Πόσο θα κόστιζαν σήμερα τα σπίτια των χαρακτήρων του «Εμείς κι Εμείς»

Πόσους μισθούς θα έπρεπε να δίνει σήμερα ο Στέλιος, ο Μάκης, η Σμαράγδα και η Παρθενία για να ζήσουν στο Μετς;

Τo πιο όμορφο στοιχείο της δημιουργίας των τηλεοτπικών «Εμείς κι Εμείς», όπως μας είχε αποκαλύψει πριν από μερικά χρόνια ο ένας εκ των δημιουργών της σειράς, ο Πάνος Αμαραντίδης, ήταν ότι βασίζονταν σε μια πραγματική, απόλυτα αληθινή παρέα. Ο Αμαραντίδης μαζί με τον Σπύρο Μεταλληνό, έγραφαν για ανθρώπους υπαρκτούς, της γενιάς τους και κάπως έτσι πήρε σάρκα και οστά μια τηλεοπτική κωμωδία που έγινε η δική μας, αθηναϊκή εκδοχή των "Friends", αν και με αρκετά μουσικά νούμερα, ειδικά προς τις τελευταίες σεζόν της σειράς.

Διαβάζουμε ξανά την περιγραφή (κάτω) του «Εμείς Κι Εμέις», που κράτησε 139 (!) επεισόδια, από το 1994 ως το 1998, ό,τι πιο ατόφια 90ς μπορείτε να δείτε σήμερα στο YouTube ή στις εκάστοτε τηλεοπτικές επαναλήψεις. Μεταξύ μας, το «Ρετιρέ» μάλλον προς τα 80ς αλληθώριζε ως προς το στυλ και τον τρόπο σκέψης των χαρακτήρων και το «Κωνσταντίνου και Ελένης» άγγιζε τη δεκαετία του 2000.

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