Έλον Μασκ: Πόσο επικίνδυνος για μια κοινωνία είναι ένας τρισεκατομμυριούχος;

Η σχεδόν τρομακτική άνοδος του Έλον Μασκ στην κορυφή γεννάει αρκετά ερωτήματα για τα επόμενα βήματα του επιχειρηματία.

Είναι γεγονός πως μπορούμε να πούμε πολλά για τον Έλον Μασκ. Η πρόσφατη ανάδειξή του (αν αυτή είναι η σωστή λέξη) στον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην Ιστορία δεν είναι κάτι που μπορεί να προξενήσει εντύπωση. Ήταν μάλλον κάτι το αναμενόμενο. Και είναι ένα σύμπτωμα της εποχής που ζούμε, του αχαλίνωτου και ως φαίνεται ανεξέλεγκτου πλούτου. Τι σημαίνει πρακτικά αυτή η κυριαρχία του Μασκ; Τι κινδύνους ενέχει για μια κοινωνία αυτή η τόσο μεγάλη συγκέντρωση πλούτου;

Αχαλίνωτος πλούτος, αχαλίνωτη όρεξη

Αξίζει να κάνουμε μια σύγκριση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επένδυσαν περίπου 338 δισεκατομμύρια δολάρια για να στείλουν άνθρωπο στο φεγγάρι. Αυτό σημαίνει πως ο Έλον Μασκ, μόνος του, θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει τρεις φορές όλο το διαστημικό πρόγραμμα «Απόλλων»! Μιας και μιλάμε για το διάστημα, αν στοιχίζαμε το τρισεκατομμύριό του από το σπίτι του στο Τέξας, δολάριο το δολάριο, θα φτάναμε μέχρι τον Άρη και θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλη μια φορά τη διαδρομή.

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