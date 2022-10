Βραβείο κατάφερε να αποσπάσει και Έλληνας φωτογράφος για τα μανιτάρια του Ολύμπου

Ο διαγωνισμός Wildlife Photographer of the Year είναι από τους πιο γνωστούς φωτογραφικούς θεσμούς και κάθε χρόνο παρουσιάζονται εντυπωσιακές εικόνες, από τοπία στην άγρια φύση. Για φέτος, το βραβείο της καλύτερης φωτογραφίας, άγριας φύσης, πήγε σε Αμερικανίδα φωτογράφο και όχι άδικα. Συγκεκριμένα στην Karine Aigner για τη φωτογραφία της που ονομάζεται “The big buzz”.

Η εκπληκτική σκηνή απεικονίζει μια “μπάλα” από αρσενικές μέλισσες που βουίζουν με σκοπό να ζευγαρώσουν με το μοναδικό θηλυκό το οποίο έχει καταπλακωθεί, με φόντο την καψαλισμένη άμμο σε ένα ράντσο του Τέξας.

Μεταξύ άλλων, πολικές αρκούδες που μπαινοβγαίνουν σε ένα έρημο σπίτι, μαγικά μανιτάρια στον δικό μας Όλυμπο και οι τελευταίες στιγμές ενός ορεινού γορίλα είναι μερικές μόνο από τις νικήτριες εικόνες στον φετινό διαγωνισμό. Όσον αφορά την “The big buzz”, η Roz Kidman Cox, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, περιέγραψε το κοντινό πλάνο ως «κύλιση κατευθείαν στην εικόνα». «Η αίσθηση της κίνησης και της έντασης φαίνεται στη μεγέθυνση σε επίπεδο μέλισσας και μετατρέπει τις μικρές μέλισσες σε μεγάλους ανταγωνιστές για ένα μόνο θηλυκό», αναφέρει στο σχετικό δελτίο τύπου.

Το κοντινό πλάνο σε επίπεδο μέλισσας της Aigner δείχνει την απόγνωση ενός είδους που απειλείται από την κλιματική αλλαγή, τα φυτοφάρμακα και την απώλεια οικοτόπων, προσθέτει το δελτίο τύπου. Η Aigner είναι η πέμπτη γυναίκα που βραβεύεται με το μεγάλο βραβείο τίτλου στην 58χρονη ιστορία του διαγωνισμού, δήλωσαν οι διοργανωτές.

Ο διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Doug Gurr επαίνεσε τους φωτογράφους που πρόσφεραν «αξέχαστες ματιές στη ζωή των άγριων ειδών, μοιράζοντας αόρατες λεπτομέρειες, συναρπαστικές συμπεριφορές και ρεπορτάζ πρώτης γραμμής για την κλιματική κρίση και την βιοποικιλότητα».

Νικητές αναδείχθηκαν σε 19 διαφορετικές κατηγορίες, ανάμεσά τους και η κατηγορία “Φυτά και Μανιτάρια” της οποίας το βραβείο απέσπασε ο Έλληνας Αγοραστός Παπατσάνης για την παραμυθένια σκηνή στα δάση του Όρους Όλυμπος. Ο Παπατσάνης έχει κάνει μια πραγματικά παραμυθένια φωτογραφική ιστορία με πρωταγωνιστές τις μοχέλες του Ολύμπου.

Το Wildlife Photographer of the Year αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, όπου οι εικόνες θα εκτίθενται από την Παρασκευή.

Kάποιες ακόμη εικόνες που απέσπασαν βραβεία

Our final category of the night is the Portfolio Award winner of #WPY58, France's Laurent Ballesta!



From an icescape streaked by colourful algae to a giant sea spider, Laurent endured below-freezing dives to reveal the diversity of life beneath Antarctica’s ice. pic.twitter.com/61SgeNulRQ — Wildlife Photographer of the Year (@NHM_WPY) October 11, 2022

Katanyou Wuttichaitanakorn from Thailand is our Young Wildlife Photographer of the Year! 🏆

A keen naturalist and a photographer since he was 12, this dynamic composition of a surfacing Bryde's whale is Katanyou’s first award in the annual competition. #WPY58 pic.twitter.com/sammnP5dA5 — Wildlife Photographer of the Year (@NHM_WPY) October 11, 2022

The winner of the Wetlands - The Bigger Picture is Guatemala's Daniel Núñez, who took this photo with a drone to highlight the impact of contamination on Lake Amatitlán, which takes in around 75,000 tonnes of waste from Guatemala City every year. pic.twitter.com/yWcUYQAfJD October 11, 2022

Next up is the Urban Wildlife category. Dmitry Kokh is the winner with this haunting scene of polar bears shrouded in fog at the long-deserted settlement on Kolyuchin.



As they explored the long-deserted settlement, Dmitry used a low-noise drone to share this #WPY58 moment. pic.twitter.com/owjc2mU4lt — Wildlife Photographer of the Year (@NHM_WPY) October 11, 2022

The winner of the #WPY58 Wildlife Photojournalism category is South Africa's Brent Stirton, for his moving image of the closing chapter of the story of a much-loved mountain gorilla, Ndakasi, in the arms of her rescuer and caregiver of 13 years, ranger Andre Bauma. pic.twitter.com/Vb560H6SPE — Wildlife Photographer of the Year (@NHM_WPY) October 11, 2022