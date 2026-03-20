Το Love Story έγινε η πιο δημοφιλής σειρά στο Disney+ και πλέον όλοι αναρωτιούνται ποιο θα είναι το επόμενο ζευγάρι. Οι προσδοκίες, σίγουρα, είναι υψηλές.

Το Love Story θα ρίξει αυλαία την επόμενη εβδομάδα με το τελευταίο επεισόδιο, έχοντας θέσει πολύ ψηλά τον πήχη για τη συνέχεια. Η σειρά, που διείσδυσε στη σχέση του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και της Κάρολιν Μπεσέτ, έγινε η πιο δημοφιλής στο Disney+, με πάνω από 25 εκατομμύρια ώρες θέασης στα πρώτα πέντε επεισόδια. Το ζευγάρι σημάδεψε τα 90s, καθόρισε την αισθητική μιας ολόκληρης εποχής και στο σήμερα, έχει κατακλύσει τα social media.

Τώρα, οι προβολείς έχουν πέσει ήδη στη δεύτερη σεζόν του Love Story, η οποία δεν θα έρθει σύντομα, με τους θεατές να έχουν ξεκινήσει τις πρώτες εικασίες για το επόμενο ζευγάρι που θα εξερευνήσει ο Ράιαν Μέρφι. Εμείς, συγκεντρώσαμε πέντε ιστορίες αγάπης που θα θέλαμε όσο τίποτα να ζωντανέψουν στην μικρή οθόνη.

Τα 5 ζευγάρια που θέλαμε να δούμε στο Love Story

Ιμάν και Ντέιβιντ Μπόουι

Εκείνος, ένας από τους μεγαλύτερους σταρ όλων των εποχών. Εκείνη, ένα από τα πιο διάσημα μοντέλα του κόσμου. Η σχέση της Ιμάν και του Ντέιβιντ Μπόουι αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές ιστορίες αγάπης που ένωσαν τον κόσμο της μουσικής με εκείνον της μόδας. Οι δύο τους γνωρίστηκαν σε ένα ραντεβού στα τυφλά στος Λος Άντζελες των 80s- μια γνωριμία που έμελλε να εξελιχθεί σε μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού και θαυμασμού. Σε έναν κόσμο όπου οι σχέσεις των διασήμων τείνουν να είναι εφήμερες, οι Ιμάν και Μπόουι διατήρησαν έναν ισχυρό και αφοσιωμένο γάμο για 24 χρόνια, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη μπορεί όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά και να ανθίσει κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας.

Γκρέις Κέλι και Ρενιέ Γ’ του Μονακό

Η ιστορία της Γκρέις Κέλι και του Πρίγκιπα Ρενιέ Γ’ του Μονακό αποτελεί μια από τις πιο κινηματογραφικές ρομαντικές ιστορίες του 20ου αιώνα. Η ένωση της Κέλι, μιας βραβευμένης με Όσκαρ σταρ, με έναν Ευρωπαίο πρίγκιπα, συνέδεσε δύο διαφορετικούς κόσμους- το λαμπερό Χόλιγουντ με την παλιά ευρωπαϊκή αριστοκρατία. Ο γάμος τους στο Μονακό το 1956 χαρακτηρίστηκε ως «ο γάμος του αιώνα». Η ιστορία τους συνδυάζει λάμψη, θυσίες, πολιτική και τραγωδία, ταιριάζοντας απόλυτα με το σύμπαν της σειράς του Love Story.

Τζέιν Μπίρκιν και Σερζ Γκενσμπούρ

Η σχέση της Τζέιν Μπίρκιν και του Σερζ Γκενσμπούρ ήταν τόσο ρομαντική όσο και χαοτική- ένα love story που καθόρισε το πνεύμα μιας ολόκληρης εποχής. Η δεκαετής σχέση τους ήταν ένας καθρέφτης του μποέμ Παρισιού των 70s- ερωτισμός, καλλιτεχνική απελευθέρωση και διαρκείς εντάσεις. Από τη δημιουργία του σκανδαλώδους Je t’aime…moi non plus - που σόκαρε και ταυτόχρονα καθήλωσε το κοινό - μέχρι τη γέννηση ενός από τα εμβληματικότερα fashion items, της τσάντας Hermès Birkin, η επιρροή τους ήταν αδιαμφισβήτητη. Ακόμα και σήμερα, δεκαετίες μετά τον χωρισμό τους, το αποτύπωμά τους είναι το ίδιο έντονο, αποδεικνύοντας ότι κάποιες ιστορίες αγάπης δεν τελειώνουν ποτέ πραγματικά.

Μπιάνκα Τζάγκερ και Μικ Τζάγκερ

Η δυναμική γυναίκα που επαναπροσδιόρισε το glam των 70s και ο απόλυτος frontman της ροκ σκηνής- η σχέση της Μπιάνκα Τζάγκερ και του Μικ Τζάγκερ, που διήρκεσε από το 1971 έως το 1978, αποτελεί ένα από τα πιο λαμπερά και ταυτόχρονα χαοτικά κεφάλαια της ιστορίας της ποπ κουλτούρας. Από τον θρυλικό γάμο στο Σεν Τροπέ μέχρι την πίεση των παπαράτσι, την άρνηση του Μικ να είναι πιστός και την κορύφωση της καριέρας των Rolling Stones, η ιστορία των Τζάγκερ διαθέτει την ιδανική πρώτη ύλη για μια σεζόν του Love Story.

Μισέλ Ομπάμα και Μπαράκ Ομπάμα

Μαζί οι Μισέλ και Μπαράκ Ομπάμα συνθέτουν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και δυναμικά ζευγάρια της σύγχρονης ιστορίας. Η σχέση τους δεν περιορίζεται στον ρομαντισμό, αλλά εκτείνεται βαθιά στην πολιτική και δημόσια ζωή, εκεί όπου οι ισορροπίες είναι λεπτές και η ιδιωτικότητα σχεδόν ανύπαρκτη. Πώς διατηρείς, άραγε, έναν «φυσιολογικό» γάμο όταν γίνεσαι η Πρώτη Κυρία και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών; Η ιστορία τους δεν είναι ένα παραμύθι, αλλά μια αληθινή διαδρομή γεμάτη αμοιβαία υποστήριξη, υπομονή και αφοσίωση.