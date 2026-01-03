Γάζα: Το πέρασμα της Ράφα επισκέφθηκε η Αντζελίνα Τζολί

Στην αιγυπτιακή πλευρά του συνοριακού σταθμού της Ράφα βρέθηκε η ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί, συνοδεία αμερικανικής αντιπροσωπείας.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί επισκέφθηκε την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 την αιγυπτιακή πλευρά του συνοριακού σταθμού Ράφα στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας, σε μια κίνηση που έχει στόχο να ρίξει φως στην βαθιά ανθρωπιστική κρίση που εξακολουθεί να πλήττει τον παλαιστινιακό λαό.

Η Τζολί, γνωστή για το εκτεταμένο ανθρωπιστικό της έργο σε όλο τον κόσμο και πρώην ειδική απεσταλμένη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, αφίχθη στο πέρασμα συνοδευόμενη από αντιπροσωπεία του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών και Αιγύπτιους αξιωματούχους.

Εκεί συναντήθηκε με εθελοντές της Ερυθράς Ημισελήνου και οδηγούς φορτηγών που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, οι οποίοι της μετέφεραν ότι χιλιάδες φορτηγά με είδη πρώτης ανάγκης περιμένουν στην περιοχή για να εισέλθουν στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η Τζολί περιηγήθηκε στα σημεία αποθήκευσης και διανομής βοηθείας, ενώ τόνισε την ανάγκη για επέκταση και επιτάχυνση της ροής ζωτικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, φαρμάκων και καυσίμων, προς τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

Επιπλέον, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, η ηθοποιός επισκέφθηκε και το νοσοκομείο της Αλ-Αρίς για να δει από κοντά την κατάσταση των Παλαιστινίων τραυματιών που έχουν μεταφερθεί εκεί για θεραπεία.

Ο κυβερνήτης του Βόρειου Σινά, Major General Dr. Khaled Mogawer, δήλωσε ότι το πέρασμα της Ράφα παραμένει ανοικτό από αιγυπτιακής πλευράς από τον Ιανουάριο του 2023, αλλά ότι το ισραηλινό τμήμα συνεχίζει να είναι σχεδόν κλειστό, καθιστώντας δύσκολη τη μεταφορά βοήθειας μέσα στη Λωρίδα της Γάζας.

Η κίνηση της Τζολί έρχεται σε μια περίοδο όπου η διεθνής κοινότητα εκφράζει ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, όπου χιλιάδες άνθρωποι αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό και ιατρική περίθαλψη μετά από χρόνια συγκρούσεων.