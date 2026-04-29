Μάικλ Τζάκσον: Καταπέλτης ο σκηνοθέτης του Leaving Neverland για το biopic του βασιλιά της ποπ - «Χυδαίος ο Φουκουά, αηδιαστική βιογραφία»

Ο βραβευμένος με Emmy δημιουργός Νταν Ριντ μίλησε στο Variety για το πώς η βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον προωθεί ένα ψευδές αφήγημα

Στο επίκεντρο βρίσκεται εδώ και μέρες η βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον, σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά, η οποία έχει διχάσει τους θεατές. Και μπορεί στο Rotten Tomatoes οι κριτικοί να έδωσαν μόλις 38%, το Michael κατέγραψε το καλύτερο άνοιγμα στο box office, σημειώνοντας μάλιστα ιστορικό ρεκόρ για βιογραφική ταινία.

Από την άλλη, γι’ αυτό που συμφωνούν όλοι είναι πως επρόκειτο για μία βιογραφία-αγιογραφία. Πρώτος που αντέδρασε δημόσια ήταν ο σκηνοθέτης του Leaving Neverland, Νταν Ριντ, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων πως ο Μάικλ Τζάκσον ήταν χειρότερος και από τον Τζέφρι Επστάιν.

Μετά τη δήλωσή του, ο βραβευμένος με Emmy δημιουργός, μίλησε στο Variety και εξήγησε πως το Michael είναι μια «αηδιαστική βιογραφική ταινία και προωθεί ένα ψευδές αφήγημα για έναν άνθρωποι που ήταν παιδόφιλος». Όπως γράφει το Variety, το ντοκιμαντέρ Leaving Neverland που εξερευνά τις κατηγορίες παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης των Γουέιντ Ρόμπσον και Τζέιμς Σάφετσουκ εναντίον του βασιλιά της ποπ, δέχτθηκε πολυάριθμες απειλές από πιστούς θαυμαστές του Μάικλ Τζάκσον, τις ημέρες πριν την προβολή του στο Egyptian Theatre του Park City, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Sundance του 2019.

Στο ντοκιμαντέρ, Ρόμπσον και Σάφετσουκ κατηγορούν τον Μάικλ Τζάκσον για κακοποίηση, η οποία ξεκίνησε όταν ήταν 7 και 10 ετών αντίστοιχα, στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και στις αρχές του ’90. Περιγράφουν με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, πώς ο βασιλιάς της ποπ φέρεται να τους υπέβαλε σε διάφορες σεξουαλικές πράξεις όταν ήταν παιδιά, κάνοντας τους δώρα και πείθοντάς τους πως είναι ερωτευμένοι. Επιπλέον, ο Τζάκσον φέρεται, σύμφωνα πάντα με το ντοκιμαντέρ, να πλήρωσε τους Τζόρνταν Τσάντλερ και τον Τζέισον Φράνσια, δύο αγόρια που τον είχαν κατηγορήσει για παιδική σεξουαλική κακοποίηση, αλλά δεν κατάφερε να σιωπήσει τους Ρόμπσον και Σέιφτσακ.

Όπως έχει γίνει πλέον γνωστό, καμία αναφορά δεν γίνεται στις φερόμενες κακοποιήσεις παιδιών στο Michael, ενώ η βιογραφία τελειώνει το 1988, πέντε χρόνια πριν έρθουν στο φως οι κατηγορίες του Τσάντλερ.

Μιλώντας στο Variety, o Νταν Ριντ είπε πως είδε τη βιογραφία και πως το πρώτο μέρος, όταν ο Μάικλ Τζάκσον ήταν παιδί, κάπως το πίστεψε. «Αλλά μόλις περνάμε στον ενήλικο Τζάκσον, που τον υποδύεται ο ανιψιός του Τζαφάρ, εκεί χάλασε η εικόνα. Σκέφτηκα “είναι εξαιρετικός χορευτής, αλλά η ερμηνεία του είναι πολύ άκαμπτη”, και ένας από τους λόγους είναι ότι δεν είχε και ιδιαίτερο σενάριο να δουλέψει. Μετατρέπεται σε ένα κέρινο ομοίωμα που απλώς ερμηνεύει γνωστά τραγούδια, χωρίς καμία ουσιαστική ματιά στο τι έκανε τον Τζάκσον αυτό που ήταν. Στην ταινία παρουσιάζεται σαν μια άφυλη, πλαστική φιγούρα. Και φυσικά, το ζήτημα της σχέσης του με τα παιδιά παραμορφώνεται πλήρως, καθώς τον παρουσιάζουν ως ένα εκκεντρικό, ώριμο παιδί, κάτι που ξέρουμε ότι δεν είναι όλη η αλήθεια.

Για το πώς ένιωσε στην αντίδραση του κοινού, ο σκηνοθέτης εξήγησε πως «οι κριτικοί δεν εντυπωσιάστηκαν, αλλά το κοινό έτρεξε μαζικά στους κινηματογράφους, φτάνοντας τα 219 εκατομμύρια στο πρώτο Σαββατοκύριακο, ενώ οι ακροάσεις της μουσικής του αυξήθηκαν κατά 95%. Ο Ριντ εξήγησε επίσης πως οι άνθρωποι είχαν αποδώσει στον Μάικλ Τζάκσον θεϊκές ιδιότητες. «Όμως υπήρχε ένας ανθρώπινος και ήταν αυτό που ξέρουμε ότι ήταν. Ως δημιουργός ντοκιμαντέρ, επικεντρώθηκα στο να αφηγηθώ την ιστορία του Γουέιντ και του Τζέιμς - όχι του Τζάκσον».

Σχετικά με τις σκηνές στη βιογραφία, όπου ο Μάικλ Τζάκσον επισκέπτεται άρρωστα παιδιά σε παιδιατρική ογκολογική πτέρυγα νοσοκομείου, ο Ριντ σχολίασε πως «αυτό μου προκάλεσε δυσφορία. Υπονοεί ότι η σχέση του Τζάκσον με τα παιδιά ήταν απολύτως αθώα. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν ζητώ να γίνει cancel στον Τζάκσον ή να σταματήσει ο κόσμος να ακούει τη μουσική του, αλλά η ιστορία του Γουέιντ και του Τζέιμς πρέπει επίσης να γίνει σεβαστή. Αυτό που κάνει η ταινία είναι να δημιουργεί μια εκδοχή των γεγονότων που ουσιαστικά παρουσιάζει τους ίδιους και άλλους που κατηγόρησαν τον Τζάκσον για παιδική σεξουαλική κακοποίηση ως ψεύτες, χωρίς να το λέει ευθέως. Υπονοεί ότι ο λόγος που ο Τζάκσον αγαπούσε τα παιδιά ήταν επειδή ήταν ένας “άγγελος” που ήθελε απλώς να τους φέρεται καλά, και όχι επειδή επιθυμούσε να έχει σεξουαλικές σχέσεις μαζί τους».