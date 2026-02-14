Bridgerton: Κυκλοφόρησε το trailer του δεύτερου μέρους - Ο Μπένεντικτ ρισκάρει τα πάντα για την αληθινή αγάπη

Τα νέα επεισόδια θα γίνουν διαθέσιμα στο Netflix στις 26 Φεβρουαρίου

Κυκλοφόρησε το trailer για το δεύτερο μέρος της τέταρτης σεζόν του Bridgerton, που θα κλείσει και το κεφάλαιο αυτή της ιστορίας. Αρκετοί θεατές το περιμένουν πώς και πώς, μιας και τα πρώτα τέσσερα επεισόδια συνοδεύτηκαν από ενθουσιασμό. Τα επόμενα τέσσερα θα κυκλοφορήσουν στο Netflix, στις 26 Φεβρουαρίου.

Για το πρώτο μέρος αυτής της σεζόν, τα έχουμε πει. Πλέον, η ιστορία της Σόφι και του Μπέκετ θα ανθίσει στο δεύτερο μέρος, μετά το απροσδόκητο φινάλε του πρώτου. Με βάση την επίσημη περιγραφή του Netflix, ο Μπένεντικτ παλεύει ανάμεσα στην πραγματικότητα των συναισθημάτων του για αυτή τη γοητευτική υπηρέτρια και στη φαντασίωση της γυναίκας με το ασημί φόρεμα - χωρίς να γνωρίζει ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο. Θα αποδειχθεί η αδυναμία του Μπένεντικτ να αναγνωρίσει πως οι δύο αυτές γυναίκες είναι το ίδιο πρόσωπο; Μπορεί η αγάπη να υπερνικήσει τα πάντα, ακόμη και έναν κοινωνικά απαγορευμένο δεσμό ανάμεσα σε διαφορετικές τάξεις;».

Η Σόφι και ο Μπένεντικτ, όπως βλέπουμε και στο trailer, έχουν ερωτικές στιγμές, παρά το ερώτημα του δεύτερου να γίνει η ερωμένη του. Η συνέχεια της ιστορίας θα ρίξει φως στην ψυχολογική κατάσταση της Σόφι και του Μπένεντικτ μετά από αυτή την πρόταση. Όπως εξηγεί η Γερίν Χα, η αριστοκρατία έχει απογοητεύσει τον χαρακτήρα της και στο παρελθόν. «Δεν εμπιστεύεται κανέναν που λέει “σου το υπόσχομαι αυτό”, γιατί αυτό δεν υπήρξε ποτέ αλήθεια για τη Σόφι».

Και, όπως ακούγεται να λέει η Βάιολετ, οι συνέπειες αυξάνονται και για τον Μπένεντικτ, παρά την προνομιούχα θέση του στην υψηλή κοινωνία. Αν ο Μπένεντικτ επέλεγε να είναι με μια υπηρέτρια, θα απομονωνόταν για πάντα από την κοινωνία και από την οικογένειά του.

Το trailer δείχνει ξεκάθαρα πόσο υψηλό είναι το διακύβευμα για τη Σόφι και τον Μπένεντικτ στο. Αξίζει η αληθινή αγάπη το ρίσκο;