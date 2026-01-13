Η δημοφιλία των Labubu έχει και τα αρνητικά της: ΜΚΟ καταγγέλλει εκμετάλλευση εργαζομένων σε εργοστάσιο παραγωγής τους

Στην καταγγελία αναφέρεται πως το εν λόγω εργοστάσιο απασχολεί 16χρονα παιδιά χωρίς τις αυστηρές προϋποθέσεις που προβλέπει η κινεζική νομοθεσία

Το 2025 ήταν η χρονιά των Labubu. H Port Mart, η κινεζική εταιρεία παιχνιδιών, κέρδισε κυριολεκτικά το τζόκερ χωρίς να παίξει, με τα κέρδη της να τριπλασιάζονται. Ο κόσμος έπαθε φρενίτιδα και στήθηκε σε ουρές, για να αποκτήσει αυτό το όχι και τόσο χαριτωμένο χνουδωτό παιχνίδι. Όπως ήταν αναμενόμενο, η αυξημένη ζήτηση τους είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή εξαιρετικά υψηλών στόχων παραγωγής.

Ωστόσο, όπως γράφει ο Guardian, η μη κυβερνητική οργάνωση China Labor Watch, με έδρα τη Νέα Υόρκη, που πραγματοποίησε έλεγχο σε προμηθευτή της Pop Mart, διαπίστωσε εκμετάλλευση εργαζομένων, ακόμα και απασχόληση ανηλίκων χωρίς τις αυστηρές προϋποθέσεις που προβλέπει η κινεζική νομοθεσία. Συγκεριμένα, το Shunjia Toys στην επαρχία Τζιανγκσί, υποχρέωνε τους εργαζομένους να συμπληρώνουν κενές συμβάσεις εργασίας, οι 16χρονοι υπάλληλοι δεν είχαν τις απαιτούμενες ειδικές προστασίες, ενώ υπήρχε ανεπαρκής εκπαίδευση σε θέματα υγείας και ασφάλειας. Φυσικά, οι εργαζόμενοι δεν έφευγαν ποτέ στην ώρα τους.

Η έρευνα διήρκησε τρεις μήνες. Η China Labor Watch έστειλε ερευνητές στο εργοστάσιο Shunjia Toys, όπου απασχολούνται από 4.500 εργαζόμενοι. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε περισσότερους από 50 εργαζομένους, εκ των οποίων οι τρεις ήταν κάτω των 18. Όλοι δήλωσαν πως εργάζονταν αποκλειστικά στην παραγωγή των Labubu.

Getty Images / Edward Berthelot

Αν και η απασχόληση ανηλίκων επιτρέπεται στην Κίνα, η China Labor Watch διαπίστωσε πως το εργοστάσιο τούς είχε τοποθετήσει σε κανονικές θέσεις γραμμής στην παραγωγή, με ίδιο φόρτο εργασίας και ίδιους στόχους παραγωγής, με τους ενήλικες. Επιπλέον, πολλοί από αυτούς δήλωσαν ότι δεν κατανοούσαν το περιεχόμενο των συμβάσεων που υπέγραψαν ούτε το νομικό τους καθεστώς.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη συστηματική πρακτική υπογραφής κενών συμβολαίων. Όπως καταγγέλλεται, οι εργαζόμενοι συμπλήρωναν μόνο τα προσωπικά τους στοιχεία, ενώ βασικές πληροφορίες -όπως η διάρκεια της σύμβασης, οι αποδοχές, το αντικείμενο εργασίας και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης- παρέμεναν κενές. Η διαδικασία, σύμφωνα με την έκθεση, δεν διαρκούσε περισσότερο από λίγα λεπτά και οι εργαζόμενοι αποτρέπονταν ρητά από το να διαβάσουν το σύνολο του εγγράφου.

Ομάδες 25 έως 30 εργαζομένων καλούνταν να συναρμολογούν τουλάχιστον 4.000 παιχνίδια ημερησίως. Αν και η κινεζική νομοθεσία ορίζει ανώτατο όριο 36 ωρών υπερωρίας τον μήνα, η CLW διαπίστωσε ότι πολλοί εργαζόμενοι ξεπερνούσαν συστηματικά τις 100 επιπλέον ώρες.

Το Shunjia Toys δηλώνει επίσημη ετήσια παραγωγική δυνατότητα 12 εκατ. παιχνιδιών, με σχέδια επέκτασης στα 33 εκατ. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες εργαζομένων, η πραγματική παραγωγή φαίνεται να υπερβαίνει κατά πολύ τις δηλωμένες δυνατότητες, με ορισμένες ομάδες να εκτιμάται ότι παράγουν πάνω από 24 εκατ. τεμάχια ετησίως.

Εκπρόσωπος της Pop Mart δήλωσε ότι η εταιρεία λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων στους συνεργάτες της και πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους στην εφοδιαστική της αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων ετήσιων επιθεωρήσεων. Όπως ανέφερε, η εταιρεία εξετάζει τις καταγγελίες και δεσμεύεται να λάβει διορθωτικά μέτρα εφόσον επιβεβαιωθούν τα ευρήματα.

Η CLW επισημαίνει ότι οι συνθήκες που καταγράφονται στο εργοστάσιο δεν αποτελούν μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά αντικατοπτρίζουν ευρύτερα προβλήματα, όπου η εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας παραμένει συχνά ελλιπής. Παράλληλα, η μεγάλη ζήτηση για τα Labubu έχει οδηγήσει και στην άνθηση μιας παράλληλης αγοράς απομιμήσεων, γνωστών ως «Lafufus», οι οποίες παράγονται συχνά σε άτυπα εργαστήρια χωρίς καμία εποπτεία.