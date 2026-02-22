Μπορείς να είσαι για τα καρναβάλια: Η πίστη δεν «χαλάει» από μια περούκα

Μια απρόσμενη υπεράσπιση των Αποκριών απέναντι στον θρησκευτικό φόβο. Η άποψη που με έκανε υπέρμαχο της σερπαντίνας

Διανύουμε αισίως τις Απόκριες του 2026 και, χωρίς να είμαι λάτρης τους, δεν περίμενα ποτέ ότι θα βρεθώ να τις υπερασπίζομαι με τέτοιο πάθος. Κι όμως, συνέβη. Μια Τρίτη, λίγο πριν το τριήμερο, όσο σκρόλαρα αμέριμνη στο TikTok. Ξαφνικά, βρέθηκα στη λάθος πλευρά της πλατφόρμας.

Δεν ξέρω πώς εμφανίστηκε στο κινητό μου μια μανούλα να εξηγεί με στόμφο πόσο κακό κάνουν οι Απόκριες στην ψυχή μας, πόσο «παγίδες» είναι, και πώς «σε μια αμιγώς χριστιανική ορθόδοξη κοινωνία, είναι αδιανόητο να συνεχίζονται τέτοιοι εορτασμοί». Μέχρι εκεί, δεν με ενόχλησε ιδιαίτερα. Είπα: «Εντάξει, δεν συμβαδίζει με τις θρησκευτικές της πεποιθήσεις. Ας μην συμμετέχει. Ας κάνει μόνο την νηστεία που έπεται.»

Διαβάζεις τη συνέχεια στο reader.gr