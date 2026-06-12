Πολ Άντονι Κέλι: Μετά τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ, παίρνει τον πρώτο του κινηματογραφικό ρόλο με την ταινία The Housemaid’s Secret

Μαζί του η Σίντνεϊ Σουίνι που επιστρέφει στον ρόλο της από την πρώτη ταινία, The Housemaid, και η Κίρστεν Ντανστ

Ο Πολ Άντονι Κέλι θα κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στη δεύτερη ταινία της σειράς The Housemaid, με πρωταγωνίστρια τη Σίντνεϊ Σουίνι. Μετά την εξαιρετική εμφάνιση στο επιτυχημένο Love Story του Disney+, ως Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ο ηθοποιός ετοιμάζεται για την μεγάλη οθόνη και συγκεκριμένα για την ταινία The HouseMaid’s Secret.

Στην ταινία, που βασίζεται στα βιβλία της Φρίντα ΜακΦάντεν και έχει καθηλώσει τους αναγνώστες, εντάσσεται στο καστ και η Κίρστεν Ντανστ. Ο Πολ Άντονι Κέλι θα υποδυθεί τον Νταγκλας Γκάρικ, τον δισεκατομμυριούχο σύζυγο της Γουέντι και νέο εργοδότη της Μίλι.

Επιπλέον, έχει γίνει ήδη γνωστό πως ο Μικέλε Μορόνε θα επιστρέψει στον ρόλο του ως Ένζο, ενώ στην καρέκλα του σκηνοθέτη θα κάτσει, ξανά, ο Πολ Φέιγκ. Ολιγόλεπτη εμφάνιση στη δεύτερη ταινία ίσως δούμε και από την Αμάντα Σέιφριντ, που υποδύθηκε την Νίνα. Αν και η δράση πλέον δεν θα επικεντρώνεται στην ίδια, ίσως υπάρξουν σκηνές μεταξύ της ίδιας και της Μίλι. «Θέλω πραγματικά να δω πώς κρατά τη Νίνα στην ιστορία, γιατί θα επέστρεφα με χαρά σε αυτόν τον ρόλο», είπε η ηθοποιός. Η κινηματογραφική μεταφορά του The Housemaid από τον Φέιγκ, με συμπρωταγωνιστές την Αμάντα Σέιφριντ και τον Μπράντον Σκλέναρ, σημείωσε τεράστια επιτυχία στο box office τον περασμένο Δεκέμβριο, ξεπερνώντας τα 400 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις.

Στο The Housemaid’s Secret, η Μίλι επιστρέφει αναλαμβάνοντας τη φροντίδα ενός ακόμη σπιτιού για μια γυναίκα που δεν της επιτρέπεται ποτέ να δει. Σύντομα, όμως, ανακαλύπτει την αλήθεια που κρύβεται πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα - μια αλήθεια που απειλεί να αποκαλύψει μυστικά πολύ πιο σκοτεινά από τα δικά της.

Ο Πολ Άντονι Κέλι διανύει μια εξαιρετικά επιτυχημένη χρονιά, με έντονη φημολογία για πιθανή υποψηφιότητα στα Emmy για τον ρόλο του στο Love Story. Όπως αναφέρει το Variety, πήρε τον ρόλο του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ ύστερα από μια πολύμηνη διαδικασία επιλογής που περιλάμβανε περίπου 1.000 ηθοποιούς. Ως σχετικά άγνωστος ηθοποιός, επιλέχθηκε μόλις λίγες εβδομάδες πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, έπειτα από 13 χρόνια προσπαθειών για τη μεγάλη του ευκαιρία.