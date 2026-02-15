«Η φωνή μας δεν αποτελεί πλέον απόδειξη»: Oι AI τηλεφωνικές απάτες αυξήθηκαν κατά 1.600%

«Μεταξύ τελευταίου τριμήνου 2024 και πρώτου τριμήνου 2025 αναφέρεται αύξηση της τάξεως του 1600% στις τηλεφωνικές απάτες».

Το τηλέφωνο χτυπά. Όταν το σηκώνεις, στην άλλη άκρη της γραμμής ακούγεται μια πολύ γνώριμη σε σένα φωνή, ενός αγαπημένου σου ανθρώπου. Σου ζητά απεγνωσμένα βοήθεια. Χάνεις την ψυχραιμία σου και μπορεί να κάνεις ό,τι σου ζητήσει – από αποστολή χρημάτων μέχρι και πρόσβαση στον τραπεζικό σου λογαριασμό. Κάπως έτσι, έχεις πέσει θύμα τηλεφωνικής απάτης.

Τα τελευταία χρόνια, με την εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι τηλεφωνικές απάτες βρίσκονται σε έξαρση. «Μεγάλος αριθμός εκθέσεων δείχνει ετήσια αύξηση 450% σε απάτες κλωνοποίησης φωνής από το 2023 στο 2024, ενώ μεταξύ τελευταίου τριμήνου 2024 και πρώτου τριμήνου 2025 αναφέρεται αύξηση της τάξεως του 1600% -αύξηση 17 φορές- στον αντίστοιχο αριθμό», λέει στο reader o Διονύσης Ξενάκης, επίκουρος καθηγητής του ΕΚΠΑ – Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας.

Διάβασε τη συνέχεια στο Reader.gr