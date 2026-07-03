Married at First Sight: Μετά τις αποκαλύψεις για το διάσημο βρετανικό ριάλιτι, έγινε η πρώτη σύλληψη παίκτη - Είναι ύποπτος για βιασμό

Την ίδια στιγμή, το Married at First Sight έχει ήδη γυρίσει τον επόμενο κύκλο. Προς το παρόν παραμένει άγνωστο για το αν θα προβληθεί

Τον περασμένο Μάιο, το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ του BBC Panorama, έφερε στο φως την σκοτεινή πλευρά πίσω από το επιτυχημένο βρετανικό ριάλιτι Married at First Sight, με παίκτριες να καταγγέλουν βιασμό και σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Για δέκα ολόκληρες σεζόν, τα νούμερα τηλεθέασης παρέμεναν υψηλά, ξεπερνώντας τα τρία εκατομμύρια.

Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες. Το Married at First Sight βρέθηκε επί τόπου στο στόχαστρο. Τώρα, 1,5 μήνα αργότερα και έχοντας διεξαχθεί έρευνα, μέλος του καστ του ριάλιτι συνελήφθη ως ύποπτος για βιασμό. Όπως γράφει το BBC, η ταυτότητα του δεν θα δημοσιοποιηθεί, όπως και της καταγγέλουσας. Σημειώνεται πως για τις καταγγελίες που έγιναν γνωστές στο ντοκιμαντέρ, οι άνδρες που εμπλέκονται έχουν αρνηθεί όλες τις κατηγορίες.

Μετά τη μετάδοση της έρευνας του Panorama, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου κάλεσε «οποιονδήποτε πιστεύει ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής επίθεσης» κατά τη συμμετοχή του στο Married at First Sight UK να επικοινωνήσει μαζί της. Σε νέα ανακοίνωσή της προς το BBC News, η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε: «Η υπόθεση αφορά έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και διεξάγεται από τη Μητροπολιτική Αστυνομία».

Σημειώνεται πως το Channel 4 απέσυρε όλα τα επεισόδια της εκπομπής από την υπηρεσία streaming του, λίγες μόλις ώρες πριν από τη μετάδοση της έρευνας του Panorama. Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί απόφαση σχετικά με το αν θα προβληθεί ο νέος κύκλος της εκπομπής, ο οποίος έχει ήδη ολοκληρωθεί ως προς τα γυρίσματα.

Το Married at First Sight είναι ένα επιτυχημένο, αλλά ταυτόχρονα αμφιλεγόμενο τηλεοπτικό ριάλιτι. Στους θεατές παρουσιάζεται ως ένα «κοινωνικό πείραμα», όπου οι συμμετέχοντες, αναζητώντας την αγάπη και τη φήμη, παντρεύονται κυριολεκτικά με έναν άγνωστο. Δεν τον έχουν συναντήσει καθόλου προηγουμένως.

Το ζευγάρια επιλέγονται από μία ομάδα ειδικών, που με βάση τα ψυχολογικά τους τεστ, κρίνουν πως ταιριάζουν. Ή και όχι, αν θέλουν κάτι πιο πικάντικο για νούμερα τηλεθέασης. Αφού παντρευτούν (χωρίς να έχει νομική ισχύ ο γάμος), πηγαίνουν μήνα του μέλιτος και στη συνέχεια μετακομίζουν μαζί για μερικές εβδομάδες. Σημειώνεται πως η καθημερινότητά τους καταγράφεται από κάμερες. Μόλις τελειώσει το εν λόγω «πείραμα», το ζευγάρι αποφασίζει αν θα συνεχίσει μαζί ή θα πάρει διαζύγιο.

Το βρετανικό Married at First Sight βασίστηκε στο αντίστοιχο της Δανίας, Gift Ved Første Blik, που συστήθηκε στο κοινό το 2013. Πρόκειται για ένα απόλυτα επιτυχημένο παγκόσμιο franchise, ενώ μόνο τα νούμερα τηλεθέασης στη βρετανική εκδοχή ξεπερνούν τα τρία εκατομμύρια.

Θα έλεγε κανείς πως πρόκειται για ένα ακόμη guilty pleasure ριάλιτι, από τα πολλά που προβάλλονται στις streaming πλατφόρμες και την τηλεόραση, όμως το πρόβλημα είναι βαθύ και η δημόσια συζήτηση για τα όρια που ξεπερνιούνται έχει ανοίξει ξανά. Άλλωστε, το Married at First Sight έχει δεχτεί αρκετές φορές κριτική, κυρίως για τις χειριστικές συμπεριφορές και την τοξικότητα απέναντι στις γυναίκες. Ωστόσο, ουδέποτε υπήρχαν καταγγελίες για βιασμό και σεξουαλική παρενόχληση, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο υπάρχουν μέτρα για την ασφάλεια των γυναικών.