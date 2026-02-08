Στο BBC, οι άντρες παρουσιαστές άνω των 60 ετών, είναι τέσσερις φορές περισσότεροι από τις γυναίκες. Ο ηλικιακός ρατσισμός καλά κρατεί

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από το ίδιο το κανάλι

Μέχρι σήμερα, οι γυναίκες είναι αναγκασμένες να βιώνουν τον ηλικιακό ρατσισμό, τόσο στην προσωπική τους ζωή όσο και στην επαγγελματική - ειδικά όταν πρόκειται για την τηλεόραση. Στο BBC, μια ανεξάρτητη ανασκόπηση που διεξήχθη για λογαριασμό του καναλιού, στις αρχές του 2026, έδειξε πως οι μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες, απομακρύνονται σταδιακά από τηλεοπτική παρουσία στο κανάλι, την ώρα που οι άνδρες της ίδιας ηλικιακής ομάδας αντιμετωπίζονται ως πρόσωπα που «έχουν κύρος και σοφία».

Ουσιαστικά, αποκαλύφθηκε μια αισθητή ανισορροπία στον αριθμό ανδρών και γυναικών παρουσιαστών, για άνω των 60 ετών. Συγκεκριμένα, κατατέθηκαν μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες οι μεγαλύτεροι άνδρες θεωρείται ότι αποκτούν μεγαλύτερη αυθεντία, ενώ οι μεγαλύτερες γυναίκες έπρεπε είτε να συνεχίσουν να δείχνουν νεότερες είτε να υιοθετούν έναν ιδιαίτερο και έντονα προσωπικό τρόπο παρουσίας, ώστε να μη κρίνονται πρωτίστως με βάση την ηλικία τους.

Παρότι οι γυναίκες υπερτερούσαν αριθμητικά των ανδρών στους παρουσιαστές κάτω των 50 ετών, οι άνδρες υπερείχαν σημαντικά στις ηλικίες άνω των 50 -με 237 γυναίκες έναντι 394 ανδρών. Στο τμήμα περιεχομένου του BBC, που είναι υπεύθυνο για την παραγωγή προγραμμάτων, υπάρχουν σχεδόν τέσσερις φορές περισσότεροι άνδρες παρουσιαστές άνω των 60 ετών από γυναίκες. Στο BBC News, οι μεγαλύτεροι άνδρες παρουσιαστές είναι σχεδόν διπλάσιοι από τις γυναίκες, με 31 άνδρες έναντι 16 γυναικών.

Όπως γράφει ο Guardian, η βουλευτής των Εργατικών και μέλος της Βουλής των Λόρδων, Harriet Harman, έκανε έκκληση προς τη ρυθμιστική αρχή Ofcom να εξετάσει το ζήτημα, δηλώνοντας ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν «τη διπλή παγίδα του ηλικιακού και του έμφυλου ρατσισμού». Πρόσθεσε ότι οι γυναίκες δεν θα έπρεπε να αναγκάζονται να δείχνουν νεότερες ή να αντιμετωπίζουν τον αποκλεισμό από τις οθόνες, ενώ ύμφωνα με την ίδια, μόλις μια γυναίκα στην τηλεόραση φτάσει τα 50, μετατρέπεται σε είδος υπό εξαφάνιση.

Η παρουσιάστρια Selina Scott, η οποία το 2008 κατέληξε σε συμβιβασμό με το Channel Five έπειτα από αγωγή για ηλικιακή διάκριση, δήλωσε ότι δεν έχει δει την αλλαγή που της είχε υποσχεθεί όταν άρχισε να ασχολείται ενεργά με το θέμα. Ανέφερε ότι είναι ενδεικτικό πως το BBC δεν είχε ποτέ γυναίκα γενική διευθύντρια, χαρακτήρισε τον οργανισμό εσωστρεφή και τόνισε ότι το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό, καθώς μια ολόκληρη ηλικιακή ομάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει ουσιαστικά ακυρωθεί.

Πηγές εντός του BBC δήλωσαν ότι τα ευρήματα συνιστούν ένδειξη «μισογυνισμού», με μία εξ αυτών να σημειώνει ότι οι γυναίκες γνωρίζουν τι συμβαίνει και ότι πρόκειται για αντανάκλαση της κοινωνικής αντίληψης για τις γυναίκες. Το BBC έχει δεχθεί κριτική για τη μεταχείριση των μεγαλύτερων γυναικών εδώ και αρκετά χρόνια. Το 2011, η πρώην παρουσιάστρια Miriam O’Reilly κέρδισε αγωγή για ηλικιακή διάκριση, αφού απομακρύνθηκε από την εκπομπή Countryfile. Πιο πρόσφατα, τέσσερις παρουσιάστριες κατέληξαν σε συμβιβασμό σε αγωγή σχετικά με διαδικασία προσλήψεων, καταγγέλλοντας ηλικιακές και έμφυλες διακρίσεις, με το BBC να υποστηρίζει ότι η διαδικασία ήταν «αυστηρή και δίκαιη».

Η ανασκόπηση για την εκπροσώπηση διαπίστωσε επίσης ότι βασικά προγράμματα του BBC εξακολουθούν να μη χρησιμοποιούν επαρκή αριθμό γυναικών ειδικών στην κάλυψή τους, παρά τη μείωση του χάσματος τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, δεσμεύτηκε να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο μετρά την εκπροσώπηση σε σχέση με το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και την ηλικία.