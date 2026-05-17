Eurovision 2026: Στη 10η θέση ο Akylas - Μεγάλη νικήτρια η Βουλγαρία

Ο Akylas και το “Ferto” κατέκτησαν τη δέκατη θέση στον 70ο Διαγωνισμό της Eurovision, συνεχίζοντας το σερί των ελληνικών συμμετοχών που λαμβάνουν μια θέση εντός δεκάδας.

Ο 70ος Μουσικός Διαγωνισμός της Eurovision είναι πια γεγονός! 25 χώρες έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, διεκδικώντας την κορυφή, όμως η Βουλγαρία ήταν εκείνη που κατάφερε να κερδίσει για πρώτη φορά, γράφοντας τη δική της ιστορία. Η ελληνική συμμετοχή, με την εξαιρετική παρουσία του Akyla και των συνεργατών του, τερμάτισε στη δέκατη θέση. Μπορεί η χώρα μας να αποτελούσε ένα από τα μεγάλα φαβορί για τη νίκη, όμως - όπως αποδείχτηκε - οι επιτροπές αποφάσισαν να φέρουν τα πάνω - κάτω με τη βαθμολογία τους, ανατρέποντας εντελώς τα στοιχήματα.

Οι πρώτες δηλώσεις του Akyla, μετά τη 10η θέση στον τελικό της Eurovision

Ο Akylas στις πρώτες δηλώσεις του, μετά την ολοκλήρωση του τελικού, δεν έκρυψε τη στενοχώρια του για το αποτέλεσμα, μη διστάζοντας, μάλιστα, να απολογηθεί για τη δέκατη θέση. Ο ταλαντούχος ερμηνευτής ανέφερε συγκεκριμένα στην ΕΡΤ: «Πάλι κουβά! Δεν ξέρω τι να πω, αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής είμαι όντως στενοχωρημένος γιατί δεν ήθελα να σας απογοητεύσω, να σας στεναχωρήσω». Και συνέχισε: «Με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να είμαι σε αυτόν τον μεγάλο διαγωνισμό».

Στη συνέχεια, ο Akylas εξομολογήθηκε πως δούλεψε με αφοσίωση και συνέπεια για να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ενώ άφησε να εννοηθεί πως ίσως η ελληνική συμμετοχή να αδικήθηκε από την ψηφοφορία. «Πραγματικά να ξέρετε ότι σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100%, το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου, αρρώστησα, έβγαλα αμυγδαλές, έκανα τα πάντα για να δώσω το καλύτερο που μπορώ, σίγουρα λυπάμαι. Ίσως να μας αδίκησαν λίγο, αλλά πάλι, Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι μου έδωσε τη δυνατότητα να το ζήσω. Ευχαριστώ και σας αγαπώ πολύ».

Οι χώρες που ψήφισαν την Ελλάδα στη Eurovision

Εντύπωση προκάλεσε ο τρόπος που ψήφισαν φέτος οι επιτροπές των χωρών, ανατρέποντας εντελώς τα προγνωστικά. Η Ελλάδα και ο Akylas κατέκτησαν την 10 θέση με 220 βαθμούς συνολικά, ενώ οι επιτροπές που την ψήφισαν ήταν από τις εξής χώρες: Σαν Μαρίνο, Εσθονία, Αυστραλία, Σουηδία, Αλβανία, Κύπρος, Μαυροβούνιο, Αρμενία, Πολωνία, Λετονία, Σερβία, Μολδαβία και Αυστραλία. Η Κύπρος και η Σερβία ήταν οι δύο χώρες που χάρισαν στην ελληνική συμμετοχή το 12αρι τους.

Όσον αφορά τη νικήτρια χώρα, Βουλγαρία, με την εκπρόσωπό της Dara και το τραγούδι «Bangaranga», κατέκτησε την κορυφή με μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη. Η Βουλγαρία συγκέντρωσε συνολικά 516 βαθμούς, αποτελώντας για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια τη χώρα που κερδίζει τη μεγαλύτερη βαθμολογία τόσο από τις επιτροπές όσο και από το televoting.

Να σημειωθεί, πως το 2022 ήταν η τελευταία φορά που η νικήτρια χώρα συμμετείχε στον διαγωνισμό - επικαλούμενη οικονομικά προβλήματα - επιστρέφοντας το 2026 και φέρνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.