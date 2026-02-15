Πέθανε η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής, Άννα Ψαρούδα Μπενάκη

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Άννα Ψαρούδα Μπενάκη.

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, όπως έγινε γνωστό σήμερα (15/2).

Η Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα εκτός από πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής και η πρώτη γυναίκα που διετέλεσε Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών ήταν και Ομότιμη Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών.

Ποια ήταν η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη

Η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το στις 12 Δεκεμβρίου του 1934. Αποφοίτησε από το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος και στη συνέχεια σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συμπλήρωσε τις σπουδές της πάνω στο Ποινικό Δίκαιο στη Βόννη και στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας και έγινε Διδάκτωρ του Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Βόννης.

Το 1978 έγινε Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ χρόνια αργότερα, το 2010 εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα του Ποινικού Δικαίου.

