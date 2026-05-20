Γιατί είναι τεταμένο το κλίμα στη Μολδαβία, μετά το τέλος της Eurovision;

Οι έντονες αντιδράσεις στη Μολδαβία, οδήγησαν στην παραίτηση του επικεφαλής της δημόσιας τηλεόρασης

Η Eurovision, η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση, ενώνει με την μουσική αλλά ταυτόχρονα διχάζει όσο ποτέ. Τις τελευταίες ημέρες, η ατμόσφαιρα παραμένει ηλεκτρισμένη στη Μολδαβία, μετά τις έντονες αντιδράσεις να οδηγούν στην παραίτηση του επικεφαλής της δημόσιας τηλεόρασης της χώρας, Βλαντ Τσουρκάνου.

Σημειώνεται πως η Μολδαβία δεν συμμετείχε στην περσινή Eurovision, ωστόσο φέτος είχε θέσει ψηλά τον πήχη. Το Viva Moldova ξεσήκωσε το κοινό και τερμάτισε στην 8η θέση.

Γιατί όμως το κλίμα είναι τεταμένο στη Μολδαβία μετά την Eurovision;

Ο λόγος σχετίζεται με τις ψήφους που έδωσε η επιτροπή της Μολδαβίας, η οποία αψήφησε τον «κανόνα» των γειτόνων, που ουσιαστικά ψηφίζονται με υψηλές βαθμολογίες. Η επιτροπή της Μολδαβίας έδωσε μόλις τρεις βαθμούς στην Ρουμανία, αντί για δώδεκα που παραδοσιακά δίνονται.

Η ίδια επιτροπή έδωσε μηδέν βαθμούς και στην άλλη γειτονική χώρα της Μολδαβίας, την Ουκρανία, ενώ απένειμε το μέγιστο των δώδεκα βαθμών στην Πολωνία και δέκα βαθμούς στο Ισραήλ. Αντίθετα, ο κόσμος της χώρας, του οποίου οι ψήφοι υπολογίζονται επίσης στο τελικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού, έδωσε το απόλυτο 12άρι στη Ρουμανία και 10 βαθμούς στην Ουκρανία.

Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν έντονες αντιδράσεις στα social media, με σωρρεία βίντεο στο TikTok, οδηγώντας στην παραίτηση του Βλαντ Τσουρκάνου, ο οποίος χαρακτήρισε την ψηφοφορία ως «σοβαρή» αποτυχία της επιτροπής να αναγνωρίσει τις ευαισθησίες μεταξύ γειτονικών χωρών.

Πρόσθεσε επίσης πως «η στάση μας απέναντι στην Ουκρανία δεν ήταν σωστή και τα αισθήματά μας προς τη Ρουμανία είναι μόνο αισθήματα αγάπης. Έχουμε αποστασιοποιηθεί από την ψηφοφορία της επιτροπής, αλλά αυτό εξακολουθεί να αποτελεί δική μου ευθύνη, ως επικεφαλής αυτού του οργανισμού».

Μεγάλο μέρος της σημερινής Μολδαβίας αποτελούσε τμήμα της Ρουμανίας στις αρχές του 20ού αιώνα και οι δύο χώρες μοιράζονται γλωσσικούς και πολιτιστικούς δεσμούς. Από τότε που η Μολδαβία απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1991, περισσότεροι από 850.000 Μολδαβοί πολίτες έχουν αποκτήσει και ρουμανική υπηκοότητα.

Η πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος ότι θα ψήφιζε υπέρ της ενοποίησης με τη Ρουμανία, εάν διεξαγόταν δημοψήφισμα, παρουσιάζοντας την ιδέα εν μέρει ως έναν τρόπο προστασίας της μολδαβικής δημοκρατίας, η οποία βρίσκεται υπό έντονη ρωσική πίεση.

Με τη σειρά της, η Μαργκαρίτα Ντρούτσα, που ανακοίνωσε ζωντανά τα αποτελέσματα της Eurovision, δήλωσε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο ότι λίγο έλειψε να αρνηθεί να τα διαβάσει. Ο πρώην υπουργός Άμυνας της Μολδαβίας, Ανατόλ Σαλαρού, δήλωσε ότι μόνο η ψήφος του κοινού - «μια ψήφος μεταξύ αδελφών» - είχε πραγματική σημασία.

Ο πολιτικός σχολιαστής Άλεξ Κόζερ κατηγόρησε την Teleradio-Moldova ότι προκάλεσε «σκάνδαλο με τη Ρουμανία», ενώ ο υπουργός Πολιτισμού της Μολδαβίας, Κριστιάν Τζαρντάν, ζήτησε το Σαββατοκύριακο εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο ψήφισε η επταμελής επιτροπή.