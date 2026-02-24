Τα quarter-zip έχουν καταφέρει να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον της μόδας για το 2026 – και θα τα βλέπουμε παντού και την άνοιξη.

O Matthieu Blazy έκανε σαφές στο Métiers d’Art show του οίκου Chanel πως τα quarter-zip θα έχουν την τιμητική τους. Θυμήσου το πρώτο look. Η μούσα του, Bhavitha Mandava, περπάτησε με ένα μπεζ quarter-zip φούτερ επάνω από ένα λευκό t-shirt και το συνδύασε με χαλαρό τζιν, μια εμφάνιση που απέδειξε πως το στιλ αυτό μπορεί να συνδυάσει κομψή με χαλαρή αισθητική και να κάνει τη διαφορά.

Τα quarter-zip, είτε αναφερόμαστε στα μάλλινα, είτε στα βαμβακερά φούτερ με το χαρακτηριστικό φερμουάρ στον λαιμό, δείχνουν ανεπιτήδευτα cool και στιλάτα με κάθε συνδυασμό.

Quarter-zip: Το πιο ευέλικτο item που θα φορέσεις με τα πάντα, θυμίζει κάτι από Chanel και είναι ο ορισμός της cool αισθητικής

Η γοητεία του quarter zip βρίσκεται στην ισορροπία αντιθέσεων που προσφέρει. Το φερμουάρ παραπέμπει σε μια sporty αισθητική, ενώ η πλέξη ή η υφή, του δίνει έναν πιο εκλεπτυσμένο χαρακτήρα. Μπορεί να συνδυαστεί άψογα με tailored παντελόνι και παλτό, για ένα κομψό look στο γραφείο, αλλά και με ένα τζιν για ένα χαλαρό casual αλλά πάντα στιλάτο look.

Επιπλέον, τα quarter-zip είναι ο πιο εύκολος τρόπος να κάνεις layers αφού μπορείς να το φορέσεις πάνω από ένα t- shirt ή και ένα πουκάμισο. Αν ψάχνεις έμπνευση για το πώς να φορέσεις το quarter-zip από τώρα μέχρι και την άνοιξη, παρακάτω έχουμε μερικές προτάσεις που θα λατρέψεις.

Πάρε έμπνευση από τα παρακάτω looks