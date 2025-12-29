Οι viral fashion στιγμές του 2025 – Από τις labubu στην iconic εμφάνιση της Tζένα Ορτέγκα

Το 2025 ήταν μια συναρπαστική χρονιά για τη μόδα, γεμάτη από δυνατές εμφανίσεις, σημαντικές αλλαγές στους μεγάλους οίκους, viral drops και μερικές εμφανίσεις που συζητήθηκαν σε όλο τον κόσμο.

Αυτή η χρονιά δεν ήταν απλώς γεμάτη τάσεις, αλλά μια δυναμική αφήγηση της εξέλιξης της μόδας, γεμάτη ανατροπές και υψηλής αισθητικής αποφάσεις, είδαμε και καλλιτέχνες και σχεδιαστές να βγαίνουν μπροστά, να «σπάνε» τα στερεότυπα και να δημιουργούν viral στιγμές στα social media.

Από τις μεγάλες μεταγραφές που άλλαξαν τον χάρτη της μόδας, όπως η μεταγραφή του Jonathan Anderson στον οίκο Dior, μέχρι εμφανίσεις που έγιναν viral μέσα σε λίγα λεπτά, το 2025 απέδειξε ότι η μόδα δεν περιορίζεται πια μόνο στις πασαρέλες.

Η επιστροφή του Victoria’s Secret, η παρουσία της Meghan Markle στο show του Balenciaga, ιστορικές στιγμές όπως το άνοιγμα του Métiers d'Art της Chanel από την Bhavitha Mandava, αλλά και pop culture φαινόμενα, από το flare jean του Kendrick Lamar μέχρι την εμμονή με τις Labubu, παρακάτω έχουμε το top 10 στιγμών που διαμόρφωσαν μια χρονιά γεμάτη ενδιαφέρον.

10 + 1 iconic fashion στιγμές του 2025



Jonathan Anderson αναλαμβάνει τον Dior

Η πιο πολυσυζητημένη μεταγραφή της χρονιάς ήταν σίγουρα εκείνη του Jonathan Anderson, ο οποίος έδωσε νέα πνοή στον εμβληματικό γαλλικό οίκο.

Το show της Victoria’s Secret

Η επιστροφή του διάσημου fashion show στη Νέα Υόρκη με διεθνείς supermodels, όπως οι Gigi και Bella Hadid και Anok Yai, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα στιγμιότυπα της σεζόν.

Η Meghan Markle στο show του οίκου Balenciaga

Η Meghan Markle εμφανίστηκε ακάλεστη στο front row του show του οίκου Balenciaga στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, μια στιγμή που πήρε τεράστια προβολή στα μέσα και έγινε viral.





Bhavitha Mandava έγινε το πρώτο Ινδό μοντέλο που άνοιξε το Métiers d'Art της Chanel

Η Bhavitha Mandava, σε ηλικία μόλις 25 ετών και έγραψε τη δική της ιστορία στη βιομηχανία της μόδας καθώς έγινε το πρώτο Ινδό μοντέλο που άνοιξε ένα Métiers d'Art show για τη Chanel.



Ο Κέντρικ Λαμάρ και η επιστροφή των flare jeans



Ο Κέντρικ Λαμάρ έγινε ο πρώτος ράπερ που ανέλαβε τον ρόλο του headliner στην ιστορία του Half Time Show και φυσικά επανέφερε τη μόδα των flare jeans χωρίς καν να προσπαθήσει.

Τα τσιρότα του οίκου Hermès

Ο οίκος Hermès κυκλοφόρησε ένα ολοκαίνουργιο σετ από τρία επαναχρησιμοποιούμενα patches, μια μικρή luxury λεπτομέρεια που μετατρέπει τα καθημερινά αντικείμενα σε κάτι πιο προσωπικό, luxury και στιλάτο.

Οι Κάννες και οι νέοι ενδυματολογικοί κανόνες

Με ανακοίνωση έγινε γνωστό πως άλλαξαν οι ενδυματολογικοί κανόνες του Φεστιβάλ των Καννών δίνοντας προτεραιότητα στην «ευπρέπεια» και την αποτελεσματικότερη κίνηση των καλεσμένων στους χώρους. Τι σημαίνει αυτό; Οι celebrities αν δεν ακολουθούσαν τους κανόνες θα μπορούσαν ακόμη και να απομακρυνθούν από τον χώρο, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έγινε.

H viral εμμονή με τις labubu



Η εμμονή στα social το 2025 είχε όνομα, και πρόσωπο. Με λούτρινο σώμα, μυτερά δόντια, πεταχτά αυτιά, και το κάπως creepy πρόσωπο, οι labubu έγιναν η μεγαλύτερη τάση στη μόδα του 2025 κάνοντας ολόκληρες γενιές να «κονταροχτυπιούνται» για μια labubu στη τσάντα τους.

Δημοπρατήθηκε η πρώτη αυθεντική τσάντα Τζέιν Μπίρκιν



Η πρώτη αυθεντική τσάντα Hermès της Τζέιν Μπίρκιν δημοπρατήθηκε και βρήκε τον νέο της κάτοχο, και το καλύτερο; Πωλήθηκε στο ποσό των 10, 1 εκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή περίπου 8,6 εκατομμύρια ευρώ.

Η εμφάνιση της Τζένα Ορτέγκα στα Emmys

Η Τζένα Ορτέγκα έγινε viral με την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί των Emmy Awards αφού αναδημιούργησε την iconic εμφάνιση της Ιζαμπέλα Ροσελίνι από το «Death Becomes Her» του 1992, με ένα τοπ, δια χειρός Givenchy, γεμάτο χάντρες και λαμπερά στοιχεία.

Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε καμπάνια μόδας για τον οίκο Moncler

Ο οίκος Moncler παρουσίασε την καμπάνια του με τίτλο «Warmer Together» στην οποία πρωταγωνίστησαν δύο σπουδαία ονόματα του σινεμά, ο Αλ Πατσίνο και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, μια ιστορική πρώτη κοινή τους εμφάνιση για χάρη καμπάνιας μόδας.