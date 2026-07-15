Στο Αφγανιστάν, ανήλικα κορίτσια παντρεύονται και οι οικογένειες πουλάνε τις κόρες τους στα 7 τους έτη

Ο σκοταδισμός παραμένει στο Αφγανιστάν

Αν κάτι δεν πρέπει να είσαι στο Αφγανιστάν, αυτό είναι γυναίκα. Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν το επιβεβαιώνει αυτό σε καθημερινή βάση. Ξέρετε τι άλλο δεν πρέπει να είσαι; Παιδί. Τον περασμένο Μάιο, και επίσημα νομιμοποιήθηκαν οι παιδικοί γάμοι, χάρη σε ένα νέο νόμο, ο οποίος καθιστά αδύνατο στις γυναίκες και τα ανήλικα κορίτσια να πάρουν διαζύγιο, χωρίς τη συναίνεση του συζύγου τους. Την ίδια στιγμή, οικογένειες που βρίσκονται σε εξαθλίωση και απελπισία, πουλούν τις κόρες τους προκειμένου να εξασφαλίσουν τροφή.

Το απόλυτο σκοτάδι στο Αφγανιστάν.

Κι αν κάποιος διαβάζει αυτές τις γραμμές και δεν αντιλαμβάνεται τον σκοταδισμό που επικρατεί και πως κάθε προσπάθεια για προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών καταλήγει στο κενό, τότε πρέπει να διαβάσει την ακόλουθη ιστορία. Μια ιστορία που αντικατοπτρίζει, δυστυχώς, την πραγματικότητα.

Ο Guardian μίλησε με την 18χρονη Σίμα (το όνομά της έχει αλλάξει), η οποία έχει ήδη γεννήσει δύο φορές. Το μικρότερό της είναι νεογέννητο, το μεγαλύτερο 4 ετών. «Όταν οι Ταλιμπάν κατέλαβαν τη χώρα, είχα μόλις ολοκληρώσει την έκτη τάξη και υποτίθεται πως θα ξεκινούσα την έβδομη. Αλλά δύο εβδομάδες αργότερα, ο πατέρας μου με πίεσε να παντρευτώ τον ξάδερφό μου. Αφού με ξυλοκόπησε αρκετές φορές, αναγκάστηκα να το αποδεχτώ», εξηγεί η ίδια.

Στα 13 της, η Σίμα έγινε νύφη στο ίδιο συγκρότημα κατοικιών, όπου εξακολουθεί να ζει μέχρι σήμερα. Εκεί όπου γέννησε και τα τέσσερα παιδιά της. Εκεί όπου έχασε το ένα, μετά από πνευμονία που υπέστη όταν έκλεισε τον πρώτο χρόνο ζωής.

Η περίπτωσή της δεν είναι η μοναδική - ούτε αποτελεί εξαίρεση. Όπως συνεχίζει το ρεπορτάζ του Guardian, εργαζόμενοι σε δημόσιο νοσοκομείο στο βόρειο Αφγανιστάν, αποκάλυψαν πως τους πρώτους μήνες του 2026, 42 ανήλικα κορίτσια, γέννησαν. Έξι από αυτά, βίωναν τη δεύτερη εγκυμοσύνη τους. Δύο από τα κορίτσια πέθαναν, αν και τα βρέφη τους επέζησαν.

Τα κορίτσια αυτά αποτελούν θύματα του νέου νόμου των Ταλιμπάν για τη νομιμοποίηση των παιδικών γάμων, αλλά και της βαθιάς ανθρωπιστικής κρίσης που αναγκάζει τις οικογένειες να πουλήσουν τις κόρες τους για να εξοφλήσουν χρέη ή να αγοράσουν τρόφιμα. Ενώ, φυσικά, οι οικογένειες δεσμεύονται να δώσουν τα κορίτσια τους στους μελλοντικούς συζύγους τους, όταν θα φτάσουν 7-9 ετών.

Η επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία έχει οδηγήσει σε αυτό το φαινόμενο στο Αφγανιστάν. Όπως εξηγεί μία μαία: «Από τότε που ανέλαβε η νέα κυβέρνηση, ο αριθμός των ανήλικων κοριτσιών που γίνονται μητέρες, έχει αυξηθεί δραματικά. Παλαιότερα, ίσως μόνο δύο ανήλικες τον μήνα εμφανίζονταν στο νοσοκομείο για να γεννήσουν - οι περισσότερες προέρχονταν από αγράμματες οικογένεια. Αλλά τώρα, ακόμα και οι μορφωμένες παντρεύουν τις κόρες τους σε μικρή ηλικία».

Στο μεταξύ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί πως η εγκυμοσύνη κάτω των 20 ετών, ενέχει κινδύνους τόσο για τη μητέρα όσο και για το βρέφος. Αλλά μικρή σημασία έχει στο Αφγανιστάν.

Η μαία θυμάται μια περίπτωση του 2024, όταν ένα κορίτσι 13 ετών έφτασε στο νοσοκομείο με σοβαρή αιμορραγία ύστερα από αποβολή. «Στενοχωρήθηκα βαθιά. Ρώτησα τη μητέρα της γιατί επέτρεψε στην 13χρονη κόρη της να παντρευτεί έναν άνδρα σχεδόν 30 ετών. Η απάντησή της εξακολουθεί να ηχεί στο μυαλό μου: "Για να μπορέσω να ταΐσω τα υπόλοιπα παιδιά μου, έπρεπε να θυσιάσω ένα από αυτά”».

Πολλές οικογένειες πιστεύουν λανθασμένα ότι όσο μικρότερη είναι η μητέρα τόσο πιο υγιές και πιο έξυπνο θα είναι το παιδί. Ωστόσο, κορίτσια που γίνονται μητέρες ενώ δεν έχουν ολοκληρώσει τη σωματική και ψυχολογική τους ανάπτυξη διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής αιμορραγίας, αναιμίας, αποβολής, επιπλοκών στον τοκετό και πρόωρης γέννας, ενώ τα βρέφη τους έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να γεννηθούν με προβλήματα υγείας.

Η Σίμα λέει ότι εξακολουθεί να υποφέρει από τις συνέπειες της τόσο πρόωρης μητρότητας. «Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου λιποθύμησα πολλές φορές επειδή η αρτηριακή μου πίεση έπεφτε πολύ χαμηλά. Έχω συνεχώς πονοκεφάλους. Πονάνε τα νεφρά μου. Νιώθω σαν μια γυναίκα 70 ετών».