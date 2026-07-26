Το YouTube εξακολουθεί να προτείνει βίντεο για διατροφικές διαταραχές σε εφήβους, σύμφωνα με έρευνα

Ακόμα και ένα χρόνο μετά την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων για το επιβλαβές περιεχόμενο του διαδικτύου

Έναν χρόνο μετά την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων για τον περιορισμό του επιβλαβούς διαδικτυακού περιεχομένου στο Ηνωμένο Βασίλειο, νέα έρευνα έρχεται να αποδείξει πως το Youtube εξακολουθεί να προτείνει σε εφήβους βίντεο που σχετίζονται με διατροφικές διαταραχές.

Αυτό τουλάχιστον διαπιστώθηκε μετά τα αποτελέσματα της έρευνας από το Centre for Countering Digital Hate. Για να φτάσουν σε αυτό το συμπέρασμα, οι ερευνητές δημιούργησαν έναν εικονικό λογαριασμό που προσομοίωνε τη συμπεριφορά ενός 13χρονου κοριτσιού, το οποίο παρακολουθούσε για πρώτη φορά περιεχόμενο σχετικό με δίαιτες και την εικόνα του σώματος.

Διαπιστώθηκε πως 1 στα 10 βίντεο που πρότεινε ο αλγόριθμος των επόμενων προτεινόμενων βίντεο του YouTube, περιείχε επιβλαβές υλικό, όπως περιεχόμενο που εξιδανικεύει την υπερβολική αδυναμία και τις ακραίες δίαιτες. Αν και το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο κατά 25% σε σχέση με αντίστοιχη έρευνα που πραγματοποίηθηκε δύο χρόνια πριν, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται.

Η Google, στην οποία ανήκει το YouTube, δήλωσε ότι παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στην αντιμετώπιση του επιβλαβούς περιεχομένου και ανέφερε ότι τα βίντεο που επισημάνθηκαν στην έκθεση έχουν ήδη αφαιρεθεί από την πλατφόρμα, όπως γράφει το BBC.

Σημειώνεται πως η ίδια μελέτη πραγματοποιήθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάζοντας παρόμοια αποτελέσματα.

Η υπεύθυνη ερευνών του CCDH, Αλεξάντρα Τζόνσον, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα δείχνουν πως η νομοθετική παρέμβαση έχει αρχίσει να αποδίδει, ωστόσο τόνισε πως «ακόμη και ένα βίντεο, είναι πολύ. Ιδιαίτερα για τους ευάλωτους χρήστες, μια μικρή ώθηση από τον αλγόριθμο μπορεί να τους οδηγήσει σε εξαιρετικά επικίνδυνες συμπεριφορές».

Το CCDH επέλεξε να εστιάσει την έρευνά του στο YouTube, καθώς σύμφωνα με στοιχεία της Ofcom το χρησιμοποιεί περίπου το 88% των παιδιών και εφήβων ηλικίας 3 έως 17 ετών.