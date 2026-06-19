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Η Μπρουκ Μάγιο έγραψε ιστορία στο Μουντιάλ: Η πρώτη ανοιχτά γκέι διαιτήτρια σε αγώνα

JTeam

19 Ιουνίου 2026

Η Μπρουκ Μάγιο έγραψε ιστορία στο Μουντιάλ: Η πρώτη ανοιχτά γκέι διαιτήτρια σε αγώνα
Getty Images / Lars Baron
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Το Τσεχία - Νότια Αφρική ήταν καθόλα γυναικεία υπόθεση καθώς και οι τρεις διαιτητές στο γήπεδο ήταν γυναίκες. Αυτά, καλό είναι να γίνονται

Ένα δυνατό μήνυμα συμπερίληψης στάλθηκε στον αγώνα μεταξύ της Τσεχίας και της Νότιας Αφρικής στο Μουντιάλ, με τη συμμετοχή της πρώτης ανοιχτά γκέι διαιτήτριας σε αναμέτρηση ανδρών.

Η Μπρουκ Μάγιο ήταν μεταξύ των συνολικά τριών γυναικών που διαιτήτευσαν το ματς, γράφοντας ιστορία στη διοργάνωση.

Η Μάγιο είχε κάνει coming out το 2024, γράφοντας τις σκέψεις της σε κείμενο για το National Intercollegiate Soccer Officials Organization (NISOA). «Ως μέλος της LGBTQ+ κοινότητας, θα ήθελα να μοιραστώ ένα μήνυμα με όλους για να κλείσουμε τον Μήνα Υπερηφάνειας. Μεγαλώνοντας στον Νότο δεν ήταν εύκολο και πάντα δυσκολευόμουν μεταξύ της ευαίσθητης ισορροπίας μεταξύ αυθεντικότητας και ασφάλειας».

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