Ανθεκτικότητα, θάρρος, αποφασιστικότητα: Οι γυναίκες που άφησαν το στίγμα τους το 2024

Η αλλαγή δεν είναι απλώς δυνατή, είναι αναπόφευκτη όταν οι γυναίκες θέλουν να κάνουν πιο δίκαιο τον κόσμο

Γυναίκες που «έσπασαν» τους κανόνες. Γυναίκες που αρνήθηκαν να παραμείνουν σιωπηλές μπροστά στην αδικία, γυναίκες που πολέμησαν όλες τις «δυνάμεις» που θέλουν να τις φιμώσουν. Γυναίκες που μας ενέπνευσαν και θα συνεχίζουν να μας εμπνέουν για κάθε σωστό λόγο. Κάποιες τις είδαμε στη λίστα του Forbes με τις 100 πιο ισχυρές στον πλανήτη για αυτό το έτος, κάποιες τις είδαμε στη λίστα του BBC με τις 24 γυναίκες με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως, άλλες δεν τις είδαμε σε κάποια λίστα, αλλά δεν έχει σημασία. Γιατί το στίγμα τους θα μείνει ανεξίτηλο.

Από ακτιβίστριες που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της βίας λόγω φύλου, μέχρι αθλήτριες που αμφισβήτησαν καταπιεστικά συστήματα, αυτές οι γυναίκες απέδειξαν τη δύναμη της ανθεκτικότητας, του θάρρους και της ανυποχώρητης αποφασιστικότητας. Μας υπενθύμισαν ότι η αλλαγή δεν είναι απλώς δυνατή, είναι αναπόφευκτη όταν οι γυναίκες θέλουν να κάνουν πιο δίκαιο τον κόσμο. Καθώς ολοκληρώνεται το 2024, αυτές είναι οι γυναίκες που μας ενέπνευσαν φέτος.

Ζιζέλ Πελικό

Η Ζιζέλ Πελικό δεν αποτελεί τίποτα λιγότερο από μια γυναίκα-ήρωα. Κατέρριψε το στίγμα και τη ντροπή που ακολουθεί τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, αρνήθηκε να κρύψει την ταυτότητά της σε μια δίκη που συγκλόνισε ολόκληρο τον κόσμο και παρά το γεγονός πως η ζωή της καταστράφηκε, όταν έμαθε ότι ο άνθρωπος που υπήρξε δίπλα της για δεκαετίες ήταν απλώς ένα τέρας, η οργή της μετατράπηκε σε δύναμη για αλλαγή. Ο καταδικασμένος πλέον σε 20 χρόνια φυλάκισης, Ντομινίκ Πελικό, νάρκωνε και βίαζε τη Ζιζέλ για σχεδόν μία δεκαετία και προσκαλούσε δεκάδες αγνώστους να βιάσουν το αναίσθητο σώμα της στο σπίτι τους. Το δικαστήριο έκρινε ένοχους άλλους 50 άνδρες για διάφορες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων 47 που κρίθηκαν ένοχοι για βιασμό.

Ολίβια Ροντρίγκο

Έχει επιφέρει μια μικρή επανάσταση στο κομμάτι «υγεία των γυναικών». Η Ολίβια Ροντρίγκο, η pop star που αλλάζει τον κόσμο στην ηλικία των 21 ετών, χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της για να μιλήσει για τα θέματα που μας αφορούν όλες. Κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας της φέτος, τμήματα των κερδών από τις πωλήσεις εισιτηρίων πήγαν στη φιλανθρωπική πρωτοβουλία της, «fund 4 good», η οποία έχει δεσμευτεί να υπερασπιστεί την εκπαίδευση των κοριτσιών, να υποστηρίξει τα αναπαραγωγικά δικαιώματα και να αποτρέψει την έμφυλη βία σε περισσότερες από 35 διαφορετικές χώρες. Η ίδια, τον περασμένο Μάρτιο, μοίρασε χάπια «της επόμενης ημέρας» στη συναυλία της στο Μιζούρι. Τον Οκτώβριο, δώρισε όλα τα κέρδη από το μεγαλύτερο live της σε μια γυναικεία οργάνωση στις Φιλιππίνες, ενώ μετά την ανατροπή της απόφασης Roe v. Wade στις ΗΠΑ, μίλησε επανειλημμένα για τις αναπαραγωγικές ελευθερίες των γυναικών.

Χάνα Ραουχίτι (Hana-Rawhiti Maipi-Clarke)

Η βουλευτής των Μαορί της Νέας Ζηλανδίας, Χάνα Ραουχίτι, υπήρξε σημαντική φωνή για τα δικαιώματα του λαού της φέτος. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει το βίντεο που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό στο ίντερνετ, όπου η 21χρονη χόρεψε Χάκα στην πρώτη της ομιλία στο κοινοβούλιο. Για την ακρίβεια, η ίδια ηγήθηκε του παραδοσιακού τελετουργικού ομαδικού χορού των Μαορί, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που αποσκοπεί στην επανερμηνεία της ιδρυτικής συνθήκης της χώρας με τους Μαορί. Αρνούμενη να παραμείνει σιωπηλή, η κίνησή της θεωρήθηκε ισχυρό σύμβολο, όταν την ίδια στιγμή, χιλιάδες διαδηλωτές συμμετείχαν σε μια hīkoi (ειρηνική πορεία διαμαρτυρίας) σε ολόκληρη τη χώρα.

Σιμόν Μπάιλς

Έκανε μια ιστορική επιστροφή στους Ολυμπιακούς του 2024, αλλά δεν αξίζει να τη θαυμάζει κανείς μόνο για την αθλητική της δεινότητα, αλλά και για το θάρρος της να ρίξει «φως» στη σημασία του να δίνουμε προτεραιότητα στην ψυχική υγεία. Στο Παρίσι, η Σιμόν Μπάιλς έγινε η πιο παρασημοφορημένη αθλήτρια στην ιστορία της ενόργανης γυμναστικής, κατακτώντας το πέμπτο της χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο. Στα 27 της χρόνια, είναι η γηραιότερη Αμερικανίδα που μπαίνει σε Ολυμπιακή ομάδα γυμναστικής από τη δεκαετία του '50. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Συνεχίζει επίσης να αποτελεί ισχυρή φωνή ανάμεσα σε μια ομάδα κορυφαίων Αμερικανών αθλητών που μιλούν για τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Πέρυσι, η Μπάιλς κατέθεσε ενώπιον του Κογκρέσου για τις αποτυχίες στον χειρισμό της υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης τπου είχε υποστεί από τον Λάρι Νάσαρ.

Ιμάν Κελίφ

Επίσης, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, η Αλγερινή πυγμάχος Ιμάν Κελίφ κέρδισε χρυσό, ενώ αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει τον εκφοβισμό επειδή ήταν ίντερσεξ άτομο. Καθ' όλη τη διάρκεια της ολυμπιακής εκστρατείας της, χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων υψηλού προφίλ, της επιτέθηκαν ισχυριζόμενοι ότι ήταν μια τρανσέξουαλ γυναίκα που αγωνιζόταν στην κατηγορία πυγμαχίας γυναικών των 66 κιλών. Οι κατηγορίες αυτές ήταν αναληθείς: Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η Κελίφ είναι μια cisgender γυναίκα και είχε όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στους Αγώνες.

Κλαούντια Σέινμπαουμ

To 2024, η Κλαούντια Σέινμπαουμ ορκίστηκε ως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Μεξικού. Η 62χρονη πρώην δήμαρχος της Πόλης του Μεξικού, υποσχέθηκε να παλέψει για τα δικαιώματα των γυναικών και να ενισχύσει την οικονομία της χώρας. Η Σεϊνμπάουμ ξεκίνησε την έναρξη της εξαετούς θητείας της λέγοντας ότι ελπίζει πως η ιστορική της νίκη ως γυναίκα θα εμπνεύσει «εκείνους που ονειρεύτηκαν τη δυνατότητα ότι μια μέρα, ανεξάρτητα από το αν γεννηθήκαμε ως γυναίκες ή άνδρες, θα πετύχουμε τα όνειρα και τις επιθυμίες μας χωρίς το φύλο μας να καθορίζει τη μοίρα μας». Με μόλις 30 χώρες στις οποίες 31 γυναίκες υπηρετούν ως αρχηγοί κρατών ή/και κυβερνήσεων, η νέα ηγεσία της Κλαούντια Σέινμπαουμ οδηγεί την αλλαγή.

Μπισάν Ατέφ Ουόντα (Bisan Atef Owda)

Δημιούργησε ένα ντοκιμαντέρ 8 λεπτών στο οποίο απεικονίζει τη βάναυση πραγματικότητα του πολέμου στη Γάζα και τον αγώνα των Παλαιστίνιων να επιβιώσουν από τις διαρκείς επιθέσεις. Είχε μαζί της μόνο ένα iPhone και την ανθεκτικότητά της, αλλά έγινε η τελευταία παλαιστινιακή φωνή που έλαβε διεθνή αναγνώριση για την κάλυψη ενός πολέμου που αφήνει πίσω του πόνο και δυστυχία. Η ακτιβίστρια και δημοσιογράφος του AJ+, Μπισάν Ατέφ Ουόντα (Bisan Atef Owda), κέρδισε το βραβείο Outstanding Hard News Feature: Short Fοrm στα βραβεία Emmy, παρά τη σκληρή κρητική που αντιμετώπισε. «Είμαι η Μπισάν από τη Γάζα και είμαι ακόμα ζωντανή» («It’s Bisan from Gaza and I’m Still Alive»), είναι ο τίτλος του συγκλονιστικού ντοκιμαντέρ της δημοσιογράφου.

Τζουντίθ Γκοντρές

Το 77ο Φεστιβάλ Καννών, τίμησε την Τζουντίθ Γκοντρές, τη Γαλλίδα ηθοποιό και σκηνοθέτιδα που δημιούργησε μια ταινία μικρού μήκους, με τον τίτλο «Moi Aussi» (Me Too). H Τζουντίθ Γκοντρές, μέσα από την ταινία της, ανέδειξε τις ιστορίες 1000 θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης, στις οποίες πρόσθεσε και τις δικές της, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να ενώσει τα θύματα όλων των ηλικιών - γυναίκες και άντρες, που βρίσκουν δύναμη μιλώντας για το προσωπικό τους τραύμα. Το «Moi Aussi», που γυρίστηκε τον Μάρτιο του 2023, δεν ήταν απλώς ένα μια ταινία μικρού μήκους, αλλά μια «μάχη» για να δικαιωθούν όλα τα θύματα σεξουαλικής βίας.

Μαρ Γκαλθεράν

Η Μαρ Γκαλθεράν έγινε στα 45 της η πρώτη βουλευτής της Ισπανίας με σύνδρομο Down. Όλη της ζωή, την αφιέρωσε στο να μάχεται για τα δικαιώματα των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Τώρα, αισθάνεται χαρούμενη που «η κοινωνία αρχίζει να βλέπει ότι τα άτομα με σύνδρομο Down έχουν πολλά να προσφέρουν», όπως είπε σε συνέντευξή της στον Guardian. Προφανώς, όσα κατάφερε δεν έγιναν από τη μία μέρα στην άλλη. Η ίδια, πολιτικοποιήθηκε από την ηλικία των 18, όταν εντάχθηκε στο συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP). Τον περασμένο Μάιο, προστέθηκε ως το 20ο όνομα στον κατάλογο των υποψηφίων που το ΡΡ κατέβασε στις περιφερειακές εκλογές της Βαλένθια.