Έκθεση ΟΗΕ: Περισσότερες από 676 εκατομμύρια γυναίκες ζουν κοντά σε εμπόλεμες ζώνες το 2025

«Γυναίκες και κορίτσια δολοφονούνται σε αριθμούς ρεκόρ, αποκλείονται από τις ειρηνευτικές συζητήσεις και μένουν απροστάτευτες καθώς οι πόλεμοι πολλαπλασιάζονται»

Περισσότερες από 676 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια στον κόσμο, ζουν σήμερα σε ακτίνα 50 χιλιομέτρων από εμπόλεμες ζώνες. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Γραμματέα τοτυ ΟΗΕ για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Αφάλεια (2025), αυτός ο αριθμός είναι ο υψηλότερος από τη δεκαετία του 1990.

«Γυναίκες και κορίτσια δολοφονούνται σε αριθμούς ρεκόρ, αποκλείονται από τις ειρηνευτικές συζητήσεις και μένουν απροστάτευτες καθώς οι πόλεμοι πολλαπλασιάζονται», δήλωσε η Sima Bahous, εκτελεστική διευθύντρια του ΟΗΕ για τις Γυναίκες. «Οι γυναίκες δεν χρειάζονται περισσότερες υποσχέσεις. Χρειάζονται δύναμη, προστασία και ισότιμη συμμετοχή». Σύμφωνα με την έρευνα, που περιγράφει λεπτομερώς την απότομη κλιμάκωση των επιπτώσεων του πολέμου στις γυναίκες, τα θύματα μεταξύ των αμάχων, μεταξύ γυναικών και παιδιών, έχουν τετραπλασιαστεί τα τελευταία δύο χρόνια και τα κρούσματα σεξουαλικής βίας που σχετίζεται με συγκρούσεις έχουν αυξηθεί κατά 87% την ίδια περίοδο.

Παρά τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η συμμετοχή των γυναικών καθιστά την ειρήνη πιο βιώσιμη, οι γυναίκες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένες από τη λήψη αποφάσεων. Ενώ ολοένα και περισσότερες χώρες έχουν αναπτύξει εθνικά σχέδια δράσης για την εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας, αυτό δεν έχει οδηγήσει πάντα σε απτή αλλαγή για τις γυναίκες. Το 2024, 9 στις 10 ειρηνευτικές διαδικασίες δεν είχαν γυναίκες διαπραγματεύτριες, με τις γυναίκες να αποτελούν μόλις το 7% των διαπραγματευτών και το 14% των διαμεσολαβητών παγκοσμίως. Την ίδια στιγμή, ενώ οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες ξεπέρασαν τα 2,7 τρισεκατομμύρια δολάρια, οι γυναικείες οργανώσεις σε εμπόλεμες ζώνες έλαβαν μόλις 0,4% της ανθρωπιστικής βοήθειας. Τα ποσοστά είναι αποκαρδιωτικά.

Λίγα λόγια για την Έκθεση: Η έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια εκδίδεται ετησίως, συμπίπτοντας με την ανοιχτή συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με το ψήφισμα 1325, το οποίο καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε συγκρούσεις να διασφαλίσουν την ασφάλεια των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και την πλήρη συμμετοχή των γυναικών στις ειρηνευτικές διαδικασίες.

Με πληροφορίες από UN Women