Η Λίλι Κόλινς απογείωσε το total black look και ξέρουμε πώς θα το φορέσεις όπως εκείνη

Η Λίλι Κόλινς επέστρεψε στην αγαπημένη της πόλη, το Παρίσι, και έκλεψε τις εντυπώσεις στις κερκίδες του French Open με ένα κομψό και απόλυτα καλοκαιρινό look.

Η πρωταγωνίστρια του Emily in Paris, Λίλι Κόλινς, έδωσε το «παρών» στον μεγάλο τελικό του τουρνουά τένις μαζί με τον σύζυγό της, Charlie McDowell και για την περίσταση, επέλεξε ένα total black σύνολο που συνδύαζε άνεση και διαχρονική φινέτσα.

Συγκεκριμένα φόρεσε ένα μαύρο halterneck top με ασορτί κοντό σορτς, δημιουργώντας μια μίνιμαλ αλλά ιδιαίτερα κομψή εμφάνιση. Ολοκλήρωσε το outfit με μαύρα slingbacks με ανοιχτή μύτη ενώ κράτησε και μια μαύρη handbag, αποδεικνύοντας ότι ένα απλό look να είναι πάντα εντυπωσιακό.

Η εμφάνισή της ταίριαξε ιδανικά με τη χαλαρή αλλά εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα του γαλλικού Grand Slam, ενώ παράλληλα ανέδειξε το ανεπιτήδευτο στιλ που χαρακτηρίζει συχνά τις δημόσιες εμφανίσεις της.

Δες παρακάτω την εμφάνιση της Λίλι Κόλινς

Getty Images

Πώς θα αντιγράψεις το look της; Μία μαύρη βερμούδα ή ένα σορτς είναι ιό,τι πρέπει για τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού ενώ μπορείς να το συνδυάσεις είτε με ένα απλό μαύρο t- shirt ή ένα tank top είτε με ένα πιο κομψό τοπ για glam περιστάσεις.



Δες παρακάτω μερικά items για να δοκιμάσεις το στιλ της Λίλι Κόλινς

H&M

Σορτς με πιέτες μπροστά/ Δες το εδώ

Zara

STRETCH KNIT HALTER TOP/ Δες το εδώ

Envie Shoes

SLIM BLOCK HEEL MULES/ Δες το εδώ

