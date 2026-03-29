The Housemaid: Το δυνατό όνομα που προστίθεται στο σίκουελ της ταινίας και όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα

Σίντνεϊ Σουίνι και Μικέλε Μορόνε επιστρέφουν στους ρόλους τους, ενώ η ιστορία στο σίκουελ του The Housemaid θα είναι το ίδιο σκοτεινή και ανατρεπτική

Μόλις λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία της ταινίας The Housemaid (Η Αγγελία) στους κινηματογράφους, με πρωταγωνίστριες της Σίντνεϊ Σουίνι και Αμάντα Σέιφριντ, η Lionsgate ανακοίνωσε τη συνέχεια της ιστορίας, με το σίκουελ να φέρει τον τίτλο The Housemaid’s Secret. Βασίζεται στο δεύτερο βιβλίο της Φρίντα ΜακΦάντεν, που έχει καθηλώσει τους αναγνώστες, όπως και όλα αφορούν τον χαρακτήρα της Μίλι.

Να σημειωθεί πως τα τρία βιβλία της σειράς έχουν πουλήσει πάνω από 12 εκατομμύρια αντίτυπα, με το δεύτερο να έχει καταγράψει, από τα 12 συνολικά, τα 4 εκατομμύρια. Μεταφρασμένο σε 40 γλώσσες, το πρώτο βιβλίο ήταν best seller των New York Times για 65 εβδομάδες και κέρδισε το βραβείο Goodreads Choice Award 2023 για το καλύτερο θρίλερ.

Η νέα προσθήκη και όσα ξέρουμε για το σίκουελ του The Housemaid

Είναι ήδη γνωστό πως η Σίντνεϊ Σουίνι θα επιστρέψει ως Μίλι, όπως και ο Μικέλε Μορόνε ως Ένζο, ενώ στην καρέκλα του σκηνοθέτη θα κάτσει, ξανά, ο Πολ Φέιγκ. Μόλις πριν λίγες ημέρες επιβεβαιώθηκε μάλιστα πως η νέα προσθήκη στο σίκουελ του The Housemaid θα είναι η Κίρστεν Ντανστ

Πριν ανακοινωθεί επίσημα η συνέχεια της ταινίας, η Σουίνι είχε δηλώσει πως θα ήθελε πολύ να επιστρέψει σε μελλοντικά σίκουελ που αφορούν τον χαρακτήρα της. «Ήμουν μεγάλη θαυμάστρια των βιβλίων, οπότε θα χαιρόμουν, όπως πολλοί, να δω περισσότερες ιστορίες του Housemaid να ζωντανεύουν και να εξερευνήσω περισσότερο τη Μίλι», είχε πει μεταξύ άλλων η ηθοποιός.

Ολιγόλεπτη εμφάνιση στη δεύτερη ταινία ίσως δούμε και από την Αμάντα Σέιφριντ, που υποδύθηκε την Νίνα. Αν και η δράση πλέον δεν θα επικεντρώνεται στην ίδια, ίσως υπάρξουν σκηνές μεταξύ της ίδιας και της Μίλι. «Θέλω πραγματικά να δω πώς κρατά τη Νίνα στην ιστορία, γιατί θα επέστρεφα με χαρά σε αυτόν τον ρόλο», είπε η ηθοποιός.

Όσον αφορά τη νέα προσθήκη, η πρόεδρος της Lionsgate, Έριν Γουέστερμαν, δήλωσε πως «είναι τιμή μας να φέρουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας στη μεγάλη οθόνη με την Κίρστεν Ντανστ. Είναι ένα εμβληματικό όνομα. Η καριέρα της χαρακτηρίζεται από εύρος και τόλμη. Μαζί με τη μαγνητική Σίντνεϊ Σουίνι, θα αποτελέσει μια εκρηκτική παρουσία σε έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται».

Αν και δεν έχει δοθεί ακόμη επίσημη σύνοψη για την ταινία The Housemaid’s Secret, ακολουθεί μια παρόμοια ιστορία. Η Μίλι βρίσκει δουλειά σε ένα νέο πλούσιο ζευγάρι που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Η Γουέντι προσπαθεί ξεφύγει από τον κακοποιητικό σύζυγό της Ντάγκλας, ενώ η Μίλι αρχίζει να αμφισβητεί όσα γνωρίζει για την οικογένεια Γκάρικ.

«Το έχω ξανακάνει αυτό. Μπορώ να προστατεύσω την κυρία Γκάρικ, ενώ κρατάω τα δικά μου μυστικά κλειδωμένα. Ο Ντάγκλας Γκάρικ έκανε ένα μεγάλο λάθος και θα πληρώσει. Το θέμα είναι μέχρι πού είμαι αποφασισμένη να φτάσω», αναφέρεται στην περιγραφή του βιβλίου από την Μίλι.

Η Lionsgate ετοιμάζεται να ξεκινήσει την παραγωγή του σίκουελ, που σημαίνει πως ίσως να το δούμε προς το τέλος του 2027 στους κινηματογράφους. Όπως και να ‘χει, είναι πολύ νωρίς ακόμα.