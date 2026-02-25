Περηφάνια και Προκατάληψη: Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser της νέας τηλεοπτικής διασκευής

Πρωταγωνιστές οι Έμμα Κόριν και Τζακ Λόουντεν. Η Περηφάνια και Προκατάληψη θα κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα το φθινόπωρο

Ήταν Σεπτέμβριος του 1995, όταν η σειρά «Περηφάνια και Προκατάληψη» έκανε πρεμιέρα στο BBC, με έξι επεισόδια και πρωταγωνιστές τους Κόλιν Φερθ και Τζένιφερ Ελ. Τώρα, 31 χρόνια αργότερα, μία νέα τηλεοπτική διασκευή του διαχρονικού έργου της Τζέιν Όστεν, θα ζωντανέψει το φθινόπωρο στο Netflix, με τους Έμμα Κόριν και Τζακ Λόουντεν ως Ελίζαμπεθ Μπένετ και Ντάρσι αντίστοιχα.

Η διασκευή, που φέρει την υπογραφή της Ντόλι Άλντερτον -συγγράφεας του επερχόμενου βιβλίου «Everything I Know About Love»- θα αποτελείται από έξι συνολικά επεισόδια. Η σειρά φιλοδοξεί να αποδώσει με σεβασμό το κλασικό έργο της Όστεν και όπως επισήμαινεται στην σχετική ανακοίνωση, στόχος της παραγωγής είναι να επανασυστήσει την εμβληματική ιστορία στους θεατές και να εμπνεύσει μια νέα γενιά να την ερωτευτεί για πρώτη φορά.

Πρώτο teaser για την Περηφάνια και Προκατάληψη

Η Περηφάνια και Προκατάληψη έχει πλέον teaser, στο οποίο βλέπουμε κινηματογραφικά πλάνα και υψηλή αισθητική - φυσικά, χάρη στη σκηνοθεσία του Γιούρος Λιν. Στο σύντομο κλιπ βλέπουμε την Ελίζαμπεθ να κοιτά το ηλιοβασίλεμα, μέχρι που ακούει τον καλπασμό αλόγου, με τον κύριο Ντάρσι έφιππο. Η παρουσία του δείχνει να την αναστατώνει.

Στο καστ συμμετέχουν η Ολίβια Κόλμαν, ο Ρούφους Σιούελ, η Φρέγια Μέιβορ, ο Τζέιμι Δημητρίου, ο Ντάριλ ΜακΚόρμακ, ο Λούις Πάρτριτζ, η Ρία Νόργουντ, η Σιάνα Κέλι, η Φιόνα Σo και η Χόλι Έιβερι.

Σε δήλωσή της με αφορμή την ανακοίνωση του καστ, η Ντόλι Άλντερτον χαρακτήρισε την Περηφάνια και Προκατάληψη της Τζέιν Όστεν «πρότυπο της ρομαντικής κωμωδίας», σημειώνοντας πως αποτελεί σπάνια ευκαιρία για μια δημιουργική ομάδα να αφηγηθεί ξανά μια τόσο διαχρονική ιστορία. Όπως τόνισε, στόχος είναι να αναδειχθούν εκ νέου οι χιουμοριστικοί και πολυδιάστατοι χαρακτήρες του έργου, τόσο για τους διαχρονικούς θαυμαστές του όσο και για όσους πρόκειται να γνωρίσουν για πρώτη φορά τη Λίζι και τον κύριο Ντάρσι.