

Ένα ατομικό κέικ πορτοκάλι με την υπογραφή του αγαπημένου pastry chef υποδέχτηκε τους καλεσμένους, αποδεικνύοντας πως η γεύση μπορεί να είναι εξίσου κομψή με τη μόδα.

Σε έναν χώρο όπου η ιστορία, η τέχνη και η σύγχρονη δημιουργία συναντήθηκαν με τον πιο αρμονικό τρόπο, το Hautes Grecians Vol. 8 επέστρεψε για ακόμη μία χρονιά, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως η σημαντικότερη διοργάνωση ελληνικής υψηλής ραπτικής. Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για μια βραδιά αφιερωμένη στην ομορφιά, τη μνήμη και τη διαχρονική δύναμη της δημιουργίας.

Στην πασαρέλα παρουσιάστηκαν οι νέες συλλογές των Deux Hommes, της Daphne Valente, του Στέλιου Κουδουνάρη και του Αθανάσιου Βασιλειάδη, μέσα από τέσσερις ξεχωριστές δημιουργικές αφηγήσεις που ανέδειξαν διαφορετικές εκφάνσεις της σύγχρονης ελληνικής μόδας.

Ανάμεσα σε couture δημιουργίες, γλυπτικές φόρμες, αέρινες σιλουέτες και αρχιτεκτονικές αναφορές, οι καλεσμένοι βίωσαν μια εμπειρία όπου η αισθητική είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε κάθε λεπτομέρεια. Από τις πρώτες κιόλας στιγμές της άφιξής τους, το Lurpak φρόντισε να προσθέσει τη δική του ξεχωριστή πινελιά στη βραδιά. Σε συνεργασία με τον Στέλιο Παρλιάρο, δημιούργησε ένα ατομικό κέικ πορτοκάλι που συνδύαζε τη γεύση με την υψηλή αισθητική που χαρακτήρισε ολόκληρη τη διοργάνωση.

Το γλυκό ήταν διακοσμημένο με ένα εντυπωσιακό λουλούδι από αμυγδαλόπαστα, λεπτοδουλεμένο μέχρι την παραμικρή του λεπτομέρεια, μετατρέποντας κάθε δημιουργία σε ένα μικρό έργο τέχνης.

Παρουσιασμένο μέσα σε ένα κομψό κουτί σε δύο αποχρώσεις του μπλε, κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα πριν ακόμη ανοιχτεί. Και αν οι δημιουργίες των σχεδιαστών εντυπωσίασαν στην πασαρέλα, το ίδιο συνέβη και με το γλύκισμα που περίμενε τους καλεσμένους, αποδεικνύοντας ότι η κομψότητα μπορεί να εκφραστεί εξίσου μέσα από τη μόδα και τη γαστρονομία.

Ο Στέλιος Παρλιάρος δεν παρέλειψε να χαρίσει και μια ανάλαφρη στιγμή στους παρευρισκόμενους, λέγοντας με χιούμορ πως γνωρίζει ότι οι περισσότερες προσκεκλημένες προσέχουν ιδιαίτερα τη σιλουέτα τους, όμως για το συγκεκριμένο γλυκό αξίζει να κάνουν μια μικρή εξαίρεση.

Γιατί τελικά, οι πιο όμορφες εμπειρίες είναι εκείνες που ενεργοποιούν όλες τις αισθήσεις. Και στο Hautes Grecians Vol. 8, το Lurpak απέδειξε πως η γεύση μπορεί να σταθεί επάξια δίπλα στην τέχνη, τη μόδα και τη δημιουργία.